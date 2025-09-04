Bạn được phép uống bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày?

Uống 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có quá nhiều không?

Một nghiên cứu của Harvard, theo dõi gần 50.000 phụ nữ trong suốt 30 năm và được công bố vào tháng 6, đã phát hiện ra rằng uống cà phê mỗi ngày có thể giúp phụ nữ lão hóa khỏe mạnh. Uống 1-3 tách mỗi ngày cũng có liên quan đến lợi ích sức khỏe tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Một bài báo năm 2022 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều cà phê và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở những người bị tăng huyết áp.

Uống cà phê điều độ, tránh quá nhiều đường, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Gettyimages).

Lợi ích, nhược điểm và liều lượng phù hợp đều phụ thuộc vào lối sống cá nhân và sức khỏe tổng thể của bạn. Và các chuyên gia sức khỏe luôn khuyên rằng, giống như hầu hết mọi thứ, điều quan trọng là phải uống cà phê điều độ mỗi ngày.

Bạn hãy giữ mức 400mg caffeine mỗi ngày hoặc ít hơn.

Deepak Chopra, một diễn giả và người ủng hộ y học thay thế, đã chia sẻ với CNBC Make It rằng ông uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày trước buổi trưa. Mặc dù điều này nghe có vẻ quá nhiều caffeine đối với một người bình thường, nhưng thực tế nó vẫn nằm trong phạm vi lành mạnh.

"Uống 2-3 tách cà phê trước buổi trưa là an toàn, miễn là chúng không vượt quá 400mg caffeine", chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani cho biết.

Lời khuyên của Ehsani tuân theo khuyến nghị của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về việc tiêu thụ không quá 400mg caffeine mỗi ngày, bao gồm cả caffeine có trong trà, nước tăng lực, soda và sô cô la.

Lời khuyên của các chuyên gia

Điều quan trọng là phải xem xét kinh nghiệm cá nhân của bạn. Một số người có thể được hưởng lợi từ việc tiêu thụ ít caffeine hơn nhiều so với khuyến nghị của FDA.

Khả năng dung nạp caffeine khác nhau tùy từng người, một số người cảm thấy lo lắng hoặc bồn chồn chỉ với 1-2 tách cà phê.

“Trong phạm vi khuyến nghị về miligam hoặc một tách cà phê, nếu bạn bắt đầu cảm thấy quá mệt mỏi và caffeine không có tác dụng, thì bạn phải ngừng uống. Nếu tim bắt đầu đập cực kỳ nhanh, bạn phải dừng lại. Mỗi người có một cơ địa khác nhau”, chuyên gia dinh dưỡng Jessica Sylvester nói với NBC News.

Chuyên gia dinh dưỡng Nikki Cota, Phòng khám Mayo, cho biết thêm, phụ nữ mang thai nên cân nhắc việc cắt giảm caffeine. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim mạch nên lưu ý đến lượng đường nạp vào khi uống cà phê.

Ý kiến ​​của các chuyên gia cũng khác nhau về việc thanh thiếu niên có nên uống cà phê hay không, nhưng theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ tránh caffeine là lựa chọn tốt nhất cho tất cả trẻ em.

Với những người khác, các chuyên gia khuyên nếu bạn uống 2-3 tách cà phê trở lên, hãy lưu ý đến cảm nhận của bản thân và đảm bảo bạn không thay thế bữa ăn bằng caffeine. Bạn nên uống nước hoặc ăn trước khi uống cà phê vì caffeine làm giảm cảm giác thèm ăn.

Và nếu bạn nhận thấy giấc ngủ bị ảnh hưởng khi uống cà phê vào buổi chiều, các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống latte hoặc macchiato vào buổi sáng.

Tương tự, Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, cho biết, cà phê dường như là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo, năng suất và có động lực hơn.

Tuy nhiên, đối với một số người, nó lại có tác dụng ngược lại, khiến họ cảm thấy lo lắng, bồn chồn và không thể tập trung.

Thực tế, cà phê cũng giàu chất chống oxy hóa và chứa một lượng nhỏ một số vi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.

"Ở mức độ vừa phải, hầu hết mọi người có thể thưởng thức cà phê một cách an toàn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, có một số người không nên tiêu thụ caffeine", TS Giang lưu ý.

Chẳng hạn, trẻ em được khuyên nên tránh uống cà phê do nó có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển. Cà phê có thể gây mất ngủ, do đó những người bị khó ngủ cần hạn chế, đặc biệt không dùng cà phê vào buổi tối.

Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế tiêu thụ caffeine ở mức dưới 200mg mỗi ngày. Bạn cũng không nên uống quá 500mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 5 tách cà phê thông thường.

Như vậy, các chuyên gia đều đồng ý rằng miễn là bạn không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ khó chịu nào và bạn uống ở mức độ vừa phải thì cà phê là một thức uống hoàn toàn tốt để thưởng thức…