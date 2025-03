Nước đi mới của Tổng thống Trump liên quan đến TikTok

TikTok có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoạt động tại thị trường Mỹ theo quy định đã được Quốc hội thông qua trước đó. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hiện tại, ByteDance có thời hạn đến ngày 5/4 để tìm kiếm một đối tác mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ, với điều kiện bên mua không phải là công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Nếu không đáp ứng yêu cầu, TikTok có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoạt động tại thị trường Mỹ theo quy định đã được Quốc hội thông qua trước đó.

Các nhà lập pháp và quan chức an ninh Hoa Kỳ cho rằng quyền sở hữu của ByteDance đối với TikTok tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, do lo ngại dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị truy cập hoặc khai thác không minh bạch.

Tuy nhiên, phía ByteDance nhiều lần khẳng định họ không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ chính phủ nào và sẵn sàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm quyền riêng tư cho người dùng tại Mỹ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông có thể sử dụng các chính sách thuế quan như một phần trong chiến lược đàm phán. "Tôi có thể giảm thuế, hoặc làm điều gì đó nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được thỏa thuận", ông phát biểu.

Theo giới phân tích, động thái của chính quyền Hoa Kỳ lần này vừa mang yếu tố kinh tế, vừa gắn liền với các vấn đề địa chính trị trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng gia tăng.

Trước đó, vào tháng 2 và đầu tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng mức thuế lên 20% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng việc liên kết vấn đề TikTok với chính sách thương mại có thể khiến tiến trình đàm phán thêm phức tạp.

Các cuộc thảo luận hiện do Nhà Trắng dẫn đầu, tập trung vào phương án để các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ByteDance tăng cổ phần và tiếp quản mảng hoạt động của TikTok tại thị trường Hoa Kỳ.

Đây được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu của phía Mỹ và lợi ích thương mại của ByteDance.

TikTok hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các tuyên bố mới từ phía Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Mỹ bày tỏ lo ngại rằng lệnh cấm có thể tạo tiền lệ hạn chế quyền tiếp cận các nền tảng truyền thông quốc tế, từ đó đặt ra thách thức đối với Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Hoa Kỳ - quy định về quyền tự do ngôn luận.

Tương lai của TikTok tại Mỹ hiện vẫn chưa rõ ràng, khi mà thời hạn thực hiện các quy định mới đang đến gần. Các bên liên quan được kỳ vọng sẽ tiếp tục đối thoại để tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa an ninh quốc gia và quyền lợi của người dùng.