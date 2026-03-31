Bé gái 16 tuổi nuôi 3 em ở Lâm Đồng được hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 31/3, báo Dân trí đang hoàn tất các thủ tục để sớm kết chuyển, trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương, 16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Bé Hà Thị Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" (mã số 5905), đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 26/3.

Sau 34 giờ đăng tải, bé Hương bày tỏ mong muốn ngừng tiếp nhận đóng góp thông qua báo Dân trí.

Theo số liệu kết chuyển tuần 4 tháng 3, từ ngày 26-29/3, hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương đã được bạn đọc quyên góp, hỗ trợ tổng số tiền 4.536.818.182 đồng.

Bé Hà Thị Mỹ Hương cùng 3 em nhỏ trong căn nhà cũ ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Do Hương chưa đủ tuổi trưởng thành, ba của Hương đã mất, mẹ đã rời nhà đi nên vừa qua, phóng viên Dân trí có cuộc làm việc với bé Hương cùng lãnh đạo UBND xã Tân Hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) thống nhất phương án trao, nhận, hỗ trợ quản lý tiền để 4 em nhỏ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, minh bạch.

Tại cuộc làm việc, các bên thống nhất khoản tiền hỗ trợ sẽ được gửi tiết kiệm đứng tên bé Hà Thị Mỹ Hương. Sổ tiết kiệm này được Hội Bảo trợ Lâm Đồng trực tiếp quản lý, có sự giám sát của các đơn vị liên quan cho đến khi bé Hương đủ tuổi trưởng thành.

Hà Thị Mỹ Hương cho biết, các khoản tiền hỗ trợ được nhà hảo tâm trao trực tiếp, em gửi cơ quan chức năng quản lý để đảm bảo an toàn (Ảnh: Minh Hậu).

Lãi suất từ khoản tiền gửi sẽ được cơ quan chức năng chuyển đến Hương và các em hàng tháng để đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt, học tập.

Đối với việc Hương và các em cần khoản tiền lớn để lo chi phí chữa bệnh, thuốc thang hoặc mua sắm, tiêu dùng khác, cơ quan chức năng dựa vào tình hình thực tế để phối hợp, rút tiền, đảm bảo đúng mục đích.

Trong trường hợp bé Hà Thị Mỹ Hương có nguyện vọng mua đất, xây nhà, các đơn vị sẽ phối hợp, rút một khoản từ sổ tiết kiệm để thực hiện các thủ tục, đáp ứng nhu cầu.

Như báo Dân trí thông tin, bé Hà Thị Mỹ Hương là con của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê ở Quảng Ngãi).

Nhiều năm trước, vợ chồng anh Ót đến lưu trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề phu hồ và trồng rau mưu sinh. Năm 2023, anh Ót bất ngờ tai nạn giao thông, qua đời, để lại vợ cùng 4 người con nhỏ.

Hà Thị Mỹ Hương cùng em gái út (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Nguyễn Thị Yến Hà sau đó một mình lao động, nuôi 4 con thơ. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị rơi vào tình trạng trầm cảm, thay đổi tính cách rồi cuối năm 2025, chị rời các con. Kể từ đó đến nay, bé Hương một mình gánh trọng trách làm cha, làm mẹ, làm chị của 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017), Hà Thị Vân (SN 2021).

4 chị em của Hương được người họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho tá túc trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Hàng ngày, bé Hương làm thuê với tiền công 150.000 đồng/ngày để nuôi 3 em nhỏ.

Sau khi câu chuyện của Hương được Dân trí đăng tải, những ngày qua, nhiều mạnh thường quân cũng tìm về tận nơi ở, thăm hỏi, động viên và tặng quà đến 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.

Bé gái 16 tuổi cho biết, em nhận trực tiếp tổng cộng hơn 38 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, nhiều gạo, mì gói, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm tặng xe đạp điện, bàn ghế học tập, quần áo để 4 chị em Hương ổn định cuộc sống.