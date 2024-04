Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương "xin các bác giữ tay cho con"

Cô bé người dân tộc Dao bất hạnh kể trên là em Bàn Thị Yến Vy (SN 2009, trú tại xóm Khuổi Hoa, Hoa Thám, Nguyên Bình, Cao Bằng). Ngay sau khi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của cô bé 15 tuổi được gửi tới tòa soạn, phóng viên Dân trí đã đến thăm em.

Từ thị trấn Nguyên Bình đến xóm Khuổi Hoa chừng 30 km, với nhiều đoạn đường men theo các con suối. Sau hơn 2 giờ di chuyển, chúng tôi cũng tìm đến được nơi ở của Yến Vy. Căn nhà của ông bà ngoại Yến Vy nằm chênh vênh bên sườn đồi, phía trước nhà là vực sâu.

Khi chúng tôi đến, Yến Vy đang ngồi trước cửa nhà, tay phải cầm cuốn vở, tay trái buông thõng, cô bé cho biết: "Hôm qua mưa lớn nên bị mất điện, trong nhà tối quá nên cháu mang sách vở ra ngoài này ôn bài.

Vì phải đi bệnh viện nhiều, nên giờ cháu phải học bù, cũng sắp thi tốt nghiệp. Nhưng tay cháu đau quá, cháu cũng không học được mấy…", nói rồi cô bé buông tập vở xuống sàn, đưa tay phải lên xoa xoa bả vai trái đang sưng tấy, gương mặt cô bé tội nghiệp nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn.

Thấy đứa cháu ngoại gầy yếu xiêu vẹo trong cơn gió mồ côi của miền sơn cước, bà Đặng Thị Cao (bà ngoại Yến Vy), vội chạy ra dìu cháu vào nhà. Nói với chúng tôi, giọng bà không giấu được sự buồn bã:

"Con bé bệnh nặng, đau đớn…, tôi bảo cháu nó nghỉ ngơi, ngoài ấy gió máy nhỡ ra thì khốn, nhưng con bé hiếu học, không nghe".

Mời khách vào căn nhà tuềnh toàng, bà Cao bùi ngùi cho biết: Yến Vy ra đời khi người mẹ của em vừa bước sang tuổi 18 tuổi. Trên tờ giấy khai sinh của Vy, phần tên người bố bỏ trống. Em chưa từng được gặp hoặc nghe ai nói về bố.

Khi Yến Vy lên 4 tuổi, mong muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khó, người mẹ Yến Vy gửi con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi tìm về thành phố Thái Nguyên làm công nhân.

Sau đó chị gặp gỡ một người đàn ông cùng cảnh ngộ, rồi 2 người nên vợ chồng, sinh con. Vì chăm lo gia đình riêng, mà số lần chị về thăm đứa con gái tội nghiệp cũng ít hơn.

"Mẹ có gia đình riêng, có thêm em bé, nhưng mẹ vẫn về thăm cháu. Cháu thương mẹ vất vả, thương ông bà ngoại đã già yếu vẫn phải đi rừng, đi nương . Cháu mắc bệnh nặng đã không giúp được gì cho ông bà , lại tốn kém… ", Yến Vy nức nở, không nói hết câu.

Ôm đứa cháu ngoại bất hạnh vào lòng, bà Cao kể: Tai họa bắt đầu ập xuống đứa cháu gái của bà vào cuối năm 2022. Khi đó Yến Vy đang học lớp 8 Trường Phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Sau nhiều ngày thấy cháu gái kêu đau nhức bắp tay và bả vai trái, vén tay áo Yến Vy lên bà Cao hoảng hồn khi thấy vai cháu gái sưng to, đỏ lựng, bóng nhẫy…

Ông bà ngoại vội vàng vay nóng khắp xóm được hơn 1 triệu đưa Yến Vy đi bệnh viện. Tại bệnh viện huyện, các bác sĩ chuyển em về tuyến tỉnh rồi thẳng về Hà Nội.

Sau khi được xác định mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác, Yến Vy đã được điều trị tại 3 bệnh viện lớn, trải qua 3 lần phẫu thuật…

Ông Bàn Văn Si (ông ngoại của Yến Vy) cho biết, gia đình ông sống ở vùng cao đặc biệt khó khăn, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào mảnh nương nhỏ cằn cỗi.

Thi thoảng ông đi chăn trâu, hái thuốc lá thuê cho người dân trong xóm được vài chục ngàn chỉ đủ mua mắm, muối. Khi đứa cháu ngoại lâm bệnh hiểm nghèo, gia đình ông thực sự lâm vào cơn bĩ cực, không lối thoát.

Ông Si nói, để đứa cháu được chạy chữa ở bệnh viện, ông đã phải bán con trâu vay theo chương trình "xóa đói giảm nghèo", bán cả con lợn nái và đàn lợn con cùng toàn bộ lương thực trong nhà cộng với vay mượn khắp nơi.

Những ngày chăm cháu ở bệnh viện, hôm nào không có cơm từ thiện thì 2 ông cháu chỉ ăn chung gói xôi 10 ngàn đồng. Thương hoàn cảnh 2 ông cháu, nhiều bệnh nhân cùng phòng đã chia sẻ khẩu phần ăn của họ cho ông…, cứ thế 2 ông cháu cầm cự qua ngày.

Cho dù ông bà ngoại nghèo khó, đã làm tất cả những gì có thể để chữa bệnh cho cháu, nhưng rồi sức người có hạn. Giữa năm 2023, khi thấy bệnh tình Yến Vy có chút thuyên giảm, ông Si xin cho cháu gái xuất viện về nhà chữa bằng thuốc Nam.

Bởi không được chữa trị liên tục, nên căn bệnh của Yến Vy có dấu hiệu tăng nặng. Đầu năm 2024 khối u tái phát, sưng to kèm theo nhiều hạch khắp bả vai. Ông Si vội vàng đưa cháu trở lại Hà Nội.

Lần này, các bác sĩ cho biết, Yến Vy phải phẫu thuật thay khớp vai và ghép xương sớm, nếu không sẽ không giữ được tay trái và tính mạng của em cũng sẽ bị đe dọa.

"Bác sĩ nói gia đình cần chuẩn bị kinh phí 200 triệu đồng phẫu thuật, hơn 200 triệu đồng điều trị, tổng là 400 triệu đồng. Nhưng gia đình tôi kiệt quệ quá rồi, tiền nợ đi viện cho cháu những lần trước vẫn chưa trả được, giờ muốn vay cũng không vay nổi.

Xin cô, bác, anh, chị cứu cháu tôi với!… ", ông lão nói lời khẩn cầu, kèm theo những giọt nước mắt mặn chát lăn trên gương mặt già nua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông La Văn Dẻ, trưởng xóm Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cho biết, cháu Bàn Thị Yến Vy có hoàn cảnh đặc biệt éo le, không có bố, mẹ đã đi lấy chồng, cháu sống dựa vào ông bà ngoại nghèo khó. Từ năm 2022, cháu không may mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

"Được biết số tiền điều trị cho cháu rất lớn, ông bà ngoại cháu thì quá khó khăn. Chính vì vậy, thay mặt địa phương, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu có kinh phí tiếp tục chữa trị… ", ông La Văn Dẻ kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5190 xin gửi về:

1. Ông Bàn Văn Si (ông ngoại bé Yến Vy)

Địa chỉ: Xóm Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

ĐT: 0372128677

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5190)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269