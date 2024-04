Nhiều xe Bộ Công an xuất hiện trước nhà các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Vào đầu giờ chiều 26/4, nhiều xe biển số xanh của Bộ Công an đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Xe Bộ Công an xuất hiện trên đường Nguyễn Tương, TP Phan Thiết (Ảnh: Phú Việt).

Lực lượng công an TP Phan Thiết, dân quân địa phương được tăng cường thắt chặt an ninh, trật tự. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Tương, Tuyên Quang, Hùng Vương... các xe của Bộ Công an dừng rất lâu.

Nhiều cán bộ công an đã di chuyển vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận và nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Động thái mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng công an có mặt tại nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương chiều 26/4 (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, ngày 1/3/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Được biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 6 cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này.