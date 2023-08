Căn nhà nhỏ rộng chừng 10m2 của bà Lê Thị Thành nằm sâu trong con hẻm ở thôn Minh Hải (xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), nước dột tứ bề sau trận mưa lớn. Nhà xuống cấp, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường nan ọp ẹp.

Bà Thành năm nay 56 tuổi, suốt hàng chục năm qua, bà khổ sở đeo những khối u trên mặt như một gánh nặng cuộc đời. Khác với vẻ bề ngoài khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện, bà Thành có tính tình hiền lành, dễ gần và tự tin khi gặp người lạ.

Là con út trong gia đình có 5 chị em, khi sinh ra, bà Thành như những đứa trẻ bình thường, có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng và đôi mắt to tròn. Năm 10 tuổi, bất ngờ trên đầu bà mọc hai u thịt to như đầu ngón tay.

Đến năm bà 12 tuổi, người mẹ ốm nặng rồi qua đời. Chỉ 2 năm sau khi mẹ mất, 2 u thịt trên đầu to lên, che lấp cả đôi mắt, khuôn mặt cũng nổi thêm những cục thịt nhỏ li ti.

"Lúc đầu chỉ nghĩ nó là cái nhọt thông thường, nhưng mỗi ngày nó to lên, tràn cả xuống mắt. Thấy lạ nên bố tôi đưa ra bệnh viện khám, lúc đó bác sĩ nói bị u thần kinh, không chữa được", bà Thành kể.

Không lâu sau ngày con gái phát bệnh lạ, bố bà Thành cũng qua đời. Bà dọn sang ở với anh chị.

Một thời gian sau, những u thịt trên mặt to lên, khuôn mặt cũng trở nên biến dạng khiến hàng xóm, trẻ nhỏ, thậm chí người thân cũng giật mình mỗi khi nhìn thấy bà.

Mắc bệnh ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, bà Thành càng trở nên tự ti. Rồi bà quyết định lên đồi chặt tre, dựng căn nhà tranh ở sau vườn, sống ẩn mình, không tiếp xúc với nhiều người.

"Lúc đó, tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi lo lắng về tương lai sau này không ai còn dám lấy mình nữa", bà nói.

Bà Thành tâm sự, kể từ khi bị bệnh, có nhiều đêm bà thức trắng, trăn trở và lo sợ. Ngồi một mình trong căn nhà tranh, bà chỉ ước có một ngày được làm thiếu nữ, được nhìn thấy mình xinh đẹp trước gương như bao người.

"Cũng là con gái nhưng tôi không được may mắn khi mắc bệnh lạ. Những tháng ngày đầu khi mắc bệnh là thời gian ám ảnh nhất đối với tôi, có đợt tôi khóc cả đêm, 5-6 ngày không ngủ", bà Thành chia sẻ về những ký ức buồn nhất cuộc đời.

Năm 2004, bà Thành vượt qua rào cản tinh thần, bỏ căn nhà tranh vào miền Nam bán tăm bông dạo, mưu sinh.

"Tôi nghĩ cuộc đời sinh ra đã không may mắn thì phải biết chấp nhận và cố gắng. Mình không có gương mặt hoàn hảo thì phải sống thật tốt đẹp để người đời không xa lánh", bà Thành tâm sự.

Thời gian bán tăm bông, thấy hoàn cảnh của bà đáng thương, một vị khách hỗ trợ, đưa bà vào bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ u thịt trên mặt. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, những khối thịt trên gương mặt mọc trở lại. "Niềm vui tìm lại gương mặt chưa bao lâu thì bệnh tái phát trở lại", bà Thành nói.

Ở miền Nam được ít năm, bà Thành chuyển ra thành phố Hà Nội. Tại đây, hằng ngày bà vẫn bám tăm bông mưu sinh. Bà cho biết, không ít lần đi bán tăm bông, bà bị xua đuổi vì gương mặt kỳ dị, khó nhìn của mình.

"Thấy tôi vào quán, nhiều người dị nghị, xua đuổi. Có người còn tỏ ra sợ hãi khi thấy gương mặt tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười và bảo, tôi cũng là con người nhưng sinh ra không được hoàn hảo", bà Thành nói.

Giữa lúc cuộc sống bế tắc, bất chợt "ánh sáng cuộc đời" đã đến, bà Thành được một người đàn ông tên Tuấn (SN 1986, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) cảm mến và đem lòng yêu thương.

Tình yêu giữa hai người xuất phát từ cơ duyên của một cuộc điện thoại nhầm. "Anh ấy gọi cho người phụ nữ tên Hương, nhưng nhầm số vào máy tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi cứ nói chuyện với nhau rồi có cuộc gặp mặt đầu tiên", bà Thành kể.

Biết mình mang nhiều khiếm khuyết, trong ngày gặp mặt, bà Thành cũng nhiều lần nói với anh Tuấn rằng mình bị dị tật và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bất ngờ đã đến, anh Tuấn bỏ qua mọi rào cản về tuổi tác và vẻ bề ngoài kì dị, người đàn ông ấy vẫn chấp nhận và đến với bà một cách chân thành.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu và lấy ai đó. Anh ấy kém tôi 19 tuổi, đẹp trai và hiền lành. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy đùa. Nhưng khi gặp, anh ấy nói rất thương và muốn đến bên tôi, vì vậy mà chúng tôi đến với nhau", bà Thành xúc động khi nhắc về người đàn ông của đời mình.

Năm 2010, mối tình của hai người "đơm hoa kết trái", bà Thành hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên con là Lê Thành Đạt.

Tưởng chừng câu chuyện tình đẹp như cổ tích sẽ giúp bà vượt qua những khó khăn của bệnh tật. Thế nhưng, một lần nữa bất hạnh đã đến với bà. Khi con trai được 1 tuổi thì tình yêu giữa hai người tan vỡ.

"Anh ấy nói phải ra Hà Nội làm việc, không có thời gian về thăm hai mẹ con nữa. Kể từ đó cho đến nay, mẹ con tôi cũng không còn gặp lại và mất liên lạc với anh ấy. Lúc đó tôi rất buồn và oán hận, nhưng vì thương con nên đành chấp nhận cố gắng, một mình nuôi con", bà Thành tâm sự.

Người phụ nữ bất hạnh cũng cho biết, mặc dù chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi bên nhau, nhưng đối với bà đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.

Thời gian trôi qua, hiện con trai bà Thành cũng đã lớn khôn, đang học lớp 8 ở Trường THCS xã Thành Minh, huyện Thạch Thành.

Theo bà Thành, nhiều năm qua, cuộc sống của hai mẹ con gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Để có tiền nuôi con ăn học, bà phải gửi con ở nhà cho chị gái chăm sóc, rồi tiếp tục ra Hà Nội bán tăm bông, mưu sinh.

"Tôi bị thế này, cũng chẳng xin được việc ở đâu. Giờ chỉ có thể đi bán tăm bông để kiếm chút tiền nuôi con ăn học. Mỗi tháng cũng được khoảng 4 triệu đồng, tôi trích ra 1,5 triệu đồng gửi về nhờ anh chị mua thức ăn cho con.

Cuộc đời tôi sinh ra đã không được may mắn, nhiều lúc nghĩ đến con, tôi thấy thương nó lắm. Không lo cho con có được cuộc sống đủ đầy, là một người mẹ, tôi thấy có lỗi vô cùng", bà Thành nói.

Theo bà Thành, do không có tiền chữa trị, hiện những u thịt trên mặt bà ngày càng to khiến một bên mắt không còn nhìn thấy. Ngoài ra, các u thịt này còn lan ra khắp vùng mặt và cổ, cánh tay khiến việc sinh hoạt cá nhân của bà càng trở nên khó khăn.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu Lê Thành Đạt rất ngoan và chịu khó học hành. Mỗi khi mẹ về thăm, cậu bé thường động viên, an ủi mẹ cố gắng.

"Giờ chỉ mong sao có sức khỏe để tiếp tục lo cho con. Nhiều khi thấy bệnh của mẹ ngày càng nặng, nó (cháu Đạt - PV) ôm mẹ rồi bảo, sau này sẽ học thật giỏi để có thật nhiều tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. Nó còn ước có một căn nhà để hai mẹ con sinh sống, để mẹ không vất vả nữa", bà Thành nói.

Bà Lê Thị Hằng - Cán bộ chính sách xã Thành Minh - cho biết, hoàn cảnh của bà Thành thuộc diện khó khăn nhất xã. Mặc dù khiếm khuyết về cơ thể nhưng bà Thành luôn sống chan hòa, tình cảm nên được bà con lối xóm hết mực yêu quý.

"Gia đình bà Thành thuộc diện hộ nghèo, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ để mẹ con bà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng vì điều kiện địa phương còn khó khăn nên cũng chỉ giúp được phần nào. Hy vọng, qua báo Dân trí, bạn đọc cả nước sẽ quan tâm, giúp đỡ bà vượt qua khó khăn, nuôi con ăn học nên người", bà Hằng chia sẻ.

