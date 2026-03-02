Mái nhà vững chãi mang lại bình yên sau những tháng ngày thấp thỏm

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới của anh Triệu Duy Trường ở thôn Yên Sơn (xã Ba Vì, Hà Nội) đã được khánh thành. Dù nhà mới không quá rộng, nhưng với gia đình trẻ từng sống trong căn nhà tạm thì đó là bước ngoặt lớn.

Nhà Nhân ái mới của gia đình anh Triệu Duy Trường ở Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: CTV).

Cách đây không lâu, nơi vợ chồng anh Trường và con gái sinh sống là căn nhà dựng tạm bằng tre, gỗ tạp và những tấm bạt cũ. Mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà, còn trời lạnh thì gió lùa bốn phía.

Khi hoàn cảnh của gia đình anh Trường được phản ánh qua bài viết "Xót xa chàng trai người Dao gồng gánh cả gia đình nghèo khó, bệnh tật", bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ hơn 110 triệu đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền xã Ba Vì, anh Trường đã xây dựng được một ngôi nhà kiên cố, điều trước đó anh chưa từng dám nghĩ tới.

Có nhà mới, vợ chồng anh Triệu Duy Trường không còn nỗi lo mỗi khi trời mưa bão (Ảnh: Gia Khoa).

Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi đúng thời điểm ngôi nhà hoàn thiện, vợ anh sinh thêm 1 bé trai khỏe mạnh. Mùa xuân này, 4 thành viên gia đình anh Trường được quây quần trong không gian ấm áp, khang trang, kiên cố.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất là sự an tâm hiện rõ trên gương mặt anh Trường. Anh kể, trước đây, chỉ cần nghe tin có áp thấp hoặc sắp mưa lớn là cả nhà đã lo lắng. Mỗi trận mưa, nước từ trên đồi đổ xuống khiến căn nhà ướt sũng, bùn đất theo dòng nước tràn vào.

“Nhiều đêm đang ngủ, vợ chồng em phải chạy quanh che chắn các góc nhà. Sáng ra lại dọn bùn rác khắp nền”, anh Trường nhớ lại.

Giờ đây, những cơn mưa không còn là nỗi ám ảnh. Mái nhà mới vững chãi, tường xây chắc chắn, nền nhà cao ráo giúp cuộc sống gia đình anh ổn định hơn. Hai đứa trẻ có thể ngủ ngon trong căn phòng kín gió. Người vợ trẻ cũng bớt áp lực, tinh thần dần cải thiện khi không còn cảnh sống tạm bợ.

Bà Hoàn vui mừng khi cuộc sống của vợ chồng con trai và cháu ngoại có nhiều thay đổi tích cực (Ảnh: Gia Khoa).

Chứng kiến sự thay đổi của vợ chồng con trai, bà Hoàng Thị Hoàn (mẹ anh Trường) không giấu được niềm vui. Bà tâm sự, trong 2 người con của vợ chồng bà, chỉ có Trường đủ khỏe mạnh, tỉnh táo để gánh vác mọi việc trong nhà. Ngặt nỗi, trước đây cuộc sống khó khăn quá nên nhiều lúc không nhìn thấy tương lai.

“Nay vợ chồng Trường có nhà mới vững chắc, tôi mừng lắm. Có chỗ ở ổn định thì cuộc sống sẽ dần cải thiện, con tôi cũng có cơ hội vươn lên”, bà Hoàn xúc động nói.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở điều kiện vật chất, mà còn ở tinh thần. Khi không còn nỗi lo chỗ ở và áp lực nợ nần, gia đình anh Trường có thêm điều kiện để tính toán những kế hoạch lâu dài.

Tận dụng lợi thế làng nghề để phát triển kinh tế

Sau thời gian chăm sóc vợ và con nhỏ, anh Trường chuẩn bị quay lại công việc xây dựng để đảm bảo thu nhập. Bên cạnh đó, anh cũng muốn tận dụng lợi thế địa phương là làng nghề thuốc cổ truyền của người Dao để phát triển kinh tế.

Phía sau nhà còn khoảng đồi chưa khai thác, anh Trường dự định phát quang, cải tạo để trồng một số loại cây thuốc nam cung cấp cho các hộ làm thuốc trong vùng.

“Ở đây, có nhiều gia đình làm thuốc nam, nên trồng được cây dược liệu thì đầu ra ổn định. Em sẽ học hỏi kinh nghiệm để làm thử, nếu cây phù hợp với đất đai và có chất lượng tốt sẽ nhân rộng”, anh Trường chia sẻ.

Mảnh đồi phía sau nhà là nơi anh Trường ấp ủ dự định trồng cây dược liệu kết hợp nuôi gia súc (Ảnh: Gia Khoa).

Song song với việc trồng cây dược liệu, anh Trường dự định phát triển thêm đàn gia súc, gia cầm để đa dạng nguồn thu. Anh xác định sẽ làm từng bước, ưu tiên sự ổn định và bền vững.

Anh hiểu con đường phía trước còn nhiều thử thách. Tuy vậy, gia đình anh đã có một điểm tựa vững vàng là ngôi nhà vững chãi để yên tâm lao động, từng bước phát triển kinh tế.

“Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, chính quyền xã Ba Vì và bà con thôn Yên Sơn đã ủng hộ, tạo điều kiện để gia đình em có cuộc sống tốt hơn”, anh Trường bày tỏ.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Ba Vì thăm và tặng quà gia đình anh Triệu Duy Trường dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: CTV).

Hơn 110 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ đã xây nên một ngôi nhà Nhân ái, đồng thời mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống cho gia đình anh Triệu Duy Trường.

Cùng với đó, sự đồng hành của chính quyền địa phương không dừng ở chủ trương, chính sách, mà được thể hiện bằng những hỗ trợ cụ thể, thiết thực, tiếp thêm niềm tin để gia đình anh vững bước.

Với sự chăm chỉ và quyết tâm của người đã trải qua nhiều biến cố, những dự định hôm nay của anh Trường hứa hẹn trở thành nền tảng cho một ngày mai ổn định, bền vững hơn.