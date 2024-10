Bố câm điếc gặp nạn lúc làm thuê, 2 con thơ khóc nức nở trong căn nhà rách

Nằm bất động trong phòng bệnh, anh Nguyễn Như Hải (38 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chịu những cơn đau về thể xác nhưng chẳng thể nói thành lời.

Mỗi lần bác sĩ tới thăm khám, anh Hải chỉ ú ớ, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay thô ráp nắm chặt như thể muốn cầu cứu sự giúp đỡ. Anh Hải được xem là bệnh nhân đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện vì bị câm điếc bẩm sinh.

Bác sĩ Bùi Tuấn Anh, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Anh Hải bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương đốt sống cổ, xương cột sống thắt lưng.

Vì bệnh nhân câm điếc, mỗi lần thăm khám, các y bác sĩ phải cần đến sự hỗ trợ của người nhà mới nắm thêm được thông tin tình trạng của bệnh nhân".

Những ngày nằm điều trị, anh Hải được vợ là chị Đào Thị Hảo (36 tuổi) và ông Nguyễn Như Mạo (62 tuổi, bố ruột anh Hải) chăm sóc. Biết đến hoàn cảnh của anh Hải qua lời kể của người thân, những người có mặt tại phòng bệnh, ai cũng xót xa, thương cảm.

Theo lời kể của người cha, anh Hải sinh ra không được như bao người bình thường. Do câm điếc bẩm sinh, anh gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi. Cũng vì kém may mắn nên dù ở tuổi trưởng thành, anh vẫn chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, chẳng dám mơ về hạnh phúc riêng.

Nhưng rồi, niềm vui đã tới vào năm 2016, anh Hải nên duyên với chị Hảo người cùng xã, qua sự vun vén của họ hàng đôi bên.

"Làm bậc cha, mẹ, chúng tôi hiểu Hải cũng có những khát khao về tình yêu như người bình thường. Nồi nào úp vung nấy, nhờ mai mối, con tôi cũng lấy được vợ", người bố khắc khổ kể.

Chị Hảo sinh ra trong gia đình khó khăn, có 8 anh, chị, em. Chị cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát, tay chân hay run rẩy nên không thể lao động nặng.

Sau đám cưới nhỏ, vợ chồng anh Hải được bố mẹ chia cho một mảnh đất để làm căn nhà tạm. Vợ chồng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2016 và con gái vào năm 2020.

Gia đình 4 người đều trông cả vào mảnh ruộng nhỏ để có gạo ăn. Nhưng ở đây, thu nhập từ trồng trọt chẳng đáng kể. Để có tiền nuôi vợ và cho 2 con ăn học, anh Hải làm mọi việc người ta thuê như phụ hồ, bốc vác, đốn cây, làm vườn...

Công việc hễ ráo mồ hôi là hết tiền, rủi ro cũng do lao động quá vất vả mà ra. "Hồi tháng 2, anh bị gãy xương sườn, tháng 4 u khớp gối phải phẫu thuật, tháng 6 lại bị tai nạn xe máy, tháng 9 bị dao cắt ngang bàn tay phải khâu 9-10 mũi. Tôi thương anh lắm nhưng không biết làm sao", chị Hảo ngậm ngùi, kể.

Đáng thương nhất, ngày 14/9, anh Hải trong lúc khai thác gỗ keo thuê cho chủ rừng, bị cây đổ, đập vào người dẫn đến bất tỉnh.

Hàng xóm, người thân vội đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ Bùi Tuấn Anh, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, anh Hải cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ để lại nhiều biến chứng sau này.

"Sau cấp cứu, bệnh nhân Hải sẽ được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chữa trị", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Người thân cho biết, đang rất bế tắc vì không biết lấy kinh phí đâu chữa trị cho anh Hải.

Những ngày qua, chị Hảo gửi 2 con cho bà nội chăm sóc để chăm chồng tại bệnh viện. Hai đứa trẻ mỗi lần nhớ bố mẹ, chỉ biết trở về căn nhà rách nát, trống huơ trống hoác òa khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, gia đình anh Hải thuộc diện cận nghèo.

"Anh Hải bị câm điếc bẩm sinh, từ đầu năm đến nay không may gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động đến 5 lần. Địa phương chúng tôi còn nhiều khó khăn nên chỉ kêu gọi hỗ trợ được phần nào. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để anh Hải có chi phí phẫu thuật", ông Phú bày tỏ.

