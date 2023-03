Bị chê thảm họa, iPhone 14 Plus vẫn cho thấy Apple đã đúng

Báo cáo mới nhất từ Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho biết số lượng lô hàng màn hình dành cho dòng sản phẩm iPhone 14 tính đến hiện tại đã tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số của iPhone 14 Plus cao hơn đáng kể so với iPhone 13 Mini (Ảnh: PhoneArena).

Đáng chú ý, các lô hàng màn hình dành cho phiên bản iPhone 14 Plus cao hơn 59% so với iPhone 13 Mini trong cùng một khoảng thời gian. Điều này cho thấy việc Apple quyết định ngừng sản xuất dòng sản phẩm Mini và chuyển sang phiên bản Plus là hoàn toàn chính xác.

Dù vậy, iPhone 14 Plus vẫn là phiên bản được lựa chọn ít nhất khi chỉ chiếm 11% thị phần của dòng iPhone 14. Đứng đầu là mẫu iPhone 14 Pro Max với 36% thị phần, tiếp theo là iPhone 14 Pro (28%) và iPhone 14 (25%).

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 14 Plus cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Tuy vậy, theo khảo sát của PV Dân trí tại nhiều hệ thống, lượng người dùng lựa chọn mẫu máy này vẫn cao hơn nhiều so với iPhone 13 Mini.

"Người dùng Việt có xu hướng chuộng các sản phẩm smartphone màn hình lớn. Vì thế, iPhone 12 Mini và iPhone 13 Mini không thực sự hút khách. Doanh số của những mẫu máy này cũng khá "èo uột" và thấp hơn nhiều so với iPhone 14 Plus", bà Phan Thị Kim Quyên - đại diện truyền thông hệ thống Minh Tuấn Mobile, chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 14 Plus đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 22,7 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, thấp hơn 5,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Doanh số của mẫu máy này cũng đã có sự tăng trưởng nhẹ khoảng 10-20% sau nhiều lần giảm giá.

Doanh số của iPhone 14 Plus đã tăng trưởng nhẹ sau nhiều lần giảm giá (Ảnh: GSMArena).

Gần đây, Apple cũng đã giới thiệu phiên bản màu vàng mới của bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Động thái này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số của hai phiên bản iPhone tiêu chuẩn.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 12 Mini và iPhone 13 Mini hiện đã hết hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam. Một số đại lý cho biết họ sẽ chỉ kinh doanh nốt lượng hàng tồn kho và không có kế hoạch nhập thêm máy mới.

Từ tháng 9/2022, Apple đã "khai tử" dòng iPhone 12 Mini ngay sau khi giới thiệu thế hệ iPhone 14. Trong khi đó, đối với mẫu iPhone 13 Mini, Apple chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về việc ngừng sản xuất thiết bị này.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, iPhone Mini cũng được xem là dòng sản phẩm thất bại của Apple trên toàn thế giới. Trước đó, báo cáo từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) cho thấy iPhone 13 Mini là chiếc máy bị người dùng "ghẻ lạnh" nhất trong thế hệ iPhone ra mắt năm 2021.