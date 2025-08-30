Nhiều phụ huynh sợ "tập gym làm con bị lùn": Bác sĩ tiết lộ sự thật

Nhận định về quan điểm trên, BS.CK2 Ngô Hồng Phúc, Phó trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết nếu trẻ tập luyện đúng cách, có người hướng dẫn chuyên môn và lựa chọn bài tập phù hợp với lứa tuổi thì việc tập gym (thể hình) không ảnh hưởng đến chiều cao.

Những bài tập thể lực hợp lý còn giúp tăng mật độ xương, làm cho xương cứng chắc hơn.

Tuy nhiên, nếu tập sai kỹ thuật, dùng tạ quá nặng hoặc không phù hợp với độ tuổi, nguy cơ chấn thương sụn tăng trưởng - nơi quyết định chiều dài xương - là hoàn toàn có thể và khi đó mới thực sự ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Theo bác sĩ, trẻ 7-8 tuổi có thể bắt đầu bằng những bài tập gym đơn giản như chống đẩy, gập bụng, nhảy dây. Với các bài tập có tạ hoặc máy móc, cần đợi đến khoảng 12 tuổi trở lên và phải được giám sát bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp.

"Tập luyện hợp lý còn giúp cải thiện sức bền, tăng sức mạnh cơ bắp, xây dựng thói quen vận động lành mạnh và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Nếu cơ bắp phát triển một cách tự nhiên qua vận động lành mạnh thì không vấn đề.

Nhưng nếu ép cơ phát triển quá nhanh bằng cách tập quá nặng hoặc sử dụng chất hỗ trợ (như hormone hay thực phẩm chức năng) có thể dẫn đến rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe", bác sĩ Phúc phân tích.

Theo bác sĩ, không ít phụ huynh lo ngại việc tập gym sớm có thể khiến trẻ bị lùn (Ảnh minh họa: M.A).

Bác sĩ khẳng định, quan điểm tập gym làm trẻ bị lùn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của khung xương là chưa chuẩn xác. Điều quan trọng là phải tập đúng kỹ thuật, đúng lứa tuổi và có sự theo dõi phù hợp để trẻ phát triển toàn diện cả về sức khỏe lẫn chiều cao.

Khi tập sai cách, trẻ có thể gặp các nguy cơ như: tổn thương cơ, khớp, giãn dây chằng; tổn thương cột sống hoặc sụn tăng trưởng; kiệt sức, suy giảm miễn dịch nếu tập quá sức.

Bên cạnh đó, trẻ không nên tập gym nếu mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, rối loạn cơ xương khớp (như loãng xương bẩm sinh), đang trong giai đoạn điều trị chấn thương.

"Phụ huynh nên chọn phòng tập có chương trình riêng cho trẻ, có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Không để trẻ dùng thực phẩm chức năng tăng cơ, đặc biệt sản phẩm chứa hormone vì dễ gây rối loạn nội tiết, hại gan thận.

Cha mẹ cần đồng hành cùng con, định hướng mục tiêu rèn luyện vì sức khỏe, tăng sức bền và kỹ năng vận động thay vì chỉ nhắm đến ngoại hình. Nếu trẻ có biểu hiện lo âu, tự ti về hình thể hay kiểm soát ăn uống cực đoan, phụ huynh nên tìm đến chuyên gia tâm lý sớm", bác sĩ nêu các khuyến cáo.