Mẹ nghèo vay nợ cứu tính mạng con trai bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn

Gần 1 tháng nay, bà Võ Thị Hải (52 tuổi, trú xóm Ngọc Chùa, xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An) nghỉ công việc làm thuê ở lò gạch để vào viện chăm sóc cậu con trai Phan Văn Đức. Bà Hải thuê chiếc giường xếp kê ở dãy hành lang sát Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để sẵn sàng có mặt mỗi khi bác sĩ gọi.

Hồi giữa tháng 3, Phan Văn Đức (23 tuổi) xuất hiện triệu chứng sốt cao không hạ, người lịm dần. Bà Hoa nghĩ con trai bị cảm, hơn nữa, trước đây Đức phải phẫu thuật cắt lá lách, cắt ruột non, ruột già do tai nạn giao thông, nên sức đề kháng yếu. Đến khi con trai rơi vào tình trạng hôn mê, bà hoảng hốt gọi người đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh nhân Phan Văn Đức vào viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, biến chứng suy đa tạng do liên cầu lợn. Bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, được chỉ định dùng kháng sinh mạnh.

"Người nhà cho biết, bệnh nhân hành nghề vận chuyển, quay lợn thuê. Chúng tôi thực hiện nuôi cấy máu có kết quả dương tính liên cầu lợn", bác sĩ Phúc thông tin.

Theo bác sĩ Phúc, với việc phải thở máy, lọc máu, truyền tiểu cầu máy, sử dụng kháng sinh mạnh, sau 16 ngày, chi phí điều trị cho bệnh nhân hết khoảng hơn 400 triệu đồng, trong đó gia đình chi trả 20%.

Phải thanh toán 20% viện phí đối với một người mẹ nghèo như bà Hải cũng là số tiền lớn ngoài khả năng.

Dõi đôi mắt vào phía phòng điều trị, bà Hải buồn rầu kể, Đức là con trai út, trên Đức có một anh trai. Chồng bà Hải là ông Phan Văn Hồng (59 tuổi) vốn bị bệnh hen suyễn, không thể lao động nặng.

Năm 2023, ông Hồng bị giảm thị lực, đi khám, bác sĩ kết luận mắt bị tổn thương, mắt phải bị mù, mắt trái nếu không can thiệp sớm có nguy cơ không còn khả năng cứu vãn.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Đức bị tai nạn giao thông, phải cắt bỏ một phần lách, một phần ruột non và ruột già, gãy xương đùi. Giữa năm 2023, thanh niên này tiếp tục bị tai nạn, phải mổ, đóng đinh vị trí gãy cũ.

Nhà bà Hải chỉ có 2 sào ruộng, nên ngoài thời gian nông nhàn, bà xin đi gánh gạch vào lò, kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày làm cật lực, đôi vai thâm tím, bà kiếm được khoảng 30.000 đồng.

Thương mẹ vất vả nên người con trai cả xin đi làm ăn xa, kiếm tiền về cho bố chạy chữa mắt. Bởi vậy Đức dù sức khỏe chưa hồi phục hẳn cũng không thể ngồi yên.

Đức nhận vận chuyển lợn và quay lợn thuê cho khách có nhu cầu. Mỗi khi có khách, Đức thuê người mổ lợn, chở và mang tới tận nơi quay. Có lẽ, Đức nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn một trong số lần đi quay lợn này.

"Con nằm mê man, co giật, phải lọc máu, chạy thận tôi cực kỳ hoảng sợ. Bác sĩ thông báo nộp tiền, tôi không biết bấu víu vào đâu khi chồng ốm yếu, con ngã bệnh, đành liều đi vay.

Ngoài tiền phải đóng cho bệnh viện, các chi phí khác trong hơn nửa tháng Đức nằm viện cũng trên 150 triệu đồng rồi, không biết đến bao giờ mới trả được, trong khi con vẫn đang phải nằm trong phòng cấp cứu, không biết thế nào", bà Hải buồn rầu.

Sau gần 1 tháng điều trị với sự tận tình của các bác sĩ, Đức đã cắt được thuốc vận mạch nâng huyết áp, không phải lọc máu nữa. Vi khuẩn liên cầu lợn đã được loại bỏ nhưng trong mẫu bệnh phẩm vừa cấy bác sĩ phát hiện bệnh nhân Đức có vi khuẩn đa kháng.

Trên giường bệnh, Đức nằm giữa một đống máy móc, liên tục quẫy đạp buộc bác sĩ phải cố định tay chân lại, tránh bị trật ven hay tuột ống thở gắn cố định trên cổ. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Đức vẫn phải được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

"Hiện bệnh nhân tỉnh nhưng bị viêm phổi nặng, xung huyết phổi, phải thở máy. Chi phí thở máy và thuốc điều trị cho bệnh nhân khoảng 5-7 triệu đồng một ngày. Bệnh nhân vẫn phải điều trị lâu dài, tốn kém và đối mặt với nhiều nguy cơ", bác sĩ Nguyễn Đức Phúc cho hay.

