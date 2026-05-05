Dùng máy cắt tháo đai ốc siết chặt dương vật người đàn ông suốt 1 tháng

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.

Bệnh nhân là L.D.T. (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển viện đến vào tối 27/4 trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt trong suốt 1 tháng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3cm, dày 1cm, siết chặt vào thân dương vật; trong đó một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1cm, đai còn lại cách khoảng 5cm.

Đai ốc bị mắc trong dương vật nam bệnh nhân suốt 1 tháng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và mức độ siết chặt kéo dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng. Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt. Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử, phẫu thuật lấy dị vật thành công sau 40 phút.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKII Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, việc đeo các dị vật dạng vòng có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đồng thời, khi gặp tình trạng tương tự, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được can thiệp. Ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể gây tê tại chỗ và tháo dị vật bằng các phương pháp đơn giản. Tuy nhiên, với những trường hợp dị vật kim loại lớn, cứng hoặc siết chặt lâu ngày, cần phải can thiệp phẫu thuật và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt bỏ.

Trong những trường hợp nặng nhất, khi dương vật đã hoại tử kèm nhiễm trùng nghiêm trọng và không thể giải phóng vòng thắt, bệnh nhân có thể phải đối mặt với chỉ định cắt bỏ cơ quan này.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, người dân không nên tự ý xử lý tại nhà bằng các dụng cụ như kìm, cưa hay vật sắc nhọn để tháo dị vật, bởi điều này có thể gây thêm tổn thương, chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Việc xử trí cần được thực hiện bởi nhân viên y tế với các phương tiện chuyên dụng và đảm bảo vô khuẩn.