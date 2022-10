Mẹ bệnh tim lo 2 con trai mồ côi cha thất học giữa chừng

Căn nhà bà Trương Thị Tuyền (51 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vẫn còn nghi ngút khói nhang khi chồng bà là ông Trương Văn Nhỏ (48 tuổi) vừa mất hơn một tháng trước.

Trước đó, ông Nhỏ đi ghe cào thuê, không may bị tai nạn trên biển trong tình trạng hết sức nguy kịch. Ông Nhỏ bị chấn thương cột sống, phổi dập nát, gãy xương sườn. Sau một thời gian ngắn chống chọi với thương tật, ông Nhỏ bỏ lại vợ con ra đi mãi mãi.

"Ông ấy là trụ cột, lao động chính trong nhà. Ông mất rồi, mẹ con tôi lâm vào cảnh lao đao. Bản thân tôi mắc bệnh bướu tim, lúc mệt, lúc khỏe nên không làm được việc gì nặng nhọc. Còn 2 đứa con đang tuổi ăn học, chắc khó mà lo nổi", bà Tuyền nấc nghẹn khi ngồi bên cạnh 2 đứa con trai.

Hiện tại, với căn bệnh đang mang, bà Tuyền ngày nào cũng phải uống thuốc để duy trì sức khỏe. Bà nói, nếu một ngày thiếu thuốc thì rất mệt và không làm gì ra tiền để lo cho các con ăn học, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng sau này.

Để lo miếng ăn cho 3 mẹ con, bà Tuyền đi rửa chén thuê cho quán ăn ở thị trấn. Mỗi đêm có việc, bà được chủ quán trả khoảng 100.000 đồng. Số tiền này chỉ tạm có cái ăn qua bữa, còn bao nhiêu chi phí khác trong cuộc sống đang là nỗi lo toan của người phụ nữ khốn khó này.

"Tôi lo nhất là tương lai của các con. Lúc nào mình cũng cố gắng cho tụi nó học hành, nhưng trong cảnh này đến miếng ăn còn khó kiếm thì lực bất tòng tâm. Sức khỏe của tôi cũng không được tốt lắm, tôi sợ mình nay mai chẳng may có chuyện gì nằm xuống thì 2 con biết sống ra sao", bà Tuyền cầm mớ thuốc rồi nhìn di ảnh chồng trên bàn thờ, nghẹn ngào nói.

Cha mất, mẹ mang bệnh, 2 anh em Tuấn Kiệt (12 tuổi, học lớp 7) và Tuấn Anh (11 tuổi, học lớp 6) thật sự đang đứng trước nguy cơ thất học giữa chừng. Vào năm học mới vừa rồi, quần áo đến trường của 2 anh em phải nhờ người khác cho chứ mẹ nghèo không có tiền mua.

Tuấn Kiệt là anh lớn, vào cuối tuần thứ 7, chủ nhật không đi học thì xin theo phụ mẹ bưng bê ở quán, chủ trả bao nhiêu cũng được, để kiếm thêm đồng ra, đồng vô cho mẹ bớt vất vả.

Kiệt nói: "Em không muốn nghỉ học đâu. Nhưng nhà em khó khăn, mẹ mang bệnh, em không biết phải làm sao nữa. Nếu mà khó quá, em phải nghỉ thì đi làm để phụ mẹ nuôi em". Nghe đứa con trai mới 12 tuổi đầu nói, đôi mắt bà Tuyền đỏ hoe chực khóc, bởi từng tuổi này vì quá nghèo mà em Kiệt nghỉ học thì cái khổ sẽ đeo bám mãi.

"Giờ tôi chỉ mong muốn sao có điều kiện được trị bệnh, để sức khỏe ổn định, đi làm kiếm tiền lo cho các con một tương lai tươi sáng, tốt hơn sau này", người mẹ 51 tuổi ôm 2 đứa con trai vào lòng, bày tỏ điều mong mỏi.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Ong Thị Huệ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị trấn Gành Hào, cho biết 2 anh em Tuấn Kiệt rất ham học nhưng tình cảnh của các em quá khó khăn khi con đường học tập vẫn còn dài ở phía trước. Chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm sẻ chia để bà Tuyền có điều kiện lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn.

Mọi đóng góp giúp đỡ mã số 4650: xin gửi về:

1. Bà Trương Thị Tuyền

Địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0948 810933

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4650)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269