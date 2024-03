"Không có bạn đọc Dân trí, em không biết kiếm đâu ra tiền cứu con"

Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Hồng Thanh Duy (cha bé Hồng An Nhiên) số tiền 173.567.888 đồng mà bạn đọc ủng hộ bé An Nhiên trong tuần 4 tháng 1/2024 (71.316.000 đồng) và tuần 1&2 tháng 2/2024 (102.251.888 đồng).

Anh Duy nhận quà của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Nguyên).

Anh Duy cho biết, sự hỗ trợ kịp thời này có ý nghĩa rất lớn với gia đình anh. Vì cuối năm 2023, gia đình Duy rất khó khăn, kinh tế cạn kiệt, nợ nần chồng chất nên không thể vay mượn ở đâu được.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, An Nhiên được xuất viện vào ngày 29 tháng Chạp, 4 cha con Duy về nhà bà ngoại ở Tây Ninh ăn Tết. Đến mùng 2 Tết, An Nhiên thiếu máu, sốt cao đến 40 độ C không hạ, vợ chồng Duy lại ôm con lên bệnh viện cấp cứu.

Mùng 2 Tết, An Nhiên phải đi cấp cứu (Ảnh: GĐCC).

"An Nhiên bị viêm phổi, trong phổi ứ nước, thiếu máu, sốt cao, khối u sưng to ở hàm dưới và sau gáy, sưng phù cả người… Khi nhập viện cấp cứu phải đóng tạm ứng đến 30 triệu đồng. Nếu không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em không biết kiếm đâu ra tiền cứu con!", Duy tâm sự.

Do đó, với Duy, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ có giá trị rất quan trọng, vợ chồng Duy không biết dùng lời gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Duy cho hay: "Dù khó khăn cỡ nào thì em cũng ráng làm kiếm tiền lo cho vợ con em. Còn số tiền bạn đọc giúp đỡ, em không dám động vô đồng nào, chỉ để dành để đóng tiền viện phí, mua thuốc cho An Nhiên".

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, An Nhiên đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: GĐCC).

Như báo Dân trí đã đưa tin, vợ chồng Duy xuất thân nghèo khó. Duy bỏ quê nhà, đi làm thuê kiếm ăn từ năm 13 tuổi. Nguyễn Thị Kim Quý (vợ Duy) sinh ra ở Campuchia, bị cha bỏ rơi, 8 tuổi về Việt Nam sống với bà ngoại.

Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2017, sinh được 2 con là bé Hồng Nhi Khang (SN 2018) và Hồng An Nhiên (SN 2020). Khi An Nhiên sinh ra được vài tháng thì trắng bạch toàn thân, ốm yếu.

Năm 2021, Quý đưa con đi bệnh viện xét nghiệm mới biết bé bị bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư máu).

Từ ngày đưa con đi hóa trị, Quý nghỉ làm, một mình Duy đi làm thợ hồ nuôi sống cả gia đình, chữa bệnh cho con.

Đến cuối năm 2023, bệnh tình An Nhiên trở nặng, khối u sưng lớn cần điều trị gấp mà vợ chồng Duy chưa mượn được tiền của ai...