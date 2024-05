Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịch

"Thai phụ Sùng Thị Phua (20 tuổi) bị đa chấn thương rất nặng, chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, đã được phẫu thuật khẩn cấp 2 lần. Phua hiện bị liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống, viêm phổi nặng, phải thở máy, hồi sức tích cực.

Phua đang mang thai ở tuần thứ 30. Chúng tôi được biết bệnh nhân còn con nhỏ 2 tuổi, gia đình thuộc hộ cận nghèo ở địa phương. Việc chữa trị cho Phua sẽ kéo dài và tốn kém, chính vì vậy chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ!...".

Đó là những lời chia sẻ về bệnh nhân Sùng Thị Phua (SN 2004, trú tại bản Lảng Than, Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu), của bác sĩ Nguyễn Thu Ngân, khoa Hồi tỉnh 5, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Khi chị Ngân vừa bước ra từ phòng mổ, sau ca phẫu thuật kéo dài níu kéo tính mạng bệnh nhân.

Mang bộ quần áo vô trùng, phóng viên Dân trí vào phòng cách ly đặc biệt thăm chị Phua. Thai phụ 20 tuổi vẫn nửa tỉnh nửa mê sau ca phẫu thuật cứu mạng.

Mỗi khi khuôn mặt với đầy vết trầy xước của bệnh nhân nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, tôi lại thấy em đưa tay lên ôm bụng, mấp máy đôi môi khô nứt như muốn nói điều gì…

Đang ở giữa lằn ranh sinh tử, thai phụ trẻ tuổi này nghĩ cho đứa con trong bụng hơn cả mạng sống của mình.

Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, người chồng của Phua (anh Giàng A Phử, SN 1997) đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang buồng bệnh. Mỗi khi có bóng áo trắng từ phòng bệnh bước ra, người chồng tội nghiệp lại níu lấy hỏi dồn "vợ em sao rồi, con em sao rồi các bác ơi?...".

Ngước lên gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, giọng anh Phử nghẹn lại khi kể cho chúng tôi nghe về tai họa bất ngờ xảy đến với người vợ của anh:

"Ngày 28/4, khi đang ngồi nghỉ trên nương ngô thì vợ em bị tảng đá to như cái thúng trên núi lăn xuống đè lên người, vợ em ngất xỉu luôn từ lúc đó đến bây giờ. Các bác ơi cứu vợ con em với!... ", người chồng tội nghiệp bật khóc.

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, Phử cho biết: Chỉ kịp gọi điện về nhà gửi gắm đứa con trai nhỏ chưa đầy 2 tuổi cho họ hàng chăm sóc, Phử cấp tốc đưa vợ đi cấp cứu.

Trước tình trạng quá nặng của Phua, từ bệnh viện huyện các bác sĩ chuyển thai phụ lên tuyến trên. Ở bệnh viện tỉnh sau khi sơ cứu, ngay lập tức một chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm chở theo thai phụ nghèo khó đang nguy kịch đến thẳng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, tính mạng chị Phua đã tạm được giữ lại. Nhưng trước tình trạng đa chấn thương quá nặng lại đang mang thai, hành trình níu kéo sự sống của mẹ con thai phụ còn vô cùng gian nan.

Ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng, Phử nấc nghẹn: "Từ hôm xuống đây em được các y, bác sĩ trong khoa và anh chị công tác xã hội thương tình giúp đỡ cho cơm ăn.

Bác sĩ bảo, vợ em sé phải phẫu thuật nhiều lần nữa, chi phí hậu phẫu và cứu em bé sau này cần rất nhiều tiền nữa. Em biết lấy tiền ở đâu bây giờ!.. ".

Phử tâm sự, gia đình anh sinh sống sống ở vùng núi cao, cái ăn hàng ngày chủ yếu dựa vào vài sào nương trồng ngô. Khi vợ gặp nạn, trong nhà anh Phử không có bất cứ thứ có thể bán, hay cầm cố.

Tính mạng của cả vợ và con Phử hiện đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", trong người thì không có nổi một đồng. Ngước đôi mắt ướt nhèm, người đàn ông nghèo buồn bã:

"Ở trên bản gọi về, không vay đâu được tiền, nên chưa có gửi xuống… Các bác ơi, em biết phải làm thế nào để cứu vợ con em!...", Phử đưa 2 tay ôm mặt rồi buông mình ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo.

Là người trực tiếp hỗ trợ bệnh nhân, anh Nguyễn Nhật Đức, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại chia sẻ:

Đây là một trường hợp rất phức tạp và nguy hiểm, được chuyển từ nhiều bệnh viện trước khi đến Việt Đức, bệnh nhân cần một quá trình điều trị rất dài và vô cùng tốn kém, hiện tại chưa thể ước tính được.

Bệnh nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh rất khó khăn, vì lo sợ không đủ kinh phí, nên người chồng đã có ý định xin cho vợ về nhà.

"Trước hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân như vậy, phòng Công tác Xã hội cầu cứu bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp mẹ con thai phụ. Bởi, nếu bệnh nhân xuất viện lúc này, sẽ khó giữ được tính mạng của cả 2 mẹ con…", anh Đức thông tin thêm.

