Lời cảm ơn với người lao động

Trong nhiều sự kiện chính thức của các tổ chức và doanh nghiệp, phần “lời cảm ơn” trong bài phát biểu của lãnh đạo đơn vị luôn được chuẩn bị rất kỹ. Danh sách được cảm ơn thường bắt đầu bằng lãnh đạo cấp trên, tiếp đến là các sở ban ngành, đối tác, khách hàng và đơn vị phối hợp. Những cái tên ấy được nhắc đến trang trọng và đầy đủ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào đội ngũ nhân viên, những người trực tiếp làm nên kết quả của chương trình, cũng xuất hiện trong danh sách đó.

Trong một sự kiện lớn mà tôi từng tham gia hỗ trợ xây dựng nội dung phát biểu, phần cảm ơn dành cho đội ngũ nội bộ đã được bổ sung ở cuối bài. Nhưng khi bài phát biểu được trình bày chính thức, đoạn này không còn xuất hiện. Một đồng nghiệp ngồi phía dưới khẽ thắc mắc về điều này. Khi đó, người bên cạnh chỉ nói vui rằng có thể do thời lượng bị rút ngắn. Tuy nhiên, điều dễ nhận ra hơn là thứ tự trong danh sách “lời cảm ơn” thường phản ánh khá rõ cách một tổ chức nhìn nhận vai trò của những nhóm người khác nhau trong quá trình vận hành của mình.

Một công nhân đang làm việc trên công trường dưới thời tiết nắng nóng 40 độ (Ảnh: Dương Nguyên).

Những chi tiết tưởng nhỏ như vậy lại cho thấy một vấn đề lớn hơn. Cách một tổ chức ghi nhận đóng góp cũng chính là cách họ xác định giá trị của con người trong hệ thống.

Trong thực tế, mỗi tổ chức có văn hóa ứng xử với người lao động khác nhau tùy theo đặc điểm đơn vị và bối cảnh cụ thể. Có những nơi duy trì được sự nhất quán khi coi nhân viên là một phần của lịch sử phát triển. Nhưng cũng có những nơi dần chuyển trọng tâm sang hình ảnh đối ngoại, trong khi sự ghi nhận dành cho đội ngũ nội bộ trở nên mờ nhạt theo thời gian.

Thông thường, với một sự kiện quan trọng có đầy đủ các bên tham gia, không nhắc đến đối tác có thể là thiếu tinh tế. Không ghi nhận báo chí truyền thông có thể là chưa đầy đủ trong nhận thức về hệ sinh thái thông tin. Nhưng nếu người lao động không được ghi nhận tương xứng, đó thường là dấu hiệu của một vấn đề sâu hơn. Đó là vấn đề về nền tảng văn hóa tổ chức.

Người lao động không chỉ vận hành công việc mỗi ngày. Họ là một phần lịch sử phát triển của tổ chức.

Một nguyên lý quen thuộc trong truyền thông hiện đại là uy tín của một tổ chức không chỉ được quyết định bởi những gì tổ chức nói về mình. Uy tín còn được quyết định bởi những gì người bên trong tổ chức trải nghiệm và chia sẻ ra bên ngoài. Trong đó, nhân viên luôn là nhóm có sức lan tỏa lớn nhất.

Khi một môi trường làm việc bảo đảm được những yếu tố cơ bản theo quy định pháp luật về lao động như trả lương đúng hạn, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, duy trì chính sách phúc lợi ổn định và tạo được sự tôn trọng trong quan hệ công việc, chính những điều này sẽ trở thành nền tảng quan trọng nhất để tổ chức xây dựng uy tín lâu dài. Ngược lại, nếu tồn tại khoảng cách giữa thông điệp tích cực trên truyền thông và trải nghiệm thực tế của người lao động, niềm tin xã hội khó có thể duy trì bền vững.

Trong những giai đoạn khó khăn, việc một tổ chức nỗ lực cao nhất có thể để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động - coi đây là ưu tiên của tổ chức - phần nào phản ánh triết lý quản trị. Nhìn rộng ra, đó còn là một phần trách nhiệm xã hội của tổ chức trong môi trường kinh doanh nhiều áp lực hiện nay.

Trên đây là yếu tố mang tính quyết định và cần thiết, nhưng theo tôi là chưa đủ. Ngoài ra, có những hành động ghi nhận tưởng nhỏ nhưng lại có tác động lâu dài hơn các chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Một lá thư cảm ơn từ lãnh đạo gửi tới nhân viên, một chính sách phúc lợi được duy trì ổn định qua nhiều năm, hay một môi trường làm việc tôn trọng đóng góp cá nhân đều có thể tạo ra mức độ gắn kết bền vững mà các hoạt động quảng bá bên ngoài khó thay thế.

Thực tế cho thấy, nhiều người lao động không chỉ nhớ đến mức lương hay vị trí công việc. Họ nhớ cách mình được đối xử trong những thời điểm quan trọng của tổ chức. Chính những trải nghiệm đó định hình hình ảnh doanh nghiệp trong nhận thức xã hội theo thời gian.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới. Thiết nghĩ dịp này cũng là cơ hội để mỗi tổ chức nhìn lại cách mình đang ứng xử với người lao động, từ chính sách cụ thể đến văn hóa ghi nhận và tri ân - nền tảng giúp tổ chức phát triển bền vững.

Tác giả: Tâm An (tên thật là Nguyễn Triệu Thanh Tâm) từng công tác tại Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Hiện chị là quản lý truyền thông và thương hiệu cho doanh nghiệp. Chị từng đoạt giải trong cuộc thi Doanh nhân với chữ Hiếu và gia đình do báo Phụ nữ TPHCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức.

