Lý do Hồ Tràm được nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn

Vừa qua, Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm, một thành viên trong hệ sinh thái của Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Mỹ), đề xuất và đang cùng các cơ quan, địa phương thực hiện thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành đến Hồ Tràm.

Sự kiện khẳng định tiềm năng của Hồ Tràm trong chặng đường phát triển trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu cho thị trường trong nước và quốc tế.

Vị trí đặc biệt

Hồ Tràm sở hữu hơn 32km đường bờ biển tự nhiên, chưa được khai thác nhiều. Đây là biển từng được CNNGo bình chọn là một trong top 10 bãi biển nguyên sơ nhất hành tinh. Sự nguyên vẹn tự nhiên này là điểm cộng thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư để khai thác và phát triển du lịch toàn cầu.

Sức hấp dẫn của Hồ Tràm đến từ hai yếu tố then chốt: vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên rừng biển đặc trưng Việt Nam và vị trí liền kề TPHCM, sân bay quốc tế Long Thành.

Với quy hoạch nằm tách biệt khỏi các khu dân cư, bốn bề Hồ Tràm được thiên nhiên biển - rừng nguyên sinh Phước Bửu 11.000ha bao quanh. Nơi đây sở hữu đủ các điều kiện lý tưởng để thu hút du lịch, đặc biệt cho thị trường quốc tế: khí hậu nhiệt đới ôn hòa, hơn 300 ngày nắng ấm, suối nước nóng tự nhiên Bình Châu, không khí trong lành, sản vật địa phương phong phú, cảnh quanh thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Hồ Tràm nhìn từ trên cao (Ảnh: The Grand Ho Tram).

Hồ Tràm là thủ phủ du lịch có biển gần TPHCM nhất, cách 120km và biển gần sân bay quốc tế Long Thành nhất, cách 50km. Điều này mang đến lợi thế lớn cho Hồ Tràm khi cùng lúc thừa hưởng 2 thị trường tiềm năng, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của đô thị TPHCM 16 triệu dân cùng các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ và đặc biệt là 25 triệu lượt khách quốc tế hàng năm từ sân bay Long Thành - giai đoạn 1.

Hồ Tràm cũng là thị trường nghỉ dưỡng tại miền Nam có tính năng second home (ngôi nhà thứ hai) cao cấp. Không phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay, khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô riêng là có thể đến được vùng biển này. So với các nơi khác, Hồ Tràm mang tầm vóc của một đô thị nghỉ dưỡng hạng sang với các dự án sở hữu bãi biển riêng, mang lại sự riêng tư và tự nhiên, phù hợp để chủ sở hữu second home thuận tiện đi về để tận hưởng đẳng cấp giữa thiên nhiên, tiếp khách và nghỉ ngơi khi đến tuổi hưu trí.

"Viên kim cương" sáng giá

Đánh giá được tiềm năng của Hồ Tràm, các doanh nghiệp và thương hiệu vận hành quốc tế đã không bỏ qua thị trường này. Một trong số đó là Warburg Pincus - quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ đã lựa chọn đầu tư vào khu phức hợp The Grand Ho Tram, phát triển nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á cho nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và các sự kiện văn hóa - thể thao - MICE sôi nổi. Quỹ đầu tư này có hơn 55 năm kinh nghiệm, điều hành nguồn vốn khoảng 116 tỷ USD tại 40 quốc gia.

Sự đầu tư chiến lược của Warburg Pincus thông qua công ty thành viên trong hệ sinh thái - Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm đã góp phần hình thành nên một cung đường biển tỷ đô tại trung tâm Hồ Tràm, quy tụ nhiều thương hiệu lớn như InterContinental, Holiday Inn, Fusion Hotel Group, nâng tầm vị thế Hồ Tràm trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram quy mô 164ha (Ảnh: The Grand Ho Tram).

Với định hướng "Giao thông đi trước một bước", Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh vốn đầu tư công để đồng bộ cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, đón đầu sự bùng nổ của sân bay quốc tế Long Thành và dòng vốn đầu tư FDI tại khu vực. Kể từ năm 2025, Hồ Tràm đón loạt tin vui về hạ tầng: tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường ven biển 994 mở rộng sắp đưa vào hoạt động và mới đây là chủ trương xây dựng tuyến cao tốc kết nối Hồ Tràm và sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh khu tổ hợp nghỉ dưỡng, việc đầu tư thêm cao tốc này mang nhiều ý nghĩa như mở rộng sự phát triển của Công ty Dự Án Hồ Tràm, gia tăng giá trị cho dự án. Đồng thời, cao tốc góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kích cầu du lịch, mở ra không gian phát triển mới, tăng giá trị bất động sản tại khu vực.

Sự đồng bộ về hạ tầng cùng tiềm năng sáng giá đang đưa Hồ Tràm tiến gần hơn với định hướng trở thành thủ phủ du lịch đẳng cấp quốc tế, sẵn sàng phục vụ khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế và việc làm cho địa phương, đóng góp cho mục tiêu phát triển GDP của Chính phủ và nâng tầm du lịch Việt Nam.