Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông mất tay, chân bên phải vì điện cao thế

Bị phóng điện cao thế khi ra sông câu cá kiếm thức ăn cho cả nhà

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Lê Văn Anh (SN 1993, trú tại Tùng Lâm, Nghi Sơn, Thanh Hóa) nằm bất động, ánh mắt trân trối, nhìn không chớp mắt lên trần nhà. Dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra ướt đẫm những lớp băng quấn khắp cơ thể.

Sau nhiều ngày hôn mê, anh Văn Anh đã hồi tỉnh. Nên anh càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn "thấu trời" trên cơ thể. Nhưng, dường như nỗi đau thể xác khủng khiếp cỡ nào cũng khó mà sánh được với sự giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình này.

Người đàn ông 31 tuổi hết đưa mắt nhìn xuống chân phải bị cắt cụt đến ngang cẳng chân, lại đưa bàn tay trái sờ nắn "cánh tay phải" giờ chỉ còn là núm thịt nơi mỏm vai.

Muốn nói điều gì, nhưng vì vướng ống xông nơi mũi và đang mở khí quản nên anh Văn chỉ ú ớ không thành tiếng, nước mắt tứa ra thấm ướt lớp băng trắng đang quấn gần kín mặt.

Chỉ được nhìn con trai qua vách kính cách li của phòng bệnh, ông Lê Văn Tân (SN 1961, bố bệnh nhân Lê Văn Anh) dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi chân ông khụy xuống, trán rịn mồ hôi, 2 tay bám vào tấm kính một cách vô vọng khi nhìn cảnh con trai đã bị cắt bỏ một phần cơ thể.

Ông Tân nói trong nước mắt, chiều ngày 5/9, mong muốn cải thiện bữa ăn cho cả nhà, con trai ông ra con sông gần nhà câu cá. Sau đó trời nổi cơn dông, trong lúc tránh mưa bão, luống cuống anh Văn Anh để cần câu vướng phải đường điện cao thế.

"Khi mọi người báo tin con tôi bị điện giật, tôi chạy ra thì cháu nó đang nằm ngất dưới đất trên đường về nhà, cả người bốc khói…", ông Tân ứa nước mắt, kể lại.

Do những tổn thương quá nặng và dòng điện phóng trực tiếp vào chân, tay phải nên anh Văn Anh được chuyển gấp từ Thanh Hóa ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm. Để giữ tính mạng anh, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ chân và tay phải.

Vợ sốc, sinh non khi hay tin chồng gặp nạn

"Hôm đưa thằng bé đang ngất xỉu lên xe ra Hà Nội, vợ nó gào khóc đòi đi theo nhưng con dâu tôi bụng to nên mọi người không cho đi theo. Thằng bé khi đang phẫu thuật thì vợ nó cũng đau bụng đẻ, dù chưa đến ngày sinh. Cháu nội tôi sinh thiếu tháng nên từ hôm ra đời cứ ốm đau quặt quẹo…", ông Tân buồn rầu cho biết.

Ông Tân cho biết, vợ chồng ông sinh được 4 người con. Văn Anh là con út nên hiện đang ở cùng bố mẹ. Ngoài cháu bé vừa sinh, vợ chồng anh Văn Anh có một cháu 2 tuổi, người vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc con.

Nhà nghèo nên Văn Anh sớm phải nghỉ học. Để lo cho vợ, con cùng bố mẹ đã cao tuổi, anh Văn Anh làm đủ mọi công việc từ phụ hồ, bốc vác, xe ôm…, ai thuê gì làm nấy.

Vợ chồng ông Tân đã hết tuổi lao động lại sức yếu, nên mọi chi tiêu trong nhà trông chờ cả vào sức lực của Văn Anh. Thù lao cho công việc lao động phổ thông ít ỏi, nên bao năm qua gia đình 6 miệng ăn luôn trong cảnh "ăn bữa sáng, lo bữa tối".

Tai nạn bất ngờ xảy đến với con trai, trong nhà ông Tân không có một đồng dự trữ, bà con hàng xóm thương tình gom góp người năm chục, người một trăm được hơn mười triệu đồng để đưa Văn Anh ra Hà Nội cấp cứu.

Chữa trị nơi bệnh viện hơn một tháng trời, với chi phí gần 200 triệu đồng, gia đình ông Tân phải đi vay khắp mọi nơi. Những ngày tháng tới, con trai vẫn phải điều trị tích cực, tốn kém, ông Tân chưa biết phải xoay xở ra sao.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Lê Văn Anh nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, diện tích bỏng 36 % cơ thể, trong đó 26% độ sâu 3,4,5 ở mặt, cổ, thân, tứ chi, phải thở máy, hồi sức tích cực".

Bác sĩ Vụ cho biết thêm, do tình trạng bỏng quá sâu, để cứu tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ đã phải cắt bỏ tay phải và chân phải. Hiện mặt và chân trái vẫn đang bị hoại tử.

"Qua quá trình theo dõi, nhận thấy bệnh nhân vẫn còn nhiều cơ hội sống nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Chúng tôi được biết, bệnh nhân là trụ cột gia đình với bố mẹ già, 2 con nhỏ, 1 bé vừa sinh mới được ít ngày tuổi.

Nếu qua được giai đoạn này, bệnh nhân cần có kinh phí để lắp tay, chân giả. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân", bác sĩ Vụ chia sẻ.

