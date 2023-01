Tiền điện tử lao dốc lại là tin vui cho nhiều người

Điều này diễn ra trong bối cảnh "mùa đông tiền điện tử" ngày càng khắc nghiệt và hoạt động khai thác chậm lại. Các thống kê từ nền tảng so sánh giá Aucfan chỉ ra rằng mức giá trung bình của card đồ họa trong tháng 11/2022 đã giảm 60% so với giai đoạn tháng 5/2021. Doanh số của card đồ họa cũng giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường tiền điện tử lao dốc kéo theo nhu cầu mua sắm card đồ họa giảm mạnh (Ảnh: Nikkei Asia).

Theo công ty nghiên cứu BCN, giá trung bình của card đồ họa khoảng 500 USD trong tháng 11/2022. Con số này đã tăng lên đáng kể so với trước đây do sự ra mắt của nhiều mẫu VGA cao cấp. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn 20% so với giai đoạn tháng 6/2021.

Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ vào năm 2021, nhu cầu mua card đồ họa để phục vụ mục đích khai thác tiền điện tử tăng cao. Điều đó gây ra tình trạng khan hiếm, đẩy giá bán của chúng tăng mạnh.

Để đối phó với tình trạng này, Nvidia đã thay đổi cách sản xuất GPU, từ đó làm giảm tỷ lệ băm và khiến card đồ họa trở nên kém hiệu quả hơn trong hoạt động khai thác tiền điện tử.

Tuy vậy, tình trạng khan hàng đối với card đồ họa chỉ thực sự được giải quyết khi thị trường tiền điện tử liên tục lao dốc. Theo CoinDesk, giá Bitcoin trong tháng 12/2022 chỉ đạt khoảng 17.000 USD, thấp hơn 80% so với mức đỉnh vào tháng 11/2021. Giá Ethereum cũng giảm khoảng 80%.

Hàng loạt đồng tiền điện tử giảm giá khiến cho việc khai thác không còn đạt được hiệu quả như trước. Thêm vào đó, chi phí năng lượng ngày càng tăng cao cũng gây ra không ít áp lực cho các thợ đào.

Giá bán card đồ họa hiện đã trở lại mức bình thường (Ảnh: Nikkei Asia).

Đây là "nỗi đau" của những người tham gia ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, nó lại là niềm vui dành cho game thủ và những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa.

Sự bùng nổ của hoạt động khai thác tiền điện tử cũng đã cản trở sự tăng trưởng đối với thị trường trò chơi máy tính. Theo công ty nghiên cứu Newzoo International, thị trường trò chơi toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng khoảng 10% từ năm 2022-2025, lên mức 211,2 tỷ USD.

Tại Việt Nam, thị trường card đồ họa cũng đã dần hạ nhiệt và trở lại bình thường. Theo chia sẻ từ nhiều đại lý, giá bán của card đồ họa hiện đã được điều chỉnh về thời điểm trước dịch và hầu như không còn tình trạng gom hàng từ các thợ "đào" coin.