Bạn đọc hỗ trợ người chồng chăm vợ liệt giường ở Lâm Đồng gần 90 triệu đồng

Ngày 9/10, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao bảng tượng trưng số tiền hơn 72 triệu đồng đến gia đình ông Đỗ Mạnh Cường, tạm trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình ông Đỗ Mạnh Cường (Ảnh: Minh Hậu).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình ông Cường thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Cường.

Ông Đỗ Mạnh Cường cho biết, ngoài số tiền ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp đến gia đình ông hơn 17 triệu đồng. Như vậy, thông qua bài viết "Gần 1 năm vợ hôn mê, chồng kiệt quệ chăm sóc trong căn trọ xập xệ", bạn đọc đã giúp gia đình ông Cường tổng số tiền gần 90 triệu đồng.

Bạn đọc hỗ trợ người chồng chăm vợ liệt giường gần 90 triệu đồng (Video: Minh Hậu).

Nhận hỗ trợ từ bạn đọc, ông Cường thổ lộ, 1 năm sau vụ tai nạn, vợ ông là bà Ngô Thị Thủy (SN 1956) vẫn chìm trong cơn hôn mê. Với khoản tiền hỗ trợ từ bạn đọc, gia đình ông có điều kiện lo thuốc thang, chữa bệnh cho bà Thủy. Ông Cường mong muốn bà Thủy khỏi bệnh, bản thân ông khỏe mạnh để đi làm việc, phụ giúp các con kiếm tiền, mua nhà, thoát cảnh phòng trọ chật hẹp.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Cường quá khó khăn, suốt nhiều tháng liền không có tiền đưa bà Thủy đi bệnh viện điều trị bệnh. Với khoản hỗ trợ gần 90 triệu đồng từ bạn đọc, ông Cường có thêm chi phí để lo cho bà Thủy, trang trải cuộc sống”.

Ông Đỗ Mạnh Cường chăm sóc vợ liệt giường (Ảnh: Minh Hậu).

Như báo Dân trí đưa tin, ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1962) và vợ là bà Ngô Thị Thủy có căn nhà rộng khoảng 20m2 ở phường 3, thành phố Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt) nhưng vì biến cố trong cuộc sống nên năm 2021, gia đình phải bán nhà trả nợ. Kể từ đó, vợ chồng ông Cường cùng các con phải thuê phòng trọ để ở, làm nghề bán bánh mì mưu sinh.

Tháng 9/2024, trên đường lái xe máy chở vợ đến nơi bán bánh mì, ông Cường bị thanh niên chạy xe máy ngược chiều tông trúng. Tai nạn làm ông Cường chấn thương nặng ở vùng tay, vai với tỷ lệ tổn thương sức khỏe là 21%, bà Thủy bị chấn thương sọ não, vỡ nhãn cầu phải, gãy xương gò má, dập phổi… với tỷ lệ tổn thương sức khoẻ 89%.