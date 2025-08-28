Bác sĩ chia sẻ cách phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mùa mưa bão.

Thời gian vừa qua, sốt xuất huyết lây lan và bùng phát mạnh tại TPHCM. Ngành y tế phối hợp với các sở, ban, ngành và cộng đồng triển khai nhiều chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và chikungunya.

Ngoài ra, thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay cũng làm tăng nguy cơ mắc cúm.

Để giúp độc giả có thêm thông tin phòng chống bệnh truyền nhiễm, cách chăm sóc sức khỏe trong thời tiết mưa bão, báo Dân trí phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức tọa đàm “Phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm”.

Chương trình có sự tham gia của BS.CKI Hồ Thanh Lịch, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Nhà báo Phan Công, Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí (bìa phải) tặng hoa cho BS.CKI Hồ Thanh Lịch (Ảnh: Bảo Quyên).

Bác sĩ Hồ Thanh Lịch có hơn 16 năm làm việc trong lĩnh vực Hồi sức tích cực - Đột quỵ, nhiều kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh nặng, hồi sức sau phẫu thuật. Ông cũng là chuyên gia xử lý cấp cứu các tình huống phức tạp.