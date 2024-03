Bé An Nhiên đã không qua khỏi

An Nhiên đã tái bệnh nguy kịch từ mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sốt cao hơn 40 độ C không hạ, phải chuyển lên TPHCM cấp cứu gấp.

An Nhiên bị viêm phổi, trong phổi ứ nước, thiếu máu, sốt cao, khối u sưng to ở hàm dưới và sau gáy, sưng phù cả người… Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng sau hơn 1 tháng nằm viện, sức khỏe của An Nhiên ngày càng kém, không còn hy vọng sống.

Ngày 17/3, gia đình xin cho An Nhiên về nhà bà ngoại an nghỉ. Vừa về đến nhà, An Nhiên đã trút hơi thở cuối cùng.

An Nhiên đã không vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thanh Duy chia sẻ: "Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ mà em có tiền cấp cứu và chăm sóc cho con mấy tháng qua, rất tiếc là cuối cùng con đã không qua khỏi. Về đây, dù vợ chồng em không có hộ khẩu nhưng được chính quyền địa phương tạo điều kiện để chôn cất con tươm tất, gia đình em cũng an ủi phần nào, đã lo cho con yên nghỉ trọn vẹn".

Gia đình đã hoàn tất hậu sự cho con (Ảnh: GĐCC).

Như báo Dân trí đã đưa tin, vợ chồng Duy xuất thân nghèo khó. Duy bỏ quê nhà, đi làm thuê kiếm ăn từ năm 13 tuổi. Nguyễn Thị Kim Quý (vợ Duy) sinh ra ở Campuchia, bị cha bỏ rơi, 8 tuổi về Việt Nam sống với bà ngoại.

Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2017, sinh được 2 con là bé Hồng Nhi Khang (SN 2018) và Hồng An Nhiên (SN 2020). Khi An Nhiên sinh ra được vài tháng thì trắng bạch toàn thân, ốm yếu.

Năm 2021, Quý đưa con đi bệnh viện xét nghiệm mới biết bé bị bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư máu). Từ ngày đưa con đi hóa trị, Quý nghỉ làm, một mình Duy đi làm thợ hồ nuôi sống cả gia đình, chữa bệnh cho con.

Qua thông tin phản ánh của báo, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho gia đình Thanh Duy hơn 173 triệu đồng để chữa bệnh cho bé.