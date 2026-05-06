Những ngày ác liệt ở Điện Biên Phủ qua nhật ký GS Tôn Thất Tùng

Đường lên Điện Biên

Vào tháng 3/1954, Pháp tập trung quân đội và trang thiết bị cho căn cứ Điện Biên Phủ, coi đây là trận chiến then chốt, quyết định tới những điều khoản về chính trị, quân sự trên bàn đàm phán ngoại giao.

Giữa lúc ác liệt nhất của cuộc kháng chiến, ngày 23/3/1954, bác sĩ Tôn Thất Tùng và bác sĩ Vũ Đình Tụng nhận được giấy báo từ Bộ Quốc phòng, cử lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

GS Tôn Thất Tùng (Ảnh: Thành Đông).

Sự khốc liệt của chiến tranh và tấm gương kiên trung, bất khuất của những người con đất Việt từ tiền tuyến đến lán quân y cùng góp nên chiến thắng Điện Biên Phủ, hiện lên trong từng dòng nhật ký của GS Tôn Thất Tùng.

“Ngày 23/3/1954, tôi nhận được thư của anh Bảy cho biết: có chỉ thị cho tôi và cụ Vũ Đình Tụng lên tham gia công tác mổ xẻ cho thương binh ở Điện Biên Phủ”, GS Tôn Thất Tùng kể lại trong cuốn “Đường vào khoa học của tôi”.

Chiều 25/3/1954 đợi máy bay “đi ngủ” GS Tùng đáp thuyền nan để xuôi ngay về Tuyên Quang theo dòng sông Lô chảy xiết, xuyên qua bao nhiêu thác, rừng để đến đúng chỗ hẹn.

Hành trình ra mặt trận băng qua những địa danh như chợ Hiên, Ba Khe, đèo Lũng Lô rồi theo đường Tuần Hóa tới Điện Biên.

Bộ đội công binh mở đường vào Điện Biên Phủ (Ảnh: T.Đ.).

Đoàn đi ban đêm, ngủ ban ngày, tránh máy bay địch. Những lán ven rừng, những hang đá trở thành nơi trú chân. Mưa phùn, rét buốt, thiếu ngủ và thiếu ăn, nhưng trong trang viết của ông, vẫn ánh lên niềm tin vào chiến thắng của dân tộc.

“Trong khi đi đường, khi mổ xẻ trong các hầm, các đội điều trị chúng tôi đã học được một bài học không bao giờ quên, một bài học về tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc ta, bài học về tinh thần hy sinh của nhân dân ta, bài học về sự lãnh đạo cương quyết của Đảng và Chính phủ kháng chiến”, ông viết.

Một chiếc dao mổ được sử dụng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: Thành Đông).

Cuộc hành quân tiếp tục qua đèo Lũng Lô, đến Cò Nòi - Đèo Chọn (ngày 29/3). Đường gập ghềnh, lầy lội, nhỏ hẹp, xe lắc lư nghiêng ngả như muốn trôi xuống vực, nhưng nguy hiểm lớn nhất lại đến từ máy bay địch thường xuyên rít trên đầu.

Ấy thế mà trong đoàn vẫn có tiếng cười. Vẫn có những cuộc tranh luận, chuyện vui len lỏi trong gian khổ.

Ngày 28/3/1954 ông dành thời gian viết nhật ký lúc đang trú ẩn trong một hang đá, khi vừa băng qua cung đường “toàn đèo là đèo”. Trên đèo, ông kể, có hàng nghìn dân công vận tải, gánh, cầm cuốc, quang cảnh rất đẹp.

Qua đèo, đoàn của GS Tôn Thất Tùng gặp một toán tù binh người Âu, xanh, gầy, râu quai nón, nhìn buồn bã vào các xe Mô-lô-tô-va của ta đang tiến ra tiền tuyến.

Sơ đồ chiến trường Điện Biên Phủ so với ảnh chụp vệ tinh gần đây (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi chỉ còn cách Điện Biên Phủ 10km về phía Tây Nam, GS Tôn Thất Tùng đã nghe rõ tiếng súng trường, súng máy nổ không ngớt. Ông dự đoán rằng, quân ta đang đánh đồi A1, một cao điểm có tính chất quyết định chiến trường.

Lúc này, máy bay địch vẫn cứ chao liệng vòng quanh Điện Biên Phủ, mỗi lần máy bay đến gần đều thấy pháo sáng bắn lên để báo hiệu.

“Trong đêm tối như mực, hàng nghìn dân công tải gạo ra tiền tuyến, dòng người nối tiếp nhau, đi trong im lặng, nhưng chứa đựng bao nhiêu sức mạnh phi thường sắp tung vào mặt trận… chúng ta đang ở gần hỏa tuyến", trên nhật ký ghi.

Phác đồ điều trị dưới mưa bom bão đạn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trung tâm Mường Thanh từ đồi E1, chuẩn bị tổng tiến công đợt 3 của Chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: T.Đ.).

2/4/1954, GS Tôn Thất Tùng lên đến Điện Biên. Ông được phân công làm Cố vấn ngoại khoa, trực tiếp công tác tại đội điều trị 1 - nơi tiếp nhận các ca thương sọ não, loại thương tích nặng nhất trong chiến dịch.

Theo Bảo tàng Di sản Các nhà khoa học Việt Nam, tại chiến trường Điện Biên, mỗi ngày đều là cuộc chiến khốc liệt của bác sĩ và bệnh nhân.

Trong căn hầm mổ nhỏ dựng tạm giữa rừng, điều kiện làm việc cực kỳ thiếu thốn: thiếu thuốc, thiếu thiết bị, thiếu ánh sáng. Nhưng với bàn tay tài hoa và kinh nghiệm ngoại khoa dày dạn, ông vẫn miệt mài bên bàn mổ, góp phần cứu sống hàng trăm thương binh.

GS Tôn Thất Tùng là cây đại thụ ngành ngoại khoa Việt Nam (Ảnh: Tư liệu).

Khó khăn không chỉ đến từ bom đạn mà còn từ chính thiên nhiên khắc nghiệt. Sau mỗi trận mưa, hầm hào bộ đội ngập bùn.

Thương binh nằm trong điều kiện vệ sinh kém, ruồi vàng đậu kín, gây nhiễm trùng nặng, sinh ra dòi bọ ở các vết thương phần mềm. Nhiều thương binh đau đớn vật vã, không thể cầm cự.

Trước tình hình đó, GS Tôn Thất Tùng suy nghĩ nhiều ngày đêm, cuối cùng đưa ra một giải pháp bất ngờ: dùng quinacrin - thuốc sốt rét - pha loãng 1% để rửa vết thương có giòi.

Kết quả thật rõ rệt. Các vết thương trở nên sạch sẽ, giảm nhiễm trùng, bệnh nhân nhẹ đau và hồi phục nhanh. Giải pháp này nhanh chóng được nhân rộng cho toàn lực lượng quân y mặt trận, trở thành “phác đồ cấp cứu” hữu hiệu trong điều kiện đặc biệt.

“Sáng nay, chuẩn bị đi thăm trọng thương. Đêm qua mưa, nghĩ đến thương binh của tiền tuyến trong các giao thông hào mà ứa nước mắt, nôn nao trong ruột như một cơn đau. Chưa bao giờ thấy rõ tình thương anh em bộ đội như hôm nay. Sáng nay, trời tạnh rồi. May sao cho anh em đang giao chiến”, ông ghi trong cuốn nhật ký vào ngày 5/4/1954.

Bản chép tay phẫu tích gan của GS Tùng góp phần vào phương pháp mổ gan khô vang danh thế giới (Ảnh: Thành Đông).

5 ngày sau, trời mưa to, từ đội điều trị 1 nghe rõ tiếng sấm và tiếng súng hòa vào nhau. Một cây gãy đổ cũng đã cướp đi sinh mệnh của 2 y sĩ và 1 sinh viên trong đội.

Qua 1 ngày làm việc căng như dây đàn của GS Tôn Thất Tùng và đồng đội, ta phần nào cảm nhận được những đóng góp quên mình của các blouse trắng trong thời chiến:

10 giờ. Mổ luôn một đợt thanh toán hết các trường hợp ứ đọng. Máy bay ném bom chung quanh. Mổ xẻ vẫn mổ xẻ. Máy bay đang gầm rú trên đầu.

11 giờ 30. Mưa bão luôn luôn làm cho anh em mệt. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Ruồi vàng cắn mạnh, chân mọi người sưng vù. Nhớ đến ba khổ của Tây Bắc: ruồi vàng, bọ chó, gió Than Uyên (gió Lào).

19 giờ. Tối về, mổ xong, mệt quá, không ăn hết bát cơm. Mổ não mệt là vì luôn luôn tiêm thuốc tê, và phải luôn luôn cắt gân xương đầu, mỏi nhức cả mười ngón tay, đau hết cả các bắp thịt. Thương binh lên đến 700 mà chỉ có 6 y sĩ và 20 hộ sĩ, anh em phòng mổ ai nấy đều mệt bã người, không ai ăn được cơm.

Một lán quân y trong trận Điện Biên Phủ (Ảnh: T.Đ.).

Theo thời gian, vòng vây của quân ta càng siết chặt, nhưng cuộc chiến của những người quân nhân và cả các blouse trắng không vì thế mà bớt khốc liệt.

Ngày 28/4/1954, GS Tôn Thất Tùng di chuyển từ đội điều trị 5 về đội điều trị 1. Cách hỏa tuyến 10km, đoàn của ông đi qua một bản bị trúng bom na-pan cháy gần hết. Ở đây, vẫn nghe được tiếng máy bay từ xa vọng lại, tiếng súng vang động núi rừng.

Không có một bóng người ở bản, chỉ có 2 con lợn và một đàn dê ngơ ngác dưới nhà sàn. Xung quanh, theo mô tả của ông, đồng ruộng mênh mông, bỏ hoang.

“Con đường gian khổ làm thay đổi con người thành phố. Bắt đầu thấy rõ gian khổ của nhân dân. Xa xa, tiếng chim rừng kêu. Xưa, ở Huế, ta gọi là chim “tre già, măng mọc”, nay anh em dân công gọi nó là chim động viên cố gắng, tích cực”, ông bật lên cảm nghĩ khi ngồi giữa những cột nhà cháy đen.

Pháo binh ta góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: T.Đ.).

21h ngày 1/5/1954, tiếng súng nổ ầm ầm xung quanh lòng chảo Điện Biên, cũng là lúc GS Tôn Thất Tùng nhận được tin quân ta bắt đầu tấn công đợt 3.

Ngày hôm sau, vị giáo sư đáng kính thực hiện các ca mổ để phổ biến cho các anh em ở tuyến trước. Một cách khâu da lần thứ hai, theo ông, sẽ giúp góp phần trả lại những thương binh nhẹ cho tiền tuyến.

“Người hôm nay thấy khỏe, hăng hái. Có lẽ vì đợt ba bắt đầu”, niềm lạc quan chiến thắng hiện rõ trong dòng nhật ký.

3h ngày 4/5/1954, tiếng súng nổ vang rền báo hiệu trận đánh mới của quân ta. Hôm ấy trời mưa thâu đêm. GS Tùng ở đội điều trị 1 nóng ruột đợi tin tức từ mặt trận.

Ông mô tả, mỗi lần nghe tiếng súng nổ là lại thấy người khỏe ra.

Loại bút sau này được GS Tôn Thất Tùng dùng để ghi chép (Ảnh: Thành Đông).

5/5/1954, trời đã mưa 4-5 ngày liên tục. Máy bay địch vẫn quần thảo bầu trời, có khi lại thả pháo sáng, để kiểm soát đường. Trước cuộc chiến khốc liệt, người bác sĩ ước mong về khung cảnh hòa bình.

Trong nhật ký, ông viết: “Không dám nghĩ đến những ngày hòa bình. Chưa tưởng tượng có thể có những ngày không có máy bay, có những ngày có thể đi chơi tự do trên các đường phố vui vẻ đầy người đi lại, cười nói trong buổi sáng mát mẻ, có thể có những ngày sống ở trên đồng ruộng mênh mông, không phải ẩn nấp dưới các bụi cây.

Vụ nổ trong lòng quả đồi đã tạo ra một hố sụt lớn, thổi bay lô cốt, tạo ra cửa mở cho bộ đội xung phong. Sáng 7/5/1954, cứ điểm đồi A1 thất thủ, báo hiệu giờ tàn của cả tập đoàn cứ điểm (Ảnh: Minh Quang).

Còn đế quốc thì nhân dân ta, nhân dân các nước bị thống trị khó lòng mà có những ngày như vậy. Nếu muốn có những ngày tưng bừng hạnh phúc, phải chịu khổ, sống trong các giao thông hào như các anh em bộ đội, dưới trời mưa ác nghiệt, phải gối đất nằm sương!

Như các anh chị em dân công ngày đêm gian khổ phục vụ chiến trường”.

Chiến thắng

Ngày 7/5/1954, tin chiến thắng báo về.

Đội điều trị 1 hân hoan, vỡ òa như bao người dân trên mảnh đất hình chữ S. Thời khắc này, qua ký ức của GS Tôn Thất Tùng là những tiếng "hoan hô" của chính mình và những người đồng đội vang vọng núi rừng:

Khi đang đợi ở một bản làng bị cháy gần cây số 64, một người đạp xe qua nói với ông: “Điện Biên Phủ giải phóng rồi”.

“Cũng có thể, vì từ trưa đến chiều nay, lạ quá không nghe thấy tiếng súng”, ông linh tính.

Lúc ra đường cái vào khoảng 6h30, người đồng đội chạy đến xác nhận tin chiến thắng: “Anh Tùng, ta đã chiếm Điện Biên Phủ rồi!”.

“Mình ôm lấy anh Ch., cụ T. mà hôn! Mình hét to: “Hoan hô, hoan hô”, như thằng điên. Trong rừng xanh, tiếng dội lại: “Hoan hô, hoan hô!”. Thôi chạy mau về báo cho đội. Chạy mau qua suối, qua đèo. Bước vào phân khu của đội tôi hỏi các anh đang ở gần đấy:

- Anh biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Đờ Cát – tơ – ri hàng rồi.

Anh bổ ngửa người ra hét lên: “Thật không anh? Hoan hô! Hoan hô!..”. Các chị dân công chạy ra, hét vang: Hoan hô! Hoan hô!”, những tiếng hoan hô được lặp lại nhiều lần trong cuốn nhật ký đánh dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của quân và dân ta.

Điện Biên Phủ ngày nay (Ảnh: Minh Quang).

Với nhân dân ba nước Đông Dương, chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung. Sự nghiệp cách mạng của ba nước có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời.

Chính vì vậy, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là thắng lợi chung của nhân dân các nước Đông Dương. Và chiến thắng ấy đã ghi một trang mới trong lịch sử của các dân tộc bị áp bức.