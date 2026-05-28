Quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Nửa thế kỷ gắn kết, mở rộng hợp tác tương lai

Từ ngày 27 - 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời là thời điểm quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Từ nghi thức đón tiếp trọng thể với 21 loạt đại bác chào mừng tại sân bay Don Mueang, chương trình hoạt động phong phú của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Udon Thani và Bangkok, cho đến nội dung hội đàm sâu rộng cùng hàng loạt văn kiện hợp tác được ký kết, chuyến thăm cho thấy quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển mới: thực chất hơn, chiến lược hơn và gắn kết hơn.

Nền tảng vững chắc

Năm 2026 đánh dấu tròn nửa thế kỷ kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 50 năm qua, quan hệ hai nước đã vượt qua những khác biệt của lịch sử để từng bước phát triển thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả hàng đầu trong ASEAN.

Nền tảng đầu tiên của quan hệ song phương là sự gần gũi về địa lý, văn hóa và lợi ích chiến lược. Là hai quốc gia năng động của khu vực Đông Nam Á, cùng chia sẻ không gian Mekong, Việt Nam và Thái Lan có nhu cầu khách quan phải tăng cường hợp tác để duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Một dấu ấn lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước là thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan giai đoạn 1928 - 1929. Những địa danh như Udon Thani hay khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan không chỉ là "địa chỉ đỏ" của cộng đồng người Việt, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Ảnh: TTXVN).

Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ quan hệ láng giềng hữu nghị, hai nước từng bước trở thành đối tác chiến lược quan trọng của nhau trong khu vực. Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai quốc gia.

Về chính trị - ngoại giao, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong, cùng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế.

Quan hệ quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố thông qua các cơ chế đối thoại chiến lược, hợp tác tuần tra chung trên biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức mới, sự phối hợp giữa hai nước không chỉ góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, mà còn đóng góp tích cực cho an ninh khu vực.

Kinh tế tiếp tục là trụ cột nổi bật nhất trong quan hệ song phương. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD; chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026 đã đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư Thái Lan tại Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh mẽ với gần 800 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 15,4 tỷ USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, hóa dầu, năng lượng, bán lẻ và logistics. Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan như CP Group, SCG hay Central Retail đã hiện diện sâu rộng tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan đang chuyển từ tính bổ trợ sang cùng kiến tạo không gian phát triển chung. Chiến lược "Ba kết nối" gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp - địa phương và kết nối chiến lược phát triển bền vững đang mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó hai nền kinh tế không chỉ trao đổi hàng hóa, mà còn cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên với lợi thế về điện tử, công nghệ cao và sản xuất thông minh, trong khi Thái Lan có thế mạnh về công nghiệp ô tô, logistics và hóa dầu. Sự bổ trợ này tạo dư địa rất lớn cho hợp tác trong kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục là "sợi dây mềm" bền chặt kết nối hai quốc gia. Cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam và người gốc Việt tại Thái Lan không chỉ hội nhập thành công, mà còn giữ vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị song phương. Những công trình như Phố Việt Nam (Vietnam Town), khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan hay nhiều công trình văn hóa gắn với cộng đồng người Việt Nam đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Chuyến thăm của tin cậy và kết nối chiến lược

Trên nền tảng quan hệ đang phát triển thuận lợi, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang nhiều tầng ý nghĩa cả về chính trị, đối ngoại, chiến lược và biểu tượng.

Trước hết, chuyến thăm khẳng định ASEAN và khu vực Đông Nam Á tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc lựa chọn Thái Lan là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du 3 nước khu vực Đông Nam Á lần này cho thấy Việt Nam coi trọng tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, ASEAN đứng trước yêu cầu phải nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn gắn với tương lai liên kết khu vực.

Thứ hai, nghi thức đón tiếp trọng thể của phía Thái Lan cho thấy sự coi trọng đặc biệt dành cho Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Việc Thái Lan bắn 21 loạt đại bác chào mừng, tổ chức lễ đón cấp cao trọng thể tại Bangkok, cùng chương trình hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Thái Lan phản ánh mức độ tin cậy chính trị và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương.

Không chỉ dừng ở nghi thức ngoại giao, chương trình hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mang tính biểu tượng sâu sắc. Việc dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani không chỉ thể hiện sự tri ân lịch sử, mà còn khẳng định chiều sâu nhân văn và nền tảng lịch sử đặc biệt của quan hệ hai nước.

Các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước coi kiều bào là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Thứ ba, nội dung hội đàm và các văn kiện hợp tác được ký kết cho thấy quan hệ hai nước đang bước sang giai đoạn hợp tác thực chất hơn, hướng vào các lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhiều tiềm năng.

Việc hai bên ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khuôn khổ tổng thể để cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong nhiều năm tới.

Các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học - công nghệ, logistics hàng không, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị công cho thấy hợp tác song phương đang mở rộng sang các lĩnh vực mới gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khai trương logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Hình ảnh số "50" với những đường nét năng động, màu sắc hòa quyện từ quốc kỳ hai nước vừa phản ánh chặng đường nửa thế kỷ hợp tác, vừa thể hiện khát vọng cùng phát triển, cùng hướng tới tương lai thịnh vượng.

Quan trọng hơn, chuyến thăm phát đi thông điệp về sự đồng hành chiến lược giữa hai quốc gia trước những thách thức mới của khu vực. Trong bối cảnh ASEAN đứng trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, Việt Nam và Thái Lan đang có nhiều điều kiện để trở thành hai cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Từ hợp tác tiểu vùng sông Mekong, kết nối logistics, kinh tế số, năng lượng tái tạo cho đến bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh chuỗi cung ứng, dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Có thể khẳng định, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước, mà còn mở ra những xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới.

Sau nửa thế kỷ đồng hành, quan hệ Việt Nam - Thái Lan hôm nay không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, mà đang trở thành hình mẫu hợp tác năng động, thực chất và chiến lược trong khu vực. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và lợi ích đan xen ngày càng sâu sắc, hai nước đang cùng hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

