Vợ chồng thợ hồ nghèo lang bạt khắp nơi kiếm tiền cứu con nhỏ

Vợ chồng nghèo lại gặp cảnh khó

Cả tháng nay, khối u ở cổ bé Hồng An Nhiên (SN 2020) sưng to, hóa trị liên tục nên cơ thể mệt mỏi, bé quấy khóc cả ngày đêm. Nghe vợ báo khối u của An Nhiên sưng lại, Hồng Thanh Duy (SN 1993) phải bỏ việc ở Đắk Lắk để về TPHCM phụ vợ chăm con.

Duy kể: "Từ năm 2022, khi An Nhiên phát bệnh ung thư thì nhà em không thuê trọ nữa, để dành tiền chữa bệnh cho con. Em làm thợ hồ, ngủ ở công trình luôn. Vợ em thì ngủ ở bệnh viện chăm con. Khi xuất viện thì ghé nhà bà ngoại, nhà cậu ngủ nhờ".

Từ ngày An Nhiên phát bệnh, vợ chồng Quý trả nhà trọ, lang bạt khắp nơi.

Cuộc sống lang bạt của vợ chồng Duy bắt đầu từ khi hai người còn nhỏ. Duy sinh ra trong gia đình nghèo khó, cả họ làm thuê nên không được học hành nhiều.

Từ năm 13 tuổi, Duy đã bắt đầu tự lập, vác ba lô quần áo đi lang bạt qua Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… làm thuê kiếm sống.

Năm 2017, Duy đến xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) làm thợ hồ thì quen Nguyễn Thị Kim Quý (SN 1999), cưới nhau rồi định cư ở vùng đất này.

Nói cưới cho sang chứ thực ra chỉ là tổ chức một mâm cơm ra mắt 2 bên gia đình. Sau đó, 2 vợ chồng ra riêng bằng cách thuê một phòng trọ để ở cùng nhau.

Số phận của Quý cũng không may mắn hơn Duy. Cha mẹ Quý là người Việt sống ở vùng Biển Hồ (Campuchia). Khi mẹ mới mang thai Quý được vài tháng thì cha bỏ đi. Sinh con được vài tháng, mẹ Quý đưa con cho bà ngoại nuôi rồi đi tìm hạnh phúc mới.

Khi Quý được 8 tuổi, bà ngoại yếu dần nên rời Campuchia về sống nhờ người con trai ở xã Phước Minh. Về nước nhiều năm nhưng Quý vẫn chưa làm được giấy tờ tùy thân vì không có giấy chứng sinh hay giấy tờ gì chứng minh thân phận.

Cha mẹ như vậy nên khi bé Hồng Nhi Khang (SN 2018) và Hồng An Nhiên ra đời cũng không làm được giấy khai sinh. Khi An Nhiên phát bệnh, không có giấy tờ để hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), mọi chi phí gia đình đều phải tự lo.

Thân thể An Nhiên gầy gò, suy nhược, chỉ có khuôn mặt trông mập mạp vì khối u ở hàm sưng to.

Quý kể: "Mới sinh được vài tháng thì An Nhiên trắng bạch toàn thân, ốm yếu lắm. Tụi em đưa con đi bệnh viện thì bác sĩ nói con thiếu canxi, thiếu máu do ăn uống không đủ. Bác sĩ truyền máu, cho thuốc nhưng không cải thiện".

Thấy con ngày càng yếu, vợ chồng Duy đưa An Nhiên đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) khám. Xét nghiệm tủy đồ mới biết An Nhiên bị bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư máu), phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu điều trị.

Lúc này, các bác sĩ tư vấn cho vợ chồng Duy tìm cách làm giấy tờ cho An Nhiên để hưởng BHYT, nếu không sẽ không thể chịu nổi chi phí điều trị rất lớn.

Được cán bộ địa phương tư vấn, Duy xin một người chú cho nhập hộ khẩu nhờ, sau đó mới làm được giấy khai sinh cho An Nhiên để con được hưởng BHYT dành cho trẻ em.

Chỉ mong có tiền cứu con

Lúc An Nhiên nhập viện hóa trị, con thiếu máu rất nhiều, nổi hạch toàn thân, bụng to, gan to, lách to, không bước đi nổi…

Sức khỏe của Nhiên rất yếu, mỗi chu kỳ hóa trị của con rất dài vì thường phải tạm dừng để truyền máu, bổ sung vi chất, điều trị triệu chứng… Sau hơn 1 năm hóa trị, An Nhiên mới vào được 6 chu kỳ.

Duy cho hay: "Nhờ BHYT mà tiền viện phí của An Nhiên chỉ vài triệu một tháng dù mỗi tháng đều điều trị hơn 20 ngày. Nhưng bệnh của con dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục, mỗi toa phải mua ngoài cả chục triệu tiền thuốc nên vợ chồng em phải vay mượn thêm mới có tiền điều trị cho con".

Căn bệnh quái ác hành hạ, cô bé 4 tuổi quấy khóc ngày đêm.

Hơn 1 năm điều trị, Quý không thể đi làm phụ hồ như xưa. Ông chủ thầu của Duy cũng hết việc, phải kiếm công trình ở tận Đắk Lắk nên việc đi lại để về phụ vợ chăm con càng khó khăn, tốn kém.

Duy cho biết: "Tiền công thợ hồ trên đó thấp, chỉ được 400 ngàn đồng. Mỗi tuần em làm đủ 6 ngày thì được 2,4 triệu. Em hầu như không ăn uống gì, gói ghém lắm thì cũng chỉ dư được hơn 7 triệu gửi về cho vợ trả viện phí cho con. Nhưng tiền thuốc ngoài thì phải mượn".

An Nhiên phát bệnh đúng đợt dịch Covid-19, vợ chồng Duy thất nghiệp 3 tháng liền nên dùng gần hết tiền tiết kiệm. Lần đầu Nhiên nhập viện chưa có giấy tờ để hưởng BHYT nên tiền viện phí rất cao, 2 vợ chồng đã phải vay mượn để chi trả.

Còn gia đình thì vợ chồng Duy không biết nhờ vào ai. Cha Duy bị ung thư xương hàm trên, mất trong đợt cao điểm dịch Covid-19 vào cuối năm 2021. Mẹ Duy đã hơn 60 tuổi vẫn phải đi phụ rửa chén ở quán cơm với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Nhà người chú mà Duy xin nhập hộ khẩu nhờ cũng là hộ nghèo nhiều năm nay.

Mẹ Quý đã về Việt Nam, cưới chồng mới và có con riêng. 2 vợ chồng bà cũng không khá giả gì, không giấy tờ tùy thân, lang thang khắp nơi, hiện đang thuê nhà trọ ở Bình Dương để làm phụ hồ kiếm sống.

Giờ đây, bệnh tình An Nhiên trở nặng, khối u sưng lớn cần điều trị gấp mà vợ chồng Duy chưa mượn được tiền của ai.

Những ngày cuối năm, nhìn khối u đang sưng to trên mặt làm An Nhiên đau đớn, kêu khóc mà vợ chồng Quý xót xa trong lòng. Tết sắp đến mà 2 vợ chồng không vui nổi, lo âu choáng hết tâm trí vì không biết kiếm đâu ra tiền điều trị cho con…

Quý chỉ cầu mong có tiền để vào thuốc đúng kỳ cho con bớt đau đớn.

Ông Đào Văn Long, Trưởng ấp B4 (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), cũng là hàng xóm của nhà bà ngoại Quý nên biết rất rõ hoàn cảnh gia đình Quý.

Ông cho biết: "Bà cháu Quý là Việt kiều Campuchia, không giấy tờ tùy thân gì nên về đây chỉ có thể làm thuê, làm mướn chứ không có công ăn việc làm ổn định. Lễ, Tết hay có đoàn từ thiện đến thì gia đình được tặng quà hỗ trợ, chủ yếu là gạo, mắm muối, mì tôm chứ cũng không được hưởng chế độ, chính sách gì".

"Khi con nhỏ của Quý bị bệnh, địa phương cũng phát động bà con xung quanh hỗ trợ nhưng mỗi nhà cũng chỉ được vài chục ngàn chứ không nhiều. Địa phương cũng không có nguồn nào để hỗ trợ hoàn cảnh bệnh tật như thế này. Nếu gia đình cháu Quý được các mạnh thường quân, cơ quan cấp trên hỗ trợ thì tốt quá!", ông Long chia sẻ.