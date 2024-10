Vợ mang thai tử vong, chồng mượn nhà người thân làm lễ tang, đặt di ảnh

Tại tổ 18, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, anh Đinh Văn Thương (dân tộc Tày, 38 tuổi) cùng 4 con nhỏ ở chung trong phòng trọ tồi tàn, có diện tích chưa đến 10m2.

Căn phòng chật hẹp nên ngày vợ và con mất, anh phải nhờ nhà người thân để tổ chức lễ tang và đặt di ảnh, lập bàn thờ.

Anh Đinh Văn Thương, chị Mã Thị Huyên kết hôn vào năm 2013 và cả 2 cùng đến các vườn chè, cà phê của người dân trong vùng làm thuê, kiếm sống. Năm 2014, vợ anh Thương sinh con gái đầu lòng, năm 2017 sinh hạ con gái thứ 2, năm 2019 sinh con gái thứ 3, đầu năm 2022 sinh thêm bé trai.

Ngày 13/9 vừa qua, khi anh Thương đi làm thuê, các con đi học, chị Huyên ở nhà trọ và chuyển dạ sinh con thứ 5. Thời gian này, do bị liệt nửa người, không có ai bên cạnh nên chị ngã gục xuống nền nhà, nguy kịch tính mạng. Khi người dân phát hiện, đưa chị Huyên đến bệnh viện thì cả hai mẹ con đã tử vong.

Anh Thương cho biết, trước đây, gia đình anh có căn nhà cấp 4 nhưng vợ bị bệnh tim, động kinh và do kinh tế khó khăn nên anh đã bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Một phần tiền từ việc bán nhà, vợ chồng anh mua lại khu vườn của một hộ dân trong vùng để trồng cà phê, ước mong tạo ra nguồn thu nhập, vượt qua đói khổ.

Năm 2023, cuộc sống tưởng chừng như tươi sáng hơn, vợ anh Thương bất ngờ bị tai biến rồi liệt nửa người. Anh Thương nói: "Bây giờ vợ con đã mất, nhà cửa cũng không còn".

Hiện nay, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, anh Thương tìm đến các cơ sở sản xuất chè trong vùng xin bốc vác thuê. Mỗi ngày, anh được chủ cơ sở trả công 200.000-300.000 đồng.

Công việc nặng nhọc, không ổn định nên nguồn thu nhập của anh Thương bấp bênh. Khó khăn về kinh tế nên người cha 38 tuổi phải gửi đứa con gái thứ 2 (7 tuổi) cho người thân nuôi nấng.

Chia sẻ về cuộc sống, anh Đinh Văn Thương thổ lộ: "Công việc hiện tại rất nặng nhọc nhưng tôi vẫn gắng được, có được một ít tiền để mua gạo, lo cho các con. Điều tôi sợ nhất lúc này là bản thân bị ốm, không làm được việc, các con sẽ khổ".

Theo anh Nguyễn Gia Toàn, công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, từ ngày 1/4, chị Mã Thị Huyên thuộc diện người khuyết tật đặc biệt nặng và được trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng. Khi chị Huyên tử vong, cơ quan chức năng trợ cấp cho gia đình 10 triệu đồng mai táng phí.

"Gia đình anh Thương thuộc diện khó khăn ở địa phương. Người thân 2 bên nội ngoại của anh đều làm nông, kinh tế không khá giả nên không phụ giúp được gì nhiều. Hiện, địa phương lập danh sách, đưa gia đình anh Thương vào diện hộ nghèo", anh Nguyễn Gia Toàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Thắng xác nhận, gia đình anh Thương hiện có một mảnh vườn để trồng cà phê, không có nhà ở, công việc bấp bênh.

"Vợ con anh Thương mới mất, vì không có nhà cửa nên phải mượn nhà anh trai để lập bàn thờ. Hiện nay, anh cùng các con nhỏ phải ở phòng trọ với chi phí 600.000 đồng/tháng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay, hỗ trợ để bố con anh có căn nhà để ở, các cháu có điều kiện học tập, gia đình sớm ổn định cuộc sống", ông Nguyên chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5357 xin gửi về:

1. Anh Đinh Văn Thương

Địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0975606891

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5357)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269