Cấp cứu bé 2 tuổi nghi bị mẹ và "cha dượng" bạo hành dã man, dập nội tạng

Chiều 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết đơn vị đang áp dụng các biện pháp tốt nhất để cứu chữa một trường hợp bé trai nghi bị bạo hành dẫn đến chấn thương rất nặng.

Theo đó, bé K. (2 tuổi) được chuyển từ bệnh viện tuyến trước đến trong tình trạng với chi chít vết thương trên người. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu.

Lãnh đạo khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, lúc nhập viện, bệnh nhi còn trong tình trạng suy hô hấp. Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu tích cực, hỗ trợ thở máy, truyền máu liên tục cho bệnh nhi. Sau một ngày theo dõi tại khoa Cấp cứu, bé được chuyển đến khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng còn nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 2/5, cơ quan chức năng tại xã Hòa Hiệp (TPHCM) nhận được trình báo của người dân về việc có cháu bé bị người thân bạo hành nghiêm trọng, dẫn đến gãy xương, hôn mê.

Qua xác minh, công an ghi nhận một bé trai 2 tuổi đã nhiều lần bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Các lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, ngăn chặn hành vi bạo hành và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Hiện tại, công an tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ liên quan để xử lý vụ việc. Phía bệnh viện điều trị cũng đã phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.