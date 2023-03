iPhone 14 màu vàng giảm giá sâu ngay khi lên kệ tại Việt Nam

Tối 7/3 (giờ Việt Nam), Apple đã âm thầm giới thiệu tùy chọn màu vàng mới của hai mẫu máy iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Đến nay, bộ đôi này đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam.

Phiên bản màu vàng của iPhone 14 và iPhone 14 Plus hiện có giá cao hơn khoảng 500.000 đồng so với các màu sắc khác (Ảnh: Ngọc Duy).

Ngay khi lên kệ, iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu vàng đã được điều chỉnh giảm giá. Cụ thể, iPhone 14 màu vàng đang được một số đại lý chào bán với mức giá khoảng 20,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, thấp hơn 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, iPhone 14 Plus màu vàng có mức giá khoảng 22,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, thấp hơn 5,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá của các phiên bản màu vàng hiện cao hơn khoảng 500.000 đồng so với một số màu sắc khác như đỏ và trắng. Đây là điều

"Lượng quan tâm đến màu vàng mới của iPhone 14 chiếm khoảng 70% và iPhone 14 Plus chiếm khoảng 30%. Phiên bản màu vàng mới được kỳ vọng sẽ "hot" tương tự màu tím của bộ đôi iPhone 14 Pro. Nguyên nhân đến từ xu hướng lựa chọn những phiên bản màu sắc mới của người Việt, cùng với đó là hàng loạt các ưu đãi, giảm giá khác", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

iPhone 14 màu vàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số iPhone trong giai đoạn thị trường di động ảm đạm (Ảnh: Ngọc Duy).

Bà Phương cho biết thêm rằng trong 2 tuần trở lại đây, doanh số của bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus tiêu chuẩn có phần giảm nhẹ do người dùng có tâm lý chờ đợi phiên bản mới. Vì thế, màu vàng mới được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống tăng trưởng khoảng 10 - 20% so với trước đó.

Ngoài khác biệt về màu sắc, phiên bản màu vàng mới của iPhone 14 không có bất cứ thay đổi nào về thông số kỹ thuật hay tính năng. Động thái bổ sung thêm màu sắc mới vào giữa vòng đời sản phẩm là điều mà Apple thường làm trong vài năm trở lại đây, nhằm gia tăng sức hút cho thiết bị.