Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp

Vừa phải lọc máu liên tục để duy trì mạng sống, cô gái trẻ đang tràn trề khí thế của tuổi thanh xuân - Nguyễn Thanh Phương, SN 2004 (trú ở Thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), bệnh nhân của khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với nửa thân dưới không thể cử động và đôi mắt mờ đục mở to.

Ngồi gục ngay bên cạnh giường bệnh của con, chị Nguyễn Thị Tám ngước lên gương mặt bơ phờ sau nhiều đêm thức trắng cùng con. Giọng chị nghẹn lại:

"Con bé vốn khỏe mạnh, xinh xắn, ham học giờ nằm liệt thế kia. Nhìn con, em như đứt từng khúc ruột... Hơn một năm qua, đưa cháu đi khắp các bệnh viện, vợ chồng em đã vay hơn 200 triệu đồng rồi. Lần này con bé nhập viện khẩn cấp, em không còn chỗ nào xoay xở được nữa. Các bác, các cô ơi cứu con em với!...", người mẹ nghèo khó kêu cứu trong 2 hàng nước mắt.

Nén nỗi đau, chị Tám kể, tháng 2/2021, khi ấy Thanh Phương đang học lớp 11 thì bất ngờ phát bệnh. Thấy con gái thường xuyên ôm mắt kêu đau và cho biết nhiều lúc không nhìn thấy gì, chị Tám vội vã đưa con đến bệnh viện huyện, từ bệnh viện huyện bác sĩ chuyển Thanh Phương ra thẳng bệnh viện Bạch Mai. Ca phẫu thuật khẩn cấp được diễn ra sau đó, rồi tiếp theo là ròng rã 3 tháng trời liên tục tiêm, truyền, hóa chất, lọc máu…

Khi bệnh tình con gái có đôi chút thuyên giảm, chị Tám xin cho con xuất viện. "Bác sĩ đề nghị gia đình sử dụng thuốc sinh học thế hệ mới với chi phí khoảng 90 triệu đồng. Nhưng, thú thực gia đình em đã kiệt quệ, cùng lúc đó chồng em phải nằm viện do tiểu đường biến chứng nên không có tiền mua thuốc cho cháu. Lần này cháu không đi lại được, 2 mắt mờ dần. Cũng tại bố mẹ nghèo khó mà con em phải chịu như thế. Phương ơi, bố mẹ có tội với con", người mẹ nghèo đau đớn.

Chị Tám cho biết, cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu chỉ biết bám lấy mấy sào ruộng, và gánh hàng rau của người vợ, nên quanh năm phải chạy ăn từng bữa. Chồng mắc bệnh tiểu đường lâu năm, con gái lớn bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, để cứu con không còn cách nào khác, người phụ nữ thuần nông nghèo khó phải vay mượn khắp nơi.

Khi Thanh Phương tái phát bệnh, chị Tám phải đi gõ cửa khắp làng trên, xóm dưới vay mỗi nhà vài trăm ngàn đồng để có tiền đưa con đi bệnh viện. Số tiền ít ỏi đem theo cũng chỉ như muối bỏ bể. Vài ngày con nằm viện, người mẹ đã không còn một xu dính túi. Nhiều ngày nay, chị Tám bám trụ nơi bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện, trong khi tiền viện phí vẫn chưa đóng được đồng nào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân Phương đến đây thăm khám lần đầu cách đây 3 tháng, nhưng rồi lại xin ngừng điều trị vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lần này bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất nặng, 2 mắt mất thị lực hoàn toàn, liệt 2 chi dưới do căn bệnh viêm tủy thị thần kinh".

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, sau khi nhập viện Thanh Phương ngay lập tức phải lọc máu và sử dụng các loại thuốc cùng máy móc, trang thiết bị bậc cao, chi phí lên tới cả trăm triệu đồng.

"Nếu được tiếp tục chữa trị tích cực, Phương có cơ hội bình phục rất lớn. Em hoàn toàn có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, hoàn toàn có thể trở lại lớp học. Nhưng ngặt nỗi sau hơn một năm chạy chữa cho con, gia đình em đã rơi vào khánh kiệt, nay thật khó có thể tiếp tục lo được nữa. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho gia đình em, cho cô gái 18 tuổi này thêm một lần được sống… ", bác sĩ Hiền nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4646 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Tám

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

ĐT: 0968140896

Hiện Phương đang điều trị tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội

ĐT: 0983297918 (số chị Nga cán bộ CTXH)

