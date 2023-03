Giá iPhone 14 Pro Max giảm gần chục triệu đồng

Theo khảo sát của PV Dân trí tại nhiều hệ thống, giá bán của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Giá bán của iPhone 14 Pro Max liên tục giảm sâu trong thời gian qua.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max hiện có giá bán khởi điểm từ 27,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 1 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản bộ nhớ trong 1 TB có mức giá khoảng 41 triệu đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Pro đang được các đại lý chào bán với mức giá 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 500.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Bản 1 TB có mức giá khoảng 37 triệu đồng, thấp hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Có nhiều lý do khiến dòng sản phẩm iPhone 14 giảm giá mạnh chỉ sau hơn 4 tháng ra mắt, một trong số đó là vì nguồn hàng dồi dào. Các đại lý buộc phải giảm giá, tung ra các chương trình khuyến mãi để tăng tính cạnh tranh, thu hút người dùng trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, để đảm bảo doanh số như kỳ vọng, hãng cũng đã đưa ra những chính sách giảm giá cho các mẫu máy này", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt, cho biết.

Hàng năm, Apple thường sẽ điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone thế hệ mới vào giai đoạn tháng 6. Đây là lần đầu tiên các sản phẩm của Apple mất giá nhanh và mạnh như vậy trong nhiều năm.

Đợt điều chỉnh giảm giá này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh của iPhone 14 Series nói chung và iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max nói riêng so với các dòng smartphone cao cấp khác trên thị trường.

Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện vẫn là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc di động cao cấp tại nhiều đại lý.

Sau hơn 4 tháng lên kệ, iPhone 14 Pro Max hiện vẫn là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc di động cao cấp. Khảo sát tại nhiều hệ thống cho thấy mẫu máy này đang chiếm khoảng 50-60% sức bán của các dòng iPhone.

"Giá bán là yếu tố quan trọng khiến người dùng cân nhắc khi mua sắm. Việc iPhone 14 Series giảm giá sâu một mặt sẽ giúp các nhà phân phối, đại lý "vớt vát" doanh số, mặt khác sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm hơn trước", bà Phan Thị Kim Quyên - đại diện truyền thông hệ thống Minh Tuấn Mobile, nhận định.