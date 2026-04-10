Báo Dân trí trao tiền, xây nhà Nhân ái tặng chị em bé 16 tuổi ở Lâm Đồng

Mái nhà mới tặng 4 chị em Hương: giấc mơ đã thành hiện thực (Video: Trương Khởi).

Ngày 10/4, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng) và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng 4 chị em bé Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi).

Hương là nhân vật trong câu chuyện "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" mà báo Dân trí đăng tải hôm 26/3.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho chị em Hà Thị Mỹ Hương (Ảnh: Minh Hậu).

Buổi lễ có sự tham dự của bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Tân Hội.

Về phía Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch hội, cùng các hội viên cũng tham dự.

Đốm lửa khơi lên tinh thần đùm bọc

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người giàu lòng nhân ái, đã quyên góp tiền hỗ trợ 4 chị em bé Hương.

Từ đốm lửa đầu tiên mà báo Dân trí khơi lên thông qua bài viết "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ", cộng đồng đã thể hiện tinh thần đồng bào đùm bọc lẫn nhau với 22.471 lượt quyên góp, đạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng chỉ sau 34 giờ từ khi bài báo được đăng tải.

"Chúng ta đã cùng nhau giúp các cháu mua được miếng đất tại nơi chúng ta ngồi đây để khởi công xây dựng nhà cho các cháu. Những việc này nói ra thì dễ, nhưng để làm được không hề đơn giản", nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (Ảnh: Hữu Khoa).

"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, đại diện sở, ban, ngành và xã Tân Hội đã rất trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ; từ đó có những chỉ đạo, định hướng và đặc biệt trực tiếp tham gia thảo luận giải pháp để giúp đỡ các cháu kịp thời, trách nhiệm nhất", nhà báo Phạm Tuấn Anh nói.

Về phương án sử dụng nguồn tiền, lãnh đạo báo Dân trí cho biết, các bên đã thống nhất sử dụng một phần tiền quyên góp để mua đất, xây nhà Nhân ái tặng 4 cháu bé. Số tiền còn lại được chia thành 4 sổ tiết kiệm, đứng tên 4 cháu. Một hội đồng tại địa phương được lập ra để quản lý số tiền trên.

"Các bên đã thảo luận, đảm bảo sử dụng nguồn tiền ổn định, bền vững lâu dài, tránh những xáo trộn không đáng có đến cuộc sống của các cháu. Sự bảo trợ, giám sát của chính quyền địa phương và Hội Bảo trợ của tỉnh sẽ đảm bảo sử dụng số tiền đúng mục đích. Khi các cháu đủ 18 tuổi và được sự nhất trí của các bên liên quan, số tiền sẽ được chuyển giao cho các cháu", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.

Bé Hà Thị Mỹ Hương tại lễ khởi công xây dựng nhà mới cho 4 chị em (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng bày tỏ sự trăn trở về câu chuyện "cho cần câu" hay "cho con cá" khi chuyển giao nguồn tiền lớn cho các hoàn cảnh khó khăn. Ông khẳng định báo Dân trí luôn quan tâm đến cả 2 yếu tố trên.

"Trường hợp cháu Hà Thị Mỹ Hương và các em đều chưa đến tuổi lao động, nói câu chuyện "cho cần câu" là rất khó. Việc đầu tiên, cấp bách vẫn là "cho con cá". Chúng ta đang giúp xây nhà cửa, lo ăn ở và học hành cho các cháu, tạo nền tảng để các cháu có "cần câu" sau này", lãnh đạo báo Dân trí chia sẻ.

Trân trọng biết ơn các nhà hảo tâm

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ niềm xúc động và vui mừng khi thấy một hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được kêu gọi ủng hộ với số tiền vượt kỳ vọng.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hữu Khoa).

"Tôi xin thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn Ban Biên tập, phóng viên báo Dân trí. Qua đây, tôi cũng trân trọng ghi nhận và biết ơn những nhà hảo tâm, bạn đọc của báo Dân trí đã chung tay, góp sức ủng hộ cho hoàn cảnh của 4 chị em cháu Hà Thị Mỹ Hương", bà Phạm Thị Phúc chia sẻ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá việc dừng tiếp nhận hỗ trợ cho thấy lòng tự trọng của chị em Mỹ Hương. Các bé biết đủ, biết nhường nguồn lực ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

"Như đồng chí Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh đã nói, đây là một trường hợp cụ thể, nhưng cũng đồng thời tạo động lực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và các ban ngành, đoàn thể; thể hiện tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào trong và ngoài nước với những hoàn cảnh khó khăn", bà Phạm Thị Phúc phát biểu.

Khu đất xây nhà mới cho bé Hương và các em nằm gần nơi ở hiện hữu (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau phần phát biểu, Tổng Biên tập báo Dân trí và lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các bên đã thực hiện nghi thức trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ, và tiến hành lễ động thổ xây nhà Nhân ái tại khu đất gần nơi ở hiện tại của 4 chị em bé Mỹ Hương.

Đến phần chia sẻ của mình, bé Hà Thị Mỹ Hương gửi lời tri ân các nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí đã quyên góp, ủng hộ cho 4 chị em. Hương cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng và chính quyền xã Tân Hội đã tạo điều kiện để các chị em có căn nhà mới để ở.

"Con xin hứa là 4 chị em con sẽ ngoan, các em cố gắng học hành để không phụ lòng các mạnh thường quân. Con xin cảm ơn ạ!", Mỹ Hương nói.

Lãnh đạo báo Dân trí và đại diện lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức động thổ căn nhà mới cho bé Hương và các em (Ảnh: Minh Hậu).