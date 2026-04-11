Từ nhà kho ở nhờ, bé gái 16 tuổi cùng 3 em ở Lâm Đồng sắp có mái ấm mới

Mái nhà mới cho 4 chị em Hương: Giấc mơ đã thành hiện thực

Con đường làng bằng xi măng dẫn vào nơi ở của 4 chị em bé Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) vốn vắng vẻ, nay trở nên rộn ràng hơn khi có thêm nhiều xe cộ và người ra vào.

15 ngày sau khi bài báo "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" đăng tải trên báo Dân trí, 4.539.368.182 đồng từ các nhà hảo tâm đã được trao đến 4 chị em Mỹ Hương trong ngày 10/4.

Cùng ngày, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, cùng chính quyền xã Tân Hội thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho 4 chị em.

“Từ đốm lửa đầu tiên mà báo Dân trí khơi lên thông qua bài viết, câu chuyện đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt, vô cùng xúc động tới hàng chục nghìn nhà hảo tâm - những người có trái tim giàu lòng nhân ái trong và ngoài nước - đã thể hiện tinh thần đồng bào, giúp đỡ lẫn nhau rất đáng quý”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, Hội Bảo trợ tỉnh, xã Tân Hội và 4 chị em Mỹ Hương thực hiện nghi thức khởi công xây nhà Nhân ái (Ảnh: Minh Hậu).

"Chúng con sẽ không phụ lòng nhà hảo tâm"

Sau khi câu chuyện về 4 chị em Hương được lan tỏa và nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống của các em không có nhiều xáo trộn. Hương vẫn đi làm thuê ở chỗ cũ, mỗi ngày công 150.000 đồng; hai em kế tiếp tục đến trường, em út 5 tuổi được gửi gần nhà. Hàng ngày, Hương vẫn chăm sóc các em, bên cạnh sự hỗ trợ của người dì họ.

Vẫn dáng vẻ nhút nhát như những lần gặp trước, Mỹ Hương có phần ngại ngùng khi trở thành nhân vật chính tại lễ trao tiền hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà Nhân ái.

Cầm micro chia sẻ, Hương hồi hộp, ấp úng, phải dừng lại vài lần. “Con xin cảm ơn báo Dân trí, Hội Bảo trợ và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 4 chị em con có được căn nhà sinh sống. Chúng con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các nhà hảo tâm”, Hương nói.

Bé Hà Thị Mỹ Hương chia sẻ cảm xúc (Ảnh: Minh Hậu).

Khoảnh khắc 4 chị em cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khiến nhiều người tham dự vui mừng xen lẫn xúc động. Sau thời gian ở nhờ trong căn nhà kho của người dì, các em sắp có nơi ở ổn định.

Suốt buổi lễ kéo dài một giờ, phóng viên tìm kiếm bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - người dì cho các cháu ở nhờ và chăm nom - nhưng không thấy trong khu vực chính. Sau đó, người phụ nữ này cho biết bà đứng ở phía ngoài theo dõi buổi lễ.

“Trước nay bé Hương làm gì cũng có tôi bên cạnh. Lúc thấy cháu đứng chia sẻ trên sân khấu, tôi rất xúc động. Tôi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ để các cháu có được căn nhà và khoản tiền dành cho tương lai”, bà Lệ nói.

Chia sẻ với Tổng Biên tập báo Dân trí, Mỹ Hương cho biết, thời gian tới bé học nghề làm đẹp theo sở thích để có thể tự nuôi sống bản thân và các em. Trước đó, Hương bày tỏ mong muốn hoàn thành chương trình học cơ bản rồi theo học nghề tóc. Đây cũng là mong muốn của nhiều nhà hảo tâm khi hỗ trợ 4 chị em.

Niềm tin cho các hoàn cảnh khó khăn

Số tiền hơn 4,5 tỷ đồng đã được bạn đọc khắp nơi ủng hộ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, gửi đến 4 chị em Mỹ Hương.

Đến nay, chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã triển khai hơn 20 năm, hỗ trợ xây dựng 254 ngôi nhà Nhân ái trên cả nước (tính cả ngôi nhà dành cho 4 chị em Mỹ Hương là 255), cùng nhiều công trình dân sinh như: 58 phòng học; 32 cầu, đường; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 32 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; trao 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; đồng thời mở mã số kêu gọi hỗ trợ gần 6.000 hoàn cảnh khó khăn.

“Trong hơn 20 năm qua, báo Dân trí đã hỗ trợ hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp có những đặc thù riêng. Trường hợp của 4 chị em Mỹ Hương nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trong đó một khó khăn đáng kể là chưa có nơi ở ổn định. Các cháu đang ở tạm trong căn nhà kho thiếu thốn.

Với sự giúp đỡ rất lớn của bạn đọc, báo Dân trí cùng với chính quyền địa phương, Hội Bảo trợ đã cùng phối hợp, bàn bạc, đưa giải pháp toàn diện giúp đỡ 4 chị em bé Hương, trong đó rất phấn khởi khi lần đầu tiên báo Dân trí đã sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ để mua đất rồi xây nhà cho các cháu", Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu (Ảnh: Hữu Khoa).

Cùng dự tại buổi lễ sáng 10/4, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ vui mừng, xúc động.

“Trường hợp của 4 chị em cháu Hà Thị Mỹ Hương đã được báo Dân trí kịp thời phát hiện, lan tỏa thông tin, qua đó nhận được sự đồng hành, đóng góp cả về tinh thần và vật chất của đông đảo nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài. Tôi đánh giá chị em cháu Hương có lòng tự trọng, biết đủ để nhường sự ủng hộ cho hoàn cảnh khác. Điều này rất đáng trân trọng", bà Phạm Thị Phúc chia sẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập báo Dân trí, phóng viên cùng các nhà hảo tâm, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ 4 chị em Mỹ Hương.

“Đây là một trường hợp cụ thể, nhưng có thể góp phần tạo dựng niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn khác, rằng họ không bị bỏ rơi, không đơn độc trên hành trình vượt qua thử thách, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Mong 4 chị em Mỹ Hương trân trọng sự hỗ trợ, động viên của báo Dân trí, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Khi có nơi ở ổn định, các cháu sẽ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành; từ đó tiếp tục lan tỏa niềm tin để cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khác”, bà Phạm Thị Phúc bày tỏ.

4 chị em Mỹ Hương sẽ có ngôi nhà của riêng mình (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, đã đồng hành cùng báo Dân trí xuyên suốt quá trình tìm hiểu, xác minh, tính phương án hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé Hà Thị Mỹ Hương.

Những cuộc họp, trao đổi liên tục giữa đại diện địa phương, Hội Bảo trợ, bên cạnh lắng nghe mong muốn từ chị em Mỹ Hương, đã thống nhất sẽ chia khoản tiền hỗ trợ thành 5 số tiết kiệm dưới sự quản lý của một hội đồng chung được lập tại địa phương. Trong đó, 1 sổ sẽ dành để mua đất, xây nhà và sắm sửa một số vật dụng thiết yếu; 4 sổ còn lại sẽ chia đều cho 4 chị em, đến khi Hương và 3 em đủ 18 tuổi sẽ chuyển giao.

Khoản tiền hỗ trợ đã được trao, ngôi nhà mới dần hình thành trên mảnh đất được mua từ sự chung tay của cộng đồng. Từ căn nhà kho tạm bợ, 4 chị em Mỹ Hương sắp có nơi ở ổn định, thêm điểm tựa để tiếp tục hành trình phía trước.

“Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng giúp các cháu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống hiện tại, mở ra cơ hội cho tương lai. Hy vọng thời gian tới, với sự đồng hành đó, 4 chị em Mỹ Hương sẽ vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống tốt hơn”, nhà báo Phạm Tuấn Anh tin tưởng.