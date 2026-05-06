Món ăn quen thuộc mỗi sáng của cụ ông sống thọ đến 125 tuổi

Cụ Marcelino Abad Tolentino, còn được gọi thân mật là Mashico, sống tại vùng Huanuco, miền trung Peru. Theo Reuters, Chính phủ Peru từng cho biết cụ sinh năm 1900 và đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác minh danh hiệu người đàn ông còn sống cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ khai sinh từ rất sớm, cụ chưa được Guinness chính thức công nhận.

Cụ Marcelino Abad qua đời ở tuổi 125 tại một viện dưỡng lão ở Peru, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 126 (Ảnh chụp màn hình).

Theo truyền thông quốc tế, cụ Abad qua đời thanh thản trong giấc ngủ tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Huanuco, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 126. Dù danh hiệu kỷ lục chưa được xác nhận độc lập, tuổi thọ của cụ vẫn gây chú ý vì vượt xa mức tuổi thọ trung bình của phần lớn dân số thế giới.

Cụ Abad sinh ra tại một khu vực hẻo lánh ở dãy Andes. Cuộc đời cụ gắn với ruộng đồng, núi rừng và lối sống gần như tách biệt với nhịp sống hiện đại.

Cụ không kết hôn, không có con và sống phần lớn cuộc đời tại quê nhà. Đến năm 2019, cụ được Chính phủ Peru phát hiện thông qua chương trình trợ cấp dành cho người cao tuổi. Sau đó, cụ được cấp giấy tờ tùy thân và hưởng lương hưu. Khoản hỗ trợ này được dùng để chi trả cho việc chăm sóc tại viện dưỡng lão.

Điều khiến câu chuyện của cụ Abad được quan tâm không chỉ là tuổi thọ đặc biệt, mà còn là lối sống giản dị. Theo chia sẻ được truyền thông ghi nhận, chế độ ăn của cụ chủ yếu dựa vào thực phẩm tự nhiên sẵn có tại địa phương.

Cụ thường dùng trái cây, thịt cừu, rau củ, một số loại thảo mộc vùng núi và lá coca theo tập quán truyền thống của người dân địa phương.

Đáng chú ý, nhân viên tại viện dưỡng lão cho biết cụ Abad đặc biệt yêu thích quả bơ. Đây là món cụ thường ăn vào buổi sáng và gần như không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày. Quả bơ chứa chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều vi chất có lợi cho cơ thể khi được dùng với lượng phù hợp.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng tuổi thọ là kết quả của nhiều yếu tố, gồm di truyền, môi trường sống, chế độ ăn, vận động, tinh thần và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.

Với trường hợp của cụ Abad, việc sống trong môi trường tự nhiên yên tĩnh, duy trì lao động đều đặn và sử dụng thực phẩm ít chế biến có thể là những yếu tố hỗ trợ sức khỏe.