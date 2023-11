Theo chân thầy Cao Bá Đông - giáo viên Trường tiểu học Nga My (xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An), chúng tôi ghé thăm em Lo Thị Bảo (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nga My, trú bản Văng Môn, xã Nga Mỹ). Vừa đi, thầy Đông vừa chia sẻ, đã hơn một tuần nay, bệnh tim trở nặng, sức khỏe suy kiệt, em Bảo không thể đến trường.

Thầy Đông và học trò của mình - em Lo Thị Bảo (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Lớp tôi có 19 học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng đáng thương nhất là trường hợp em Bảo. 3 năm nay, Bảo mắc bệnh hở van tim 2 lá nặng. Bác sĩ khuyên đưa em ra Hà Nội phẫu thuật nhưng gia đình không có tiền. Bố mẹ đều là người dân tộc thiểu số.

Thời gian này bệnh ngày càng nặng, Bảo phải nghỉ học thường xuyên. Lo sợ bệnh của em ấy sẽ biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng, tôi cầu cứu đến báo Dân trí. Hi vọng em Bảo có cơ hội điều trị, phẫu thuật để tiếp tục đến trường", thầy Đông chia sẻ.

Em Lo Thị Bảo được phát hiện bị hở van tim 2 lá nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Bảo gầy gò, xanh xao nằm lả trên giường. Bát cháo mẹ đặt cạnh giường đã nguội nhưng Bảo vẫn không muốn ăn. Chỉ đến khi thầy giáo vào thăm, động viên em ăn lấy sức điều trị bệnh mới khỏe để đi học thì Bảo mới gượng dậy, bê cháo ăn.

"Em mệt lắm. Em muốn được đi viện chữa khỏi bệnh để về đi học. Em nhớ trường, lớp, thầy cô và các bạn lắm. Nhưng nhà em nghèo quá, bố mẹ không vay được tiền đưa em đi viện nên em phải ở nhà thế này", Bảo tâm sự.

Từ ngày bị bệnh, em Bảo càng gầy gò, ốm yếu, phải nghỉ học thường xuyên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Lo Văn Hùng (49 tuổi, trú bản Văng Môn) cho biết, Bảo là con út của anh. 3 năm trước, Bảo có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như da xanh xao, mệt mỏi, ốm vặt và ngất xỉu thường xuyên. Anh Hùng đưa con đi viện thì được chẩn đoán hở van tim 2 lá nặng.

"Con được chuyển xuống bệnh viện tỉnh điều trị. Bác sĩ ở tỉnh khuyên gia đình đưa con ra Hà Nội để phẫu thuật nhưng nhà không có tiền. Ở bản này ai cũng nghèo lắm, không biết vay mượn ai, đành để con ở nhà chấp nhận số phận vậy. Thời gian này sức khỏe của con yếu lắm rồi mà tôi bất lực, cứ thế này con sẽ chết mất", anh Hùng lo lắng.

Thầy Đông cho biết, từ khi phát hiện bị bệnh tim, em Bảo rất hay vắng học vì sức khỏe không đảm bảo (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vợ chồng anh Hùng là người dân tộc Ơ Đu, kinh tế chỉ trông chờ vào mảnh rẫy trồng sắn. Mỗi năm may mắn được mùa thì cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Để có thêm thu nhập, người vợ là chị Lo Thị Khăm Ma (44 tuổi) chăn nuôi thêm vịt, gà. Anh Hùng hàng ngày vào rừng hái măng, tìm mật ong mang về xuôi bán đổi lấy gạo, thức ăn.

Từ ngày Bảo lâm bệnh nặng, chị Ma đã bán hết vịt, gà để mua thêm thuốc điều trị cho con. Thế nhưng, càng ngày sức khỏe của con càng yếu khiến người mẹ thêm lo lắng.

Gia cảnh em Bảo nghèo khó, nên việc kiếm tiền, vay mượn cho con đi chữa bệnh là không thể (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Những gì có thể bán được, tôi đã bán để lấy tiền chạy chữa cho con rồi. Nhìn con ngày càng héo hon thế này, thương lắm. Nếu không được phẫu thuật, tôi sợ con sẽ rời bỏ vợ chồng tôi mà đi. Nhà tôi nghèo lắm, anh em, bà con trong bản cũng nghèo, tiền đâu cứu con bây giờ. Mong mọi người giúp đỡ để con được phẫu thuật tim, để con có cơ hội sống", chị Ma khẩn cầu.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên nghỉ học nhưng Bảo được nhận xét là một học sinh ngoan, chăm chỉ, tiếp thu bài tốt. Những lúc đến lớp, vì sức khỏe yếu nên em không thể hoạt động nhiều như những bạn khác vào giờ ra chơi. Bảo chỉ ngồi một chỗ, hướng mắt dõi theo các bạn. Thấu hiểu hoàn cảnh, Bảo luôn được thầy cô giáo cũng như bạn cùng lớp động viên, giúp đỡ.

Chia tay nữ sinh bất hạnh, thầy Đông vẫn ráng ngồi lại động viên học trò của mình cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Mong rằng em sẽ được mọi người giúp đỡ, có đủ tiền để phẫu thuật. Nghe thầy giáo nói, khuôn mặt Bảo sáng lên niềm hi vọng.