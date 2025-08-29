Các bệnh viện phía Nam chuẩn bị ứng phó mọi tình huống dịp lễ 2/9 thế nào?

Ngày 29/8, TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 1A và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhằm kiểm tra, chỉ đạo đảm bảo công tác y tế khu vực phía Nam trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với các bệnh viện phía Nam về công tác y tế cho dịp lễ 2/9 (Ảnh: BV).

Các bệnh viện cấp Bộ ở phía Nam chuẩn bị thế nào cho dịp 2/9?

Báo cáo với Thứ trưởng, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, công tác chuẩn bị đã được đơn vị triển khai hơn 2 tháng qua để bảo đảm an toàn, chất lượng phục vụ và khả năng ứng phó kịp thời với mọi tình huống diễn ra trong thời điểm trên.

Cụ thể, về cơ sở vật chất, các tổ kiểm tra hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và môi trường được thành lập ở tất cả các khoa, phòng.

Bệnh viện Chợ Rẫy chú trọng kiểm tra từng chi tiết nhỏ như hệ thống chiếu sáng, quạt trần, nhà vệ sinh, đồng thời phối hợp với các đơn vị vệ sinh, quản lý chất lượng để bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người bệnh và nhân viên trong những ngày nghỉ lễ.

Về chuyên môn, các lãnh đạo khoa trực tiếp đi buồng hằng ngày, liên tục kiểm tra nguồn thuốc dự trữ, vật tư y tế, bố trí đầy đủ giường bệnh… Song song đó, lịch trực của lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trưởng cũng như đội ngũ hậu cần đã được chuẩn bị đầy đủ.

Bác sĩ tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc bệnh nhân (Ảnh: BV).

Đặc biệt, các quy trình xuất viện cũng được rút ngắn, tạo thuận lợi cho người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện thành lập các đội cấp cứu ngoại viện và chuyên khoa, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thảm họa, chuẩn bị cho các tình huống số lượng bệnh nhân tăng cao sau lễ có thể xảy ra.

Về hệ thống kỹ thuật, Bệnh viện Chợ Rẫy đã dự phòng nguồn máu, oxy, điện, mạng và công nghệ thông tin, đồng thời bố trí lực lượng công nghệ thông tin trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố.

Các khoa cũng thành lập đội phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn định kỳ và kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, công tác hội chẩn trực tuyến, ghép tạng và khả năng sẵn sàng hỗ trợ y tế cho các địa phương khác cũng được đặt trong tình trạng chủ động.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc đơn vị cho biết đã dự trữ đủ số giường bệnh tại các khoa phòng, bố trí khu vực riêng biệt cho từng nhóm bệnh, đồng thời lập 2 tổ cấp cứu thảm họa và phản ứng nhanh có khả năng xuất phát trong vòng 5 phút để triển khai cấp cứu ngoại viện.

Hoạt động tại khoa Thận của Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên, Bệnh viện Thống Nhất cũng đối mặt với thách thức về không gian khi khu vực sân trong - từng dùng cho tình huống cấp cứu đông người - đã được xây dựng lại.

Do đó, lãnh đạo Bệnh viện đề xuất nghiên cứu vị trí thay thế hoặc phối hợp cùng các bệnh viện lớn khác như Chợ Rẫy để phòng ngừa tình huống thảm họa.

Về trang thiết bị và quản trị, ngoài việc bảo đảm oxy và hệ thống phòng cháy chữa cháy, Bệnh viện Thống Nhất đã bổ sung kế hoạch kiểm tra dự trữ nước, công nghệ thông tin, cũng như phương án chống ngập trước dự báo mưa lớn. Nguồn thuốc thiết yếu đã được dự trữ đầy đủ cho 4-5 ngày.

Công tác an ninh cũng được Bệnh viện Thống Nhất đặc biệt chú trọng, với sự phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an và Quân khu 7 nhằm phòng ngừa nguy cơ về an ninh trật tự. Ngoài ra, Bệnh viện cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương khác và phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM khi có yêu cầu.

ThS.BS Ngô Anh Tuấn, quyền Giám đốc Bệnh viện 1A thông tin, nơi này hiện điều trị khoảng 360 bệnh nhân. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cơ số giường dành cho cấp cứu; 5 phòng mổ được bố trí hoạt động liên tục; ngân hàng máu được dự trữ sẵn và có thể bổ sung nhanh chóng khi cần.

Đồng thời, Bệnh viện cũng phối hợp với đơn vị cung ứng để dự trữ oxy, yêu cầu tăng cường thêm trong dịp lễ. Về hậu cần, Bệnh viện 1A tăng 20% nhân sự trực hành chính, dự phòng máy phát điện công suất lớn đủ vận hành toàn viện, cùng các bể chứa nước có thể sử dụng trong 5 ngày.

Ngoài ra, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và kiểm soát nhiễm khuẩn.... đều được Bệnh viện 1A tăng cường.

Sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có sự cố lớn

TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, mặc dù Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra tại phía Bắc, nhưng các bệnh viện ở khu vực phía Nam cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ về mặt y tế.

Công tác chuẩn bị không chỉ dừng ở chuyên môn điều trị mà còn bao hàm quản trị bệnh viện.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhắc nhở các bệnh viện bảo đảm kích hoạt hệ thống điện dự phòng hoạt động trong thời gian nhanh nhất trong tình huống mất điện, kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Các lực lượng từ vệ sinh đến công nghệ thông tin phải được bố trí trực 24/24 thông suốt; bố trí cán bộ nòng cốt tại các khoa.

Về chuyên môn, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện diễn tập lại hội chẩn trực tuyến, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và thuốc, vật tư y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, ghép tạng, rút ngắn quy trình xuất viện, đồng thời có kế hoạch điều phối nhân lực hợp lý sau lễ.