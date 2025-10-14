Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nghèo hơn 180 triệu đồng để nuôi 2 con ăn học

Ngày 13/10, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đã trao bảng tượng trưng số tiền 133.548.155 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình chị Bế Thị Tươi (44 tuổi), trú tại thôn 10, xã Sông Hinh. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Tươi.

Ngoài khoản tiền trên, gia đình chị Tươi còn được bạn đọc giúp đỡ trực tiếp hơn 47 triệu đồng. Tính tổng, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị Bế Thị Tươi hơn 180 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Sông Hinh trao bảng tượng trưng số tiền 133.548.155 đồng đến gia đình chị Tươi (Ảnh: Văn Thùy).

Chị Bế Thị Tươi là nhân vật trong bài viết “Cha nằm thoi thóp, mẹ không kiếm nổi 1 triệu đồng để con đến trường”.

Chị cho biết, khi bài viết về hoàn cảnh gia đình đăng được vài ngày, anh Tạo (chồng chị) đã qua đời sau gần nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

“Đón nhận hơn 180 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí, tôi đã thắp hương báo cho anh Tạo biết để anh yên lòng. Số tiền này giúp tôi trang trải nợ nần ngân hàng và có thêm khoản cho 2 con gái ăn học”, chị Tươi chia sẻ.

Đại diện gia đình, chị Tươi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong lúc ngặt nghèo. “Tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, tôi và các con mãi không quên”, chị nói.

Chồng chị Tươi qua đời sau gần nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, đại diện chính quyền địa phương, cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí vì những năm qua đã kết nối, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có gia đình chị Tươi.

Ông Hiền mong chị Tươi nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục nuôi dạy 2 con nên người. Về phía địa phương, chính quyền cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các cháu được tiếp tục học hành đến nơi đến chốn.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 5, anh Tạo bất ngờ phát bệnh ung thư máu. Thương chồng, chị Tươi chạy vạy khắp nơi vay mượn, đưa anh vào điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM.

Việc điều trị bệnh ung thư của anh Tạo rất tốn kém, nhiều loại thuốc ngoài danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả. Vì vậy, mỗi đợt vào thuốc, gia đình phải tốn 10-20 triệu đồng, khiến số tiền hơn 200 triệu đồng vay mượn và tích góp nhanh chóng cạn kiệt.

Hết kinh phí, chị Tươi tiếp tục vay ngân hàng 90 triệu đồng để chữa trị cho chồng, nhưng khoản này cũng nhanh chóng tiêu hết. Không còn khả năng chi trả viện phí, gia đình phải xin xe cấp cứu 0 đồng của các đơn vị thiện nguyện đưa anh Tạo về nhà, dùng máy thở oxy cầm cự.

Thấy chồng nằm thoi thóp, chị Tươi định vay thêm khoản lãi “nóng” để lo viện phí, nhưng anh Tạo kiên quyết từ chối vì không muốn vợ con gánh thêm nợ nần.

Do mọi nguồn lực đều dồn cho việc chữa bệnh, nên ngày con gái lớn trở lại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để học, chị Tươi tìm khắp trong nhà mà không gom nổi 1 triệu đồng cho con đi đường.