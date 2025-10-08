Bạn đọc hỗ trợ người phụ nữ bị bỏng axit ở Lâm Đồng 176 triệu đồng

Ngày 7/10, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao bảng tượng trưng số tiền 113 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1977, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Nhung thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng gia đình Nhung.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Nhung cho biết, ngoài số tiền ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp đến chị 63 triệu đồng. Như vậy, thông qua bài viết "Người phụ nữ cạn nước mắt vì hình hài biến dạng sau "cơn mưa" axit", bạn đọc đã giúp chị Nhung tổng số tiền 176 triệu đồng.

“Với số tiền này, tôi có thêm chi phí thuốc thang, chữa các vết bỏng đang co rút để giảm đau đớn. Tôi xin chân thành cảm ơn đến bạn đọc, báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ đến gia đình thời gian qua”, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung xúc động.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng, cho biết, 176 triệu đồng bạn đọc, mạnh thường quân hỗ trợ đến gia đình chị Nhung là khoản tiền quý giá. Với số tiền này, chị Nhung có điều kiện để tiếp tục phẫu thuật, chữa trị các vết sẹo, trang trải cho cuộc sống trước mắt.

Bạn đọc hỗ trợ người phụ nữ bỏng axit 176 triệu đồng (Video: Minh Hậu).

“Số tiền hỗ trợ này là sự sẻ chia, giúp chị Nhung có động lực vượt qua khó khăn, xoa dịu phần nào nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác”, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng chia sẻ.

Như báo Dân trí đã đưa tin, năm 2008, chị Nhung cùng chồng và 2 con nhỏ rời quê ở Khánh Hòa lên Lâm Đồng lập nghiệp. Lúc bấy giờ, chị Nhung thuê nhà trọ tại phường 4, thành phố Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt), mở tiệm cắt tóc, chồng chị làm nghề lái xe, kiếm tiền mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung bị bỏng nặng, 2 mắt bị mù sau "cơn mưa" axit của chồng cũ (Ảnh: Minh Hậu).

Đến năm 2019, vì cuộc sống gặp biến cố nên người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại chị Nhung cùng 2 con nhỏ. Năm 2022, chị bén duyên, kết hôn cùng anh Nguyễn Hồng Vũ, cùng xây dựng cuộc sống mới. Đến giữa năm 2024, vì không chịu nổi sự ghen tuông, đòn roi của Vũ nên chị Nhung ly hôn, một mình nuôi con.

19h ngày 23/6/2024, lúc chị Nhung dạo bộ trên phố ở Đà Lạt thì bị Nguyễn Hồng Vũ tìm đến gây gổ, tạt ca axit vào người. Hóa chất khiến 2 mắt của chị Nhung bị mù vĩnh viễn; da ở vùng mặt, cổ, ngực, tay và chân bị bỏng; tỷ lệ thương tật 86%. Sau vụ việc, Vũ bị cơ quan chức năng bắt giữ, phạt án tù. Chị Nhung phải sống trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.