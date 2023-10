Vừa chợp mắt được một lát thì cơn đau lại tiếp tục hành hạ khiến bé Trương Thị Thảo Vy (7 tuổi, học lớp 2, trú xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tỉnh giấc, gào khóc nức nở.

Toàn thân đứa trẻ lở loét, bong tróc, tứa máu. Đôi tay cố bấu chặt vào thành giường bệnh như để kìm nén đau đớn rồi luôn miệng cầu cứu.

Từng lời khẩn cầu của con khiến tim chị Đậu Thị Thân (31 tuổi) như vỡ nát. Thương con mà không thể bế bồng cũng không được nắm tay vì sợ con bị nhiễm trùng, chị bất lực ngồi bên cạnh vừa động viên vừa khóc theo con.

"Chỉ sau 10 ngày phát bệnh, căn bệnh quái ác biến con gái tôi từ một đứa trẻ xinh xắn, khỏe mạnh giờ ra nông nỗi thế này đây. Toàn thân con phồng rộp, bong tróc, lở loét, tứa máu. Tôi chỉ đứng nhìn thôi đã thấy đau đớn lắm, huống gì cơ thể bé nhỏ của con gái tôi từng giờ từng phút phải gồng mình gánh chịu", chị Thân buồn bã nói.

Chị Thân kể, 10 ngày trước, đi học về, bé Vy bị sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng. Chị đưa con đến phòng khám gần nhà thì được kết luận bị viêm họng rồi cho thuốc về nhà điều trị.

Tối đến, bé Vy sốt cao, miệng bắt đầu khô dần rồi lở loét, sưng mắt. Sau đó, bé được gia đình đưa vào viện huyện rồi chuyển lên tuyến tỉnh.

"Căn bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ một ngày sau đó, vết phồng rộp lan rộng toàn thân. Nhìn con quằn quại trong đau đớn mà xót xa. Bác sĩ chẩn đoán con mắc hội chứng Steven-johnson (một dạng phản ứng dị ứng, thường là dị ứng với thuốc). Bác sĩ giải thích nguyên nhân là do trong cơ thể bé có virus gây ra chứng bệnh này hoặc do ngộ độc thuốc", chị Thân chia sẻ.

Sau một tuần được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng không đỡ, bé Vy được gia đình xin chuyển ra bệnh viện tuyến trung ương điều trị.

Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng xóm Hải Bắc (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu), chia sẻ, vợ chồng chị Thân sinh được 3 con. Bé Vy là con lớn trong gia đình, sau còn 2 em nhỏ (4 tuổi và 2 tuổi). Vợ chồng chị Thân không có việc làm ổn định.

Anh Trương Đình Quảng (35 tuổi, chồng chị Thân) làm nghề đánh cá thuê gần bờ. Mỗi chuyến ra khơi như vậy khoảng 3-4 ngày tùy vào thời tiết. Bình quân mỗi ngày, anh Quảng nhận được 250.000 đồng tiền công. Chị Thân ở nhà vừa chăm sóc 3 con nhỏ, vừa tranh thủ đi làm cá, mực thuê, mỗi tiếng đồng hồ chị nhận được tiền công 20.000 đồng.

"Ngoài 3 con nhỏ, vợ chồng chị Thân còn chăm sóc mẹ chồng mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Bố chồng sức khỏe yếu không thể lao động. Từ ngày cháu Vy mắc bệnh, gia đình lại lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Bà con lối xóm cũng kêu gọi giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ", bà Lan cho biết.

Trong khi đó, bệnh của bé Vy sẽ phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Ngoài tiền viện phí được bảo hiểm chi trả, gia đình phải mua thêm thuốc. Mới chỉ một thời gian ngắn điều trị cho con, gia đình chị Thân đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng.

Sau 10 ngày được điều trị, sức khỏe của bé Vy có tiến triển, không còn sốt nhiều như trước. Tuy nhiên, những vết phồng rộp, lở loét trên cơ thể còn lan rộng khiến đứa trẻ lúc nào cũng sống trong đau đớn, khó chịu.

Thời gian đầu miệng lở loét khiến bé Vy không thể ăn uống, phải truyền dinh dưỡng vào cơ thể. Mấy ngày nay, sức khỏe có tiến triển nên hàng ngày, chị Thân bơm sữa cho con.

Do đau đớn, gào khóc đến đuối sức, bé Vy vẫn luôn miệng cầu xin mẹ: "Cứu con với mẹ ơi. Con đau lắm. Con muốn về nhà. Mẹ ơi cứu con…". Những lời khẩn cầu nhỏ dần, bé Vy chìm vào giấc ngủ.

Nhìn con nằm yên trên giường bệnh, chị Thân mới cảm nhận được những giây phút bình yên ngắn ngủi. Sau hàng chục ngày nhìn con gánh chịu đau đớn, người phụ nữ bất hạnh này chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con.

Nghĩ đến người mẹ chồng bệnh tật ở quê nhà, 2 đứa con thơ, đến khoản nợ chồng chất cùng nỗi đau đớn mà con gái bé nhỏ đang gồng mình gánh chịu, chị Thân chỉ biết gạt nước mắt, cầu xin một phép màu.

"Kiên cường lên con gái của mẹ nhé. Có cha mẹ ở đây rồi, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Mẹ chỉ ước, giá như nỗi đau này mẹ có thể gánh thay để con được sống những tháng ngày bình yên. Rồi con sẽ được về nhà, được đi học và không phải chịu đau đớn như thế này nữa", chị Thân nghẹn ngào.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5019 xin gửi về:

