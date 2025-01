Tòa án Tối cao ra phán quyết, số phận của TikTok tại Mỹ được định đoạt

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết về lệnh cấm TikTok

Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết rằng lệnh cấm TikTok tại Mỹ vẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 19/1, bác bỏ kháng cáo từ TikTok vì cho rằng lệnh cấm này vi phạm Tu chính án thứ Nhất.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden ký một sắc lệnh vào tháng 4 năm ngoái, buộc TikTok phải thoái vốn khỏi chủ sở hữu của Trung Quốc (công ty mẹ ByteDance) và bán lại cho một pháp nhân được chỉ định, nếu không nền tảng mạng xã hội này sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Tòa án Tối cao đã chấp thuận lệnh cấm TikTok của chính quyền Tổng thống Joe Biden (Ảnh minh họa: Getty).

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra hai lập luận về mối lo ngại đối với TikTok.

Một là nỗi sợ rằng Trung Quốc có thể truy cập thông tin người dùng tại Mỹ thu thập được thông qua TikTok. Thứ hai là TikTok có thể thao túng nội dung theo cách có lợi cho các quan điểm của chính phủ Trung Quốc.

Các thẩm phán cho biết họ cảm thấy thuyết phục bởi những lo ngại của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc TikTok xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

"Thu thập và phân tích dữ liệu người dùng là một thông lệ phổ biến trong thời đại số này. Nhưng quy mô của TikTok và khả năng ứng dụng bị kiểm soát bởi quốc gia đối địch, cùng với khối lượng dữ liệu nhạy cảm mà nền tảng này thu thập sẽ là mối lo ngại về an ninh quốc gia", bản ý kiến của các thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao cho biết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ ngăn chặn một nền tảng mạng xã hội lớn. Do chưa từng có tiền lệ, một vấn đề đặt ra đó là lệnh cấm sẽ được thực thi như thế nào. Trước mắt, Tòa án Tối cao sẽ duy trì một đạo luật cấm các kho ứng dụng di động cung cấp TikTok cho người dùng, bắt đầu từ ngày chủ nhật tới đây.

Ông Trump vẫn có thể "cứu" TikTok tại Mỹ

Phán quyết của Tòa án Tối cao đã hướng mọi sự chú ý vào Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, người sẽ có buổi lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, ông Trump cho biết mình sẽ là người quyết định số phận của TikTok tại Mỹ.

"Quốc hội đã trao quyền quyết định cho tôi, vì vậy tôi sẽ là người đưa ra quyết định. Cuối cùng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tôi, vì vậy bạn sẽ thấy những gì tôi làm", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump sẽ tìm cách cứu TikTok tại Mỹ sau khi lên nhậm chức? (Ảnh: Shutterstock).

Donald Trump cũng xác nhận ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có thảo luận về tương lai của TikTok.

Hiện ông Trump vẫn chưa nói rõ quyết định của mình đối với tương lai của TikTok, nhưng nhiều khả năng ông sẽ tìm cách để mạng xã hội này tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Nhiều nguồn tin cho biết Shou Chew, CEO TikTok chi nhánh Mỹ, sẽ có mặt tại buổi lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ và đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ cố gắng cứu ứng dụng này.

Đáng chú ý, ở nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã kịch liệt lên án TikTok và tìm mọi cách để cấm mạng xã hội này tại Mỹ. Ông cũng đã yêu cầu nhân viên các cơ quan chính phủ, quân đội… không được phép sử dụng TikTok vì lo ngại an ninh quốc gia bị xâm phạm.

Tổng thống Mỹ có thể thay đổi phán quyết của Tòa án Tối cao hay không?

Theo Hiến pháp nước Mỹ, Tổng thống không có quyền thay đổi hoặc làm trái phán quyết của Tòa án Tối cao.

Tuy nhiên, trong trường hợp đối với mạng xã hội TikTok tại Mỹ, phán quyết của Tòa án Tối cao không phải là cấm TikTok, mà nhằm xác nhận tính hợp hiến của sắc lệnh do Tổng thống Joe Biden ký về việc cấm TikTok.

Tổng thống Mỹ không có quyền thay đổi hoặc làm trái phán quyết của Tòa án Tối cao (Ảnh: Drew Angerer).

Do đó, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ không thể đảo ngược phán quyết của Tòa án Tối cao, thay vào đó, ông chỉ có thể quyết định cách thức thực hiện lệnh cấm hoặc gia hạn thêm thời gian lệnh cấm có hiệu lực.

Nhiều khả năng, ông Trump sẽ tìm cách gia hạn lệnh cấm để TikTok có thêm thời gian tìm cách bán công ty của mình cho một pháp nhân tại Mỹ, giúp TikTok có thể tiếp tục hoạt động ở quốc gia này.

Việc TikTok có thể tiếp tục được hoạt động tại Mỹ hay không còn phụ thuộc vào việc có pháp nhân nào tại Mỹ chấp nhận mua TikTok và phía ByteDance có chấp nhận bán "con cưng" của mình cho pháp nhân đó hay không.

Tu chính án thứ Nhất là gì?

Tu chính án thứ Nhất (First Amendment) là một phần cực kỳ quan trọng trong Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định những quyền tự do cơ bản của người dân Mỹ và không thể bị xâm phạm bởi chính phủ, bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do kiến nghị chính phủ.

Nhiều người Mỹ biểu tình bên ngoài Tòa nhà Quốc hội để phản đối lệnh cấm TikTok (Ảnh: Brendan Smialowski).

Khi Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh cấm TikTok, mạng xã hội đã lập luận rằng việc cấm nền tảng này là vi phạm Tu chính án thứ Nhất vì TikTok là một phương tiện để người dùng thể hiện quan điểm (tự do ngôn luận) và là một nền tảng truyền thông (liên quan đến tự do báo chí), đồng thời cũng là một nơi để người dùng tụ họp trực tuyến (tự do hội họp).

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã cân nhắc giữa các quyền tự do này và mối đe dọa an ninh quốc gia để đưa ra phán quyết rằng lệnh cấm TikTok của chính quyền Tổng thống Joe Biden là hợp hiến.