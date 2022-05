Bác sỹ bệnh viện K kêu gọi cứu giúp người đàn ông tận cùng bất hạnh

Cha nghèo tính bán thận để ghép tim cứu con, bất ngờ phát hiện mắc ung thư

Người đàn ông mang số phận nghiệt ngã kể trên là anh Hoàng Văn Hùng, 52 tuổi, trú ở khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi tới bệnh viện K Tân Triều thăm anh Hùng, khi anh vừa trải qua ca phẫu thuật cắt gần hết dạ dày bởi căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Trên giường bệnh của khoa ngoại Bụng 1, anh Hùng nằm bất động với vết mổ kéo dài trên bụng vẫn còn chưa se miệng, một ống xông được chích ngang hông để giúp anh bài tiết.

Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó mà diễn tả nổi nỗi đau, khi anh vừa trải qua những giây phút "thập tử nhất sinh" trên bàn mổ lại phải đón nhận hung tin đứa con trai yêu quý trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà. Giọng người cha tội nghiệp nghẹn tắc: "Em tính bán một quả thận để lấy tiền ghép tim cho con. Nhưng khi làm xét nghiệm thì bác sĩ bảo em mắc ung thư dạ dày, phải nhập viện ngay. Không có tiền nên em giấu gia đình, đến khi nôn ra máu và ngất đi thì mọi người đưa em đến đây. Em không thể ngờ, đúng lúc em mổ cắt dạ dày thì thằng bé cũng ra đi…", người cha tội nghiệp bật khóc.

Đưa bàn tay gày guộc lau đi những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên đôi gò má nhô cao, người đàn ông bất hạnh bùi ngùi kể: Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du Bắc bộ, đất đai cằn cỗi không có cơ hội "thoát ly" khỏi lũy tre làng", anh Hùng xây dựng gia đình sớm.

Năm 1989 đôi vợ chồng trẻ đón con gái đầu lòng, 3 năm sau thêm đứa con trai kháu khỉnh ra đời, nếp tẻ đủ cả những tưởng hạnh phúc đã đậu bến gia đình thuần nông nghèo này. Nhưng, thật nghiệt ngã 2 bé càng lớn càng có biểu hiện của chứng bệnh nan y như: Chậm lớn, tự dưng ngất xỉu, môi và móng tay cứ tím ngắt lại.

Đưa 2 con đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết cả 2 bé cùng mắc bệnh tim bẩm sinh. Kể từ đó, vợ chồng anh Hùng phải vay mượn khắp nơi để các con được đến bệnh viện chữa trị… Biết bao nỗ lực, nhưng cuối cùng đứa con trai được 3 tuổi thì mất, đứa con gái đầu lòng cũng chỉ sống trên đời với bố mẹ 11 năm.

Liên tiếp mất đi 2 đứa con, người vợ anh Hùng suy sụp tưởng như không gượng dậy được. Họ hàng đôi bên rồi bà con hàng xóm xúm vào động viên, đôi vợ chồng nghèo gượng dậy gắng vượt qua nỗi đau, năm 2001 và năm 2003 lần lượt 2 cô con gái ra đời, năm 2010 chị nhà hạ sinh đứa con trai út.

Nhưng thật trớ trêu, ngay khi ra đời đứa con trai út Hoàng Minh Huy đã có những biểu hiện giống như 2 người anh chị yểu mệnh. Khi nghe bác sĩ cho biết bé cũng mắc tim bẩm sinh, một lần nữa trời đất như sụp đổ dưới chân đôi vợ chồng khốn khó.

Ròng rã 12 năm trời, vợ chồng anh Hùng đưa con đi khắp các bệnh viện chạy chữa. Thật khó mà kể hết những nỗi nhọc nhằn trên hành trình cứu con của đôi vợ chồng nghèo khó này, nhiều đêm anh Hùng nằm co ro ngoài hành lang bệnh viện giữa cái lạnh thấu xương, hay phải xin cơm thừa của những người nhà bệnh nhân khác để cầm cự qua ngày khi không còn một xu dính túi...

Trước bệnh tình quá nặng, cách duy nhất để níu kéo sự sống của Huy là ghép tim với chi phí lên đến cả tỉ đồng. Nhưng, cậu bé bất hạnh đã không thể chờ được đến khi có quả tim phù hợp và đến ngày bố mẹ có thể lo đủ tiền cho ca phẫu thuật… Cậu bé 12 tuổi lìa xa cõi đời đúng lúc người cha của em lên bàn mổ cắt bỏ dạ dày.

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc Dân trí cứu giúp người cha bất hạnh

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, nhưng chưa dừng lại ở đó đứa con gái sinh năm 2003 - Hoàng Thị Trúc của anh Hùng cũng mắc bệnh sỏi thận, đã phẫu thuật nhiều lần. Lần khám gần nhất, bác sĩ yêu cầu tiếp tục phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện được, bởi bố mẹ em đã quá kiệt quệ.

Còn người vợ anh Hùng (chị Chu Thị Oanh) sau 5 lần sinh nở thì sức khỏe suy giảm, các căn bệnh dạ dày, huyết áp, thoái hóa liên tục hành hạ chị. Dù đã có chỉ định phẫu thuật căn bệnh lồi và thoát vị đĩa đệm, nhưng không biết trông ngóng vào đâu nên chị Oanh cắn răng chịu đựng, vượt qua nỗi đau thể xác bằng những viên thuốc giảm đau.

Vượt lên nghịch cảnh, Trúc thi đậu vào trường đại học FPT, ước mơ trở thành lập trình viên. Nhưng trước những biến cố đau thương dồn dập giáng xuống gia đình mình, cô bé hiếu học này có nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ còn dang dở!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hữu Cảnh, khoa Ngoại Bụng 1, Bệnh viện K Tân Triều cho biết: "Bệnh nhân Hùng được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3, nghi ngờ di căn hạch, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt gần như toàn bộ dạ dày và vét hạch ngày 26/4".

Bác sĩ Cảnh cho biết thêm, sau phẫu thuật anh Hùng sẽ hóa trị bổ trợ sau mổ. Thật tiếc là 2 tháng trước khi đến khám bệnh nhân không phẫu thuật ngay, điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới việc điều trị sau này.

"Bệnh nhân vẫn có hy vọng kéo dài sự sống, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Việc điều trị cho anh Hùng sẽ kéo dài và tốn kém hàng trăm triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình anh ấy quá éo le. Vì vậy chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp anh Hùng… ", bác sĩ Cảnh nói.

