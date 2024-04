Đến khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) hỏi thăm nhà ông Chớ, bà con ai cũng tận tình chỉ giúp, kèm theo những lời xót thương thay cho gia cảnh bi đát của vợ chồng già bị bạo bệnh bủa vây.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm lọt thỏm so với con đường chính qua tổ dân cư Chòm Vàng, khu phố Cửu Lợi Nam là nơi vợ chồng ông Chớ sinh sống. Qua quan sát, bên trong căn nhà chẳng có vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nơi ông Chớ nằm một chỗ đã 5 năm.

Khuôn mặt bơ phờ, hốc hác vì căn bệnh tiểu đường nặng, bà Lợi nghẹn ngào: "Chồng tôi bị u xơ tiền liệt tuyến, do hoàn cảnh khó khăn không chữa trị kịp thời nên bị tắc nghẽn hoàn toàn đường tiểu phải đặt ống thông tiểu và nằm liệt giường đã 5 năm trời. Còn tôi giờ già cả lại nhiều bệnh tật, vừa rồi phải tháo khớp ngón chân cái vì bị tiểu đường nặng".

Theo bà Lợi, khoảng đầu tháng 2/2019, ông Chớ đột ngột đau thắt vùng bụng, 2 bên hông, sống lưng và sốt dai dẳng về chiều, khiến ông không thể đi đứng, thậm chí ngồi cũng khó khăn.

Hoàn cảnh khó khăn, bà chỉ mua thuốc tây, kèm thêm thuốc nam cho chồng uống, đắp cầm cự. Khoảng 3 tháng sau, bệnh phát nặng nên gia đình đưa ông Chớ đi Trung tâm Y tế Hoài Nhơn thăm khám.

Kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận ông Chớ bị u xơ tiền liệt tuyến, do không phát hiện điều trị kịp thời, kích thước khối u quá lớn, bệnh đã chuyển biến nặng gây chèn ép niệu đạo, tắc cổ bàng quang, nghẽn hoàn toàn đường tiểu. Bác sĩ chỉ định chuyển tuyến trên để phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, khó khăn tứ bề, tôi không thể vay mượn đâu ra số tiền lớn đưa chồng đi phẫu thuật. Sau khi đặt ống thông tiểu và xin ở lại bệnh viện điều trị hơn 10 ngày rồi đưa về nhà chăm sóc cho đến nay", bà Lợi xót xa.

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", lẽ ra vợ chồng ông bà Lợi được hưởng nhiều niềm vui bên các con. Tuy nhiên, nhiều năm qua vợ chồng ông bà phải chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ, khiến cuộc sống càng trở nên bi đát.

Trong khi đó, 2 người con gái của ông bà lấy chồng nhưng hoàn cảnh chẳng khá giả. Riêng người con gái út chị Trương Thị Thanh Nga (43 tuổi) lấy chồng cách đó khoảng 1km, nhưng hoàn cảnh cũng rất bi đát vì con trai đầu bị bại não mãn tính. Vợ chồng chị thường xuyên vay mượn tiền đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 khám định kỳ.

"Hai chị em tôi, hoàn cảnh ai cũng còn khó khăn, chạy ăn từng bữa. Bây giờ cha mẹ chẳng may lâm cảnh rất éo le, dù chị em đã cố gắng hết sức nhưng đành bất lực", chị Nga bùi ngùi.

Ông Huỳnh Văn Gương, Trưởng khu phố Cửu Lợi Nam cho biết: "Gia đình ông Chớ là hộ nghèo nhiều năm nhất, cũng là hộ đặc biệt khó khăn nhất hiện nay ở khu phố chúng tôi. Mấy năm nay 2 vợ chồng lần lượt mang những căn bệnh nan y, diễn biến ngày càng nặng khó có cơ hội vượt qua".

Hiện nay, cuộc sống của vợ chồng bà Lợi nhìn cả vào khoản tiền 900.000 đồng trợ cấp xã hội hàng tháng của ông Chớ. Trong khi đó, hàng tháng phải thay ít nhất 2 lần bộ dẫn tiểu ra bên ngoài cho ông hết 600.000 đồng, chưa kể thuốc men, các khoản chi phí khác.

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Quan Nam, bày tỏ: "Về phía địa phương, thời gian qua chúng tôi rất quan tâm các chế độ, chính sách, ưu tiên những phần quà của các nhà hảo tâm đến gia đình, nhưng đó chỉ là phần nhỏ.

Địa phương rất mong sự chung tay, góp sức của cộng đồng, giúp cho vợ chồng ông Chớ có thêm điều kiện để vơi bớt nỗi đau bệnh tật, kéo dài thêm phần đời còn lại của tuổi già. Riêng bà Lợi vẫn còn nhiều cơ hội chạy chữa nhưng ngặt nỗi các con của ông bà đều nghèo khó".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5192 xin gửi về:

Trương Thị Thanh Nga

Địa chỉ: Khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

ĐT: 0375.540.044 - chị Nga con ruột vợ chồng ông Chớ và bà Lợi.

STK của chị Trương Thị Thanh Nga: 4307205581430, Ngân hàng Agribank.

