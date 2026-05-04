Từ 1/7, Bộ Y tế không còn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền cấp, quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây.

Từ ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh cấp chứng chỉ hành nghề y (Ảnh minh họa: N.P).

Như vậy, từ ngày 1/7, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề y chuyển về địa phương.

Bộ Y tế sẽ thực hiện cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với các bệnh viện tư nhân; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ, xem xét khả năng điều chỉnh bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt, xem xét khả năng thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Chẳng hạn, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì phải cấp giấy phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định.

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ trong nội dung của biên bản thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa, cơ quan cấp giấy phép hoạt động có thể tiến hành kiểm tra thực tế việc khắc phục, sửa chữa trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nghị quyết số 21 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến ngày 1/1/2028, trong khi nội dung phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7.