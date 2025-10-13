Hơn 180 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân bệnh tật vất vả nuôi 2 con nhỏ

Ngày 13/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) đã trao bảng tượng trưng số tiền 163.455.067 đồng của bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình chị Lê Thị Kim Hương (32 tuổi), sống tại thôn Chí Thán, xã Đức Bình. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Hương.

Ngoài hơn 163 triệu đồng nhận qua tài khoản của báo Dân trí, chị Hương còn được bạn đọc ủng hộ trực tiếp hơn 17 triệu đồng. Tổng số tiền chị Hương được giúp đỡ là hơn 180 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí và đại diện xã Đức Bình trao bảng tượng trưng số tiền 163.455.067 đồng đến với chị Hương (Ảnh: Minh Châu).

Chị Lê Thị Kim Hương là nhân vật trong bài viết “Mẹ đơn thân bệnh tật và 2 con nhỏ lay lắt trong căn nhà chỉ hơn 10m2”.

Trước đây, chị Hương sống chung như vợ chồng với một người đàn ông ở miền Tây và sinh được 2 con gái, trong đó cháu lớn mắc chứng chậm phát triển trí tuệ. Cuối năm 2021, chị Hương quyết định “đường ai nấy đi”, một mình nuôi 2 con nhỏ ở Đắk Lắk.

Mặc dù mắc bệnh động kinh và di chứng của tai biến nhẹ khiến cơ thể gầy gò, nhưng chị Hương vẫn cố gắng làm các công việc chân tay như chặt mía, nhổ mì (sắn), phát cỏ để kiếm tiền nuôi con.

Hiện tại, căn nhà nhỏ 10m2 của 3 mẹ con đã xuống cấp, mùa nắng thì nóng hầm hập, mùa mưa dột khắp nơi.

Ngôi nhà hơn 10m2 của 3 mẹ con chị Hương đang tá túc (Ảnh: Trung Thi).

Thương cảm trước hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ 3 mẹ con chị Hương với số tiền hơn 180 triệu đồng.

Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc, chị Hương chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được cầm số tiền lớn như vậy. Thực sự 3 mẹ con tôi rất mừng. Sự giúp đỡ này không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp tôi có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục làm lụng nuôi các con thơ”.

Cũng theo chị Hương, với số tiền hơn 180 triệu đồng, chị dự định sẽ dùng 80 triệu đồng sửa chữa nhà cửa, phần còn lại sẽ mua thêm gia súc, gia cầm phát triển kinh tế lâu dài để có điều kiện cho 2 con ăn học.

Thay mặt gia đình, chị Hương gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn đọc gần xa và báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khó khăn nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình, đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí vì đã hỗ trợ để mẹ con chị Hương có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch xã Đức Bình cũng cho biết, địa phương sẽ vận động thêm các nguồn lực để hỗ trợ chị Hương trong việc sửa chữa lại nhà cửa.