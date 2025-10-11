Bạn đọc giúp đỡ cậu bé ngủ ngồi 10 năm hơn 255 triệu đồng

Bạn đọc giúp đỡ gia đình cậu bé ngủ ngồi 10 năm hơn 255 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Chiều 10/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 155.041.389 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình cháu Trịnh Xuân Kiên.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Hà Thị Hạnh (mẹ của Kiên) trước đó.

Chị Hạnh cho biết, tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình cháu Trịnh Xuân Kiên được giúp đỡ hơn 255 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 155.041.389 đồng bạn đọc giúp đỡ tới chị Hà Thị Hạnh (Ảnh: CTV).

“Nếu không có sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, có lẽ con em đã không còn cơ hội được tiếp tục điều trị. Tấm lòng của mọi người chính là phép màu giúp gia đình em có thêm niềm tin để sống tiếp”, chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc, cháu Kiên đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành phẫu thuật chỉnh hình. Ca mổ căng thẳng kéo dài nhiều giờ đã đạt kết quả vượt ngoài mong đợi. Sức khỏe cháu Kiên đang dần hồi phục.

Chia sẻ về sức khỏe của cháu Kiên, TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí đã luôn đồng hành cùng bệnh viện trong hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái. Sự giúp đỡ của bạn đọc không chỉ mang đến nguồn lực vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ.

Hiện cháu Kiên đã được phẫu thuật, sức khỏe ổn định. Cháu được xuất viện về nhà và tái khám theo lịch hẹn”.

Cháu Kiên trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Hương Hồng).

Cháu Trịnh Xuân Kiên là hoàn cảnh trong bài viết “Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 năm”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Khi Kiên 5 tuổi, chị Hạnh nhận thấy con thở mạnh hơn bình thường. Nhất là khi nằm, Kiên phải há thật to miệng, hơi thở rít lên vô cùng khó nhọc…

Tình trạng của Kiên ngày một nặng hơn, đến mức hàng đêm vợ chồng chị Hạnh phải thay nhau ngồi làm “ghế” để con dựa vào tìm giấc ngủ.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Kiên mắc căn bệnh dị dạng tĩnh mạch vùng cổ bẩm sinh. Cháu phải phẫu thuật nhiều lần và điều trị tích cực.

Nhiều năm qua, hành trình cứu con của chị Hạnh là những ngày rong ruổi khắp các bệnh viện, vay mượn mọi nơi để có tiền cho Kiên trải qua 5 ca phẫu thuật.