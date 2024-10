Xót xa gia cảnh chàng trai bị tai nạn giao thông, bố mẹ mắc "bệnh hiểm"

"Trong khi các khoản nợ hàng trăm triệu vay chữa trị ung thư cho bố còn đang đè nặng trên vai, thì chàng trai 18 tuổi bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương nặng. Gia đình lâm vào bĩ cực".

Đó là những lời chia sẻ của một cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về hoàn cảnh em Lê Văn Chung (SN 2006, trú tại Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang).

Trên giường bệnh, chàng trai nằm bất động. Cơ thể đầy vết trầy xước, nhiều chỗ thâm tím, phù nề, 2 chân và 2 tay Chung quấn băng trắng toát.

Sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực cứu chữa, Chung đã hồi tỉnh. Chàng trai đã cảm nhận rõ hơn sự đau đớn từ những vết thương khắp cơ thể đang hành hạ.

Chưa hết sự hoảng loạn trên gương mặt, Chung nhớ lại đêm xảy ra vụ tai nạn giao thông: Chung đi làm gần về đến nhà thì va phải chiếc xe tải từ trong ngõ chạy ra. Sau cú va chạm, chàng trai bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi Chung tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau ê ẩm, chân, tay bị băng bó chặt, không thể cử động được.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, bà Trần Thị Thắng (SN 1982) - người mẹ khốn khổ của Chung lòng đau như cắt kể, bố Chung bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên đau yếu, đi bệnh viện như cơm bữa.

Năm 2023, ông phát hiện mắc ung thư đại tràng. Gia đình đã vay hàng trăm triệu đồng để chạy chữa. Đến nay, ông vẫn thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

Chồng đau yếu, mắc bệnh nan y, bản thân bà Thắng cũng đã nhiều lần phải phẫu thuật sỏi thận. Đầu năm 2024, bác sĩ phát hiện bà mắc u tuyến giáp. Bác sĩ khuyến cáo bà phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng gia đình không có điều kiện về kinh tế nên đến nay bà vẫn chưa được đến bệnh viện.

Người phụ nữ có hoàn cảnh éo le kể tiếp, bố, mẹ đau yếu, bệnh tật, em gái còn nhỏ… Chung phải sớm nghỉ học để đi làm. Hằng ngày chàng trai đứng mời khách, rửa bát, chạy bàn ở quán ăn..., chẳng từ việc gì.

Nhưng, chàng trai có vắt kiệt sức làm ngày, làm đêm, cũng không thể đủ cho gia đình trang trải cuộc sống. Vì vậy, bao năm qua gia đình Chung luôn thuộc diện hộ nghèo rồi cận nghèo của địa phương.

Bà Thắng cho biết thêm, sau khi Chung gặp nạn và được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, do bị đa chấn thương quá nặng, sau 1 ngày cấp cứu, Chung được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo xe cùng con trai về bệnh viện ở Hà Nội mà trong người bà Thắng không có nổi một đồng. Hàng xóm ở quê thương tình, mỗi người góp một ít giúp mẹ con bà Thắng được hơn 5 triệu đồng. Chủ xe ô tô va chạm hỗ trợ 30 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Xuân Hoàng, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Lê Văn Chung (18 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông".

Bác sĩ Hoàng chia sẻ thêm, bệnh nhân bị chấn thương bụng kín: Chấn thương gan độ 1, gãy hở xương bánh chè phải. Bệnh nhân bị gãy đầu dưới hai xương cẳng tay 2 bên, gãy xương đùi trái, trật khớp háng đã phẫu thuật kết hợp xương bánh chè phải, nắn trật khớp háng phải.

Hiện bệnh nhân còn gãy đầu dưới 2 xương cẳng tay hai bên, gãy xương đùi trái. Dự kiến sẽ phẫu thuật kết hợp xương đùi trái, kết hợp xương quay 2 bên.

"Chung còn trẻ, nên chúng tôi rất hy vọng em có thể sớm hồi phục. Tuy nhiên việc điều trị cho em sẽ kéo dài, trong khi hoàn cảnh gia đình quá éo le, người bố của Chung đang điều trị ung thư, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Hoàng nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5356 xin gửi về:

