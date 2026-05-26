Không xây thêm chung cư cao tầng ở trung tâm và tái cấu trúc siêu đô thị

Có một khu đất rộng hơn 1,4ha nằm giữa lõi trung tâm TPHCM, bốn mặt tiền, ngay vùng quận 3 cũ. Nơi đó là nhà thi đấu Phan Đình Phùng trên đường Võ Văn Tần, một địa chỉ thể thao quen thuộc với người dân TPHCM trong nhiều thập kỷ.

Nhiều năm qua, tôi cùng nhiều người đi ngang đoạn này chỉ thấy một cảnh duy nhất, hàng rào tôn rỉ dựng kín bốn phía, bên trong cỏ dại mọc um tùm. Dự án xây mới nhà thi đấu theo hợp đồng BT được chấp thuận từ năm 2008, công trình cũ tháo dỡ năm 2017, đến tháng 4/2024 thành phố mới chính thức dừng phương án đối tác công tư để chuyển sang đầu tư công.

Vào tháng 1, khung cảnh nơi đây đổi khác chỉ trong hai tuần. Doanh nghiệp tài trợ huy động nhân công, hoa cảnh được trồng, đường lát đá hiện ra và công viên rộng hơn 1,4ha chính thức mở cửa.

Tôi đứng nhìn người dân đưa con đến chụp ảnh dưới bồn hoa hình ngôi sao, du khách ngạc nhiên dừng lại, các cụ hưu trí lần đầu sau nhiều năm có lại một khoảng sân để đi bộ buổi sớm. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn thấp thỏm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng khu đất đã thay da đổi thịt và thấp thỏm vì tôi cũng như nhiều người chưa rõ công viên này duy trì được bao nhiêu lâu. Bởi đây là một trong số các khu đất đủ điều kiện được sử dụng tạm thời để phục vụ chỉnh trang đô thị và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Công nhân đang tưới hoa tại công viên trên khu "đất vàng" ở đường Võ Văn Tần (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở thời điểm đó, có lẽ nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một chiến dịch chỉnh trang đô thị dịp lễ. Nhưng đến ngày 11/5, khi dõi theo những thông tin trong cuộc tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, chủ trương "tái cấu trúc" khu vực trung tâm thành phố có thể được hình dung rõ hơn.

"Những khu đất lớn ở trung tâm thành phố sẽ được ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng", Bí thư Thành ủy TPHCM nêu định hướng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri kể trên, lãnh đạo thành phố đã trao đổi với cử tri một số nhóm vấn đề liên quan đến quy hoạch và phát triển đô thị. Trong đó khẳng định rõ chủ trương của thành phố là không xây thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm và khu đông dân cư. Đồng thời, các dự án nhà ở cao tầng và nhà thương mại giá hợp lý sẽ được phát triển ở khu vực xa trung tâm, gắn với đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ; song song, thành phố đang triển khai mô hình nhà ở cho công nhân thuê và mua, trong đó doanh nghiệp tự lo đất xây nhà, Liên đoàn Lao động TPHCM làm trung gian thu tiền nhà từ chủ doanh nghiệp (khấu trừ vào lương hằng tháng của công nhân), thay vì chủ đầu tư phải trực tiếp thu tiền thuê.

Ngoài ra, thành phố đang khởi động loạt dự án hạ tầng lớn, từ tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đến tuyến Bến Thành Cần Giờ dài hơn 50km dự kiến hoàn thành năm 2028.

Có thể thấy các thông điệp trên gắn với nhau thành một triết lý quy hoạch nhất quán, là những chuyển động tích cực, đáng kỳ vọng trong bối cảnh mô hình nén dân vào lõi đã đẩy TPHCM đến giới hạn chịu tải.

Thay vì những can thiệp chắp vá, một thay đổi mang tính cấu trúc tổng thể là điều cần thiết để siêu đô thị vươn mình. Điều nhiều người dân sẽ chờ đợi lúc này là danh sách chính thức với địa chỉ, diện tích và mốc thời gian những khu đất lớn ở trung tâm sẽ được ưu tiên làm công viên, không gian công cộng.

Khung pháp lý cho định hướng của thành phố thực ra đã có sẵn. Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đã nêu rõ yêu cầu kiểm soát việc xây dựng công trình cao tầng và phát triển nhà ở trong khu vực nội thành trung tâm.

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 có hiệu lực từ giữa năm 2025 cũng đã trao thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch phân khu cho chính quyền địa phương cùng với khung trình tự rõ ràng.

Tuy nhiên cùng với việc tái cấu trúc siêu đô thị, cần làm rõ các vấn đề sau. Thứ nhất, hiện nay chưa có định nghĩa pháp lý rõ ràng cho khái niệm "khu vực lõi trung tâm" được áp dụng chế độ kiểm soát chiều cao và mật độ, nên nhiều doanh nghiệp và người dân sẽ không biết ranh giới "khu vực lõi" ở đâu.

Thứ hai là chưa có cơ chế chuyển tiếp cho các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang thẩm định. Theo Luật Đầu tư hiện hành, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư phải được bảo đảm, nếu thành phố thay đổi quy hoạch mà thiếu lộ trình rõ ràng thì nguy cơ tranh chấp sẽ tăng và thị trường bất động sản trung tâm có thể bị tác động ít nhiều.

Tái cấu trúc không gian sống của một siêu đô thị sẽ cần có quy chế quản lý kiến trúc khu vực lõi trung tâm với ranh giới địa lý cụ thể, kèm danh mục khu đất công chuyển đổi vĩnh viễn thành công viên và mốc thời gian phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu. Cùng với đó, các tuyến hạ tầng kết nối ra ngoại thành, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, phải đi trước hoặc ít nhất song song với việc phát triển nhà ở ra khu vực xa trung tâm.

TPHCM hôm nay là di sản của những quyết định quy hoạch và quản lý quy hoạch trước đây. Nhưng TPHCM trong thế kỷ tới sẽ được định hình bởi những gì thành phố thực thi hôm nay.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

