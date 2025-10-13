Uống nước theo tỷ lệ 2:3:2 với trà và cà phê giúp bạn “trẻ lâu, sống thọ”

Giữ đủ nước là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, vì vậy mọi người được khuyên nên uống nhiều nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy việc đưa cà phê và trà vào lượng đồ uống hằng ngày có thể mang lại thêm lợi ích sức khỏe.

Nghiên cứu cho thấy khi tổng lượng nước uống mỗi ngày được đảm bảo, việc duy trì tỷ lệ cân bằng giữa cà phê và trà có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn do mọi nguyên nhân.

Cân bằng lượng nước lọc, cà phê và trà mỗi ngày vào cơ thể có thể giúp bạn sống lâu hơn (Ảnh: Getty).

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng thay thế một phần nước uống hằng ngày bằng cà phê và trà có thể khiến tuổi thọ dài hơn.

Nước, cà phê và trà - bộ ba “vàng” cho tuổi thọ

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh (British Journal of Nutrition), những người uống khoảng 7-8 ly mỗi ngày với tỷ lệ 2:3:2 (2 phần cà phê - 3 phần trà - phần còn lại là nước lọc) có nguy cơ tử vong thấp hơn 28% so với người uống dưới 4 ly mỗi ngày.

Mỗi ly được tính trung bình khoảng 240ml và tổng lượng chất lỏng hàng ngày tương đương 1,7-2,0 lít, bao gồm nước lọc, cà phê và trà.

Nghiên cứu được thực hiện trên 182.770 người trưởng thành trong dữ liệu của UK Biobank (Vương quốc Anh) và theo dõi trong vòng 13 năm.

Uống 7-8 ly mỗi ngày, kết hợp cà phê, trà và nước lọc theo tỷ lệ 2:3:2, giúp giảm tới 28% nguy cơ tử vong (Ảnh: Getty).

Kết quả cho thấy việc cân bằng lượng nước, trà và cà phê giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh tim mạch và tiêu hóa.

TS Thomas M. Holland, Viện Nghiên cứu Lão hóa Lành mạnh (RUSH Institute for Healthy Aging, Hoa Kỳ) cho biết:

“Điều đáng chú ý là hỗn hợp cân bằng giữa cà phê và trà mang lại lợi ích vượt trội, chứ không phải chỉ một loại đồ uống. Dường như sự kết hợp này giúp tối ưu hóa tác động bảo vệ cơ thể".

Đa dạng đồ uống, nhưng đừng lạm dụng caffeine

Các chuyên gia cho rằng trong cà phê có nhiều flavonoid, axit chlorogenic và trigonelline, giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm.

Trong khi đó, trà lại chứa catechin, đây là hợp chất giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Sự cộng hưởng giữa các hoạt chất này được cho là yếu tố giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, dù việc kết hợp cà phê, trà và nước giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, song uống quá nhiều lại có thể phản tác dụng.

Uống hơn 9 ly mỗi ngày, đặc biệt nếu nhiều cà phê và trà, có thể khiến lượng caffeine vượt mức an toàn và làm tăng nguy cơ tim mạch (Ảnh: Getty).

Nghiên cứu cho thấy, khi đã đạt mức 7-8 ly đồ uống mỗi ngày, tương đương khoảng 1,7 đến 2 lít chất lỏng, việc uống thêm không mang lại lợi ích bổ sung.

Ngược lại, nếu uống trên 9 ly mỗi ngày, lượng caffeine nạp vào từ cà phê và trà có thể làm tăng nguy cơ tim mạch.

Theo TS Thomas M. Holland, Viện Nghiên cứu Lão hóa Lành mạnh (RUSH Institute for Healthy Aging, Mỹ), caffeine quá mức có thể làm tăng huyết áp, tim đập nhanh và cản trở hấp thu khoáng chất.

Ông cho rằng, “điểm ngọt” lý tưởng nằm ở mức 7-8 ly mỗi ngày, với sự pha trộn hợp lý giữa nước, cà phê và trà.

Trong khi đó, TS Eamon Laird (Đại học Công nghệ Atlantic, Ireland) cảnh báo thêm rằng các rủi ro khác có thể xuất hiện nếu tiêu thụ không đúng cách.

“Trà túi lọc bằng nhựa có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa và nano nhựa khi pha trong nước sôi. Còn cà phê rang ở nhiệt độ cao có thể sinh ra acrylamide – chất có khả năng gây ung thư nếu tích lũy lâu dài", chuyên gia nói.