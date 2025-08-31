9 lợi ích độc đáo của cà phê đã được chứng minh

Dưới đây là 9 lợi ích hàng đầu đã được chứng minh của cà phê.

Tăng cường năng lượng

Cà phê chứa caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương có thể giúp chống lại sự mệt mỏi và tăng cường năng lượng.

Nguyên nhân là do caffeine ngăn chặn các thụ thể của một chất dẫn truyền thần kinh gọi là adenosine, làm tăng nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh khác trong não, vốn có chức năng điều chỉnh mức năng lượng, bao gồm cả dopamine.

Cà phê là một loại đồ uống phổ biến mà các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu sâu rộng vì nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Shutterstock).

Có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Theo Healthline, một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Trên thực tế, một bài đánh giá về 30 nghiên cứu cho thấy mỗi tách cà phê mà mọi người uống mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 6% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Điều này được cho là do cà phê có khả năng bảo tồn chức năng của các tế bào beta trong tuyến tụy, vốn chịu trách nhiệm sản xuất insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Mặc dù các nghiên cứu cho thấy kết quả còn nhiều tranh cãi, một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp bảo vệ chống lại một số rối loạn thoái hóa thần kinh, bao gồm bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Theo một bài đánh giá của 13 nghiên cứu, những người thường xuyên tiêu thụ caffeine có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn đáng kể. Hơn nữa, những người tiêu thụ caffeine cũng có tiến triển bệnh Parkinson chậm hơn theo thời gian.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiêu thụ cà phê giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và các vấn đề về nhận thức.

Có thể thúc đẩy việc kiểm soát cân nặng

Theo một số nghiên cứu, cà phê có thể thay đổi quá trình tích trữ chất béo và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, điều này có thể có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Ví dụ, một bài đánh giá của 12 nghiên cứu đã kết luận rằng việc tiêu thụ nhiều cà phê hơn có thể liên quan đến việc giảm mỡ cơ thể, đặc biệt là ở nam giới.

Trong một nghiên cứu khác, việc tăng lượng cà phê tiêu thụ có liên quan đến việc giảm mỡ cơ thể ở phụ nữ.

Giảm nguy cơ trầm cảm

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống cà phê có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm. Một nghiên cứu trên hơn 14.000 sinh viên cho thấy uống ít nhất 4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm, so với chỉ uống 1 tách mỗi ngày.

Có thể bảo vệ chống lại các bệnh về gan

Cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe gan và bảo vệ chống lại bệnh gan. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm độ cứng gan. Đây là một biện pháp mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng để đánh giá tình trạng xơ hóa, sự hình thành mô sẹo trong gan.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, một đánh giá cho thấy uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim.

Một đánh giá khác về 21 nghiên cứu cho thấy uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày giảm 21% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, một nghiên cứu trên 21.000 người cho thấy việc tăng lượng cà phê tiêu thụ có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy tim.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng caffeine có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Vì thế, những người bị huyết áp không được kiểm soát có thể cần hạn chế hoặc điều chỉnh lượng caffeine tiêu thụ.

Có thể kéo dài tuổi thọ

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ, nhờ nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng của nó.

Ví dụ, một đánh giá của 40 nghiên cứu đã kết luận rằng uống 2-4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong, bất kể các yếu tố như tuổi tác, tình trạng cân nặng và lượng rượu tiêu thụ.

Điều thú vị là, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy cà phê kéo dài tuổi thọ của nấm men bằng cách bảo vệ chống lại các gốc tự do và tổn thương ADN.

Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định liệu điều này có thể áp dụng cho con người hay không.

Có thể tăng cường hiệu suất thể thao

Cà phê thường được các vận động viên sử dụng như một chất hỗ trợ tăng cường hiệu suất để cải thiện hiệu suất và tăng mức năng lượng.

Một nghiên cứu trên 126 người lớn tuổi cho thấy việc uống cà phê có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất thể chất và tốc độ đi bộ nhanh hơn, ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, mỡ bụng và mức độ hoạt động thể chất.

Ngoài ra, một đánh giá lớn về 46 nghiên cứu đã báo cáo rằng việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải có thể cải thiện đôi chút công suất đầu ra và thời gian hoàn thành bài tập chạy tính giờ.

Lưu ý rằng một số người có thể cần hạn chế tiêu thụ, bao gồm phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, trẻ em và thanh thiếu niên, và những người mắc một số bệnh lý nhất định.