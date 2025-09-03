Trẻ sắp vào mùa tựu trường: 4 nhóm bệnh phụ huynh cần chú ý

BSCK1 Trần Nguyên Khôi, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, mùa tựu trường đang đến gần. Đây là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô, và cũng là giai đoạn nhiều bệnh truyền nhiễm dễ lây lan.

Nếu không chú ý phòng chống bệnh, trẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Theo bác sĩ Khôi, có 4 nhóm bệnh phụ huynh cần quan tâm mùa tựu trường.

Thứ nhất là nhóm bệnh lý hô hấp, phần lớn là do siêu vi gây ra và thường lây qua giọt bắn, ho, hắt hơi… Nhóm này gồm có cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, Covid- 19 (các biến chủng vẫn còn lưu hành)…

Trẻ điều trị bệnh hô hấp tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ hai là nhóm bệnh lý tiêu hóa. Hầu hết trẻ sẽ sinh hoạt chung, cầm nắm chung các vật phẩm, thực phẩm, nước uống... dễ dẫn đến các bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp, tay chân miệng (qua dịch tiết từ nước bọt, dịch mũi, phân).

Thứ ba, nhóm bệnh lây truyền đã có vaccine ngừa bệnh. Đây là các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu. Nếu trẻ chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa không đầy đủ hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh, gây biến chứng nặng.

Thứ tư, những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống, vệ sinh kém... lây qua tay, khăn, chậu rửa chung, như nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun, sán), viêm kết mạc.

BSCK1 Nguyễn Tiến Đạo cho biết, thời điểm tựu trường trùng với mùa thu - đông, khi nhiều virus, vi khuẩn phát triển mạnh.

Môi trường học đường, nhà trẻ, ký túc xá với mật độ tiếp xúc cao và việc dùng chung vật dụng khiến bệnh truyền nhiễm dễ dàng lan rộng. Trẻ cũng có thể mang mầm bệnh về lây cho các thành viên trong gia đình như ông bà lớn tuổi, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai…

Bên cạnh đó, trẻ mầm non và tiểu học là nhóm dễ tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân. Thói quen quên rửa tay, chia sẻ đồ dùng, ăn uống và vui chơi ở cự ly gần càng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, việc nhiều gia đình bỏ sót các mũi tiêm nhắc do bận rộn học tập, công việc đã tạo ra “khoảng trống miễn dịch” trong cộng đồng.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để kịp thời xử lý (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có diễn biến ngày càng khó lường, khi cả nước ghi nhận sự gia tăng số ca mắc, nhiều ca biến chứng nặng và đã có ca tử vong do sốt xuất huyết, sởi, cúm, viêm não, viêm màng não…

Các bác sĩ cho biết, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh bằng cách cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ theo lịch.

Song song đó, nên bổ sung đầy đủ các nhóm chất và cho trẻ ăn chín, uống sôi; thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi và báo cho giáo viên nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi để kịp thời xử lý và tránh lây lan.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để kịp thời điều trị.