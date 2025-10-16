Theo đó, TPHCM quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 1/1/2026.

Từ thời điểm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động.

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản... và các quyền, nghĩa vụ liên quan của đơn vị này được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TPHCM, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 2 trụ sở làm việc gồm cơ sở chính ở số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định và cơ sở 2 ở số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định được tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã được ban hành trước khi tổ chức lại, cho đến khi có hướng dẫn hoặc quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

UBND TPHCM đề nghị Sở Y tế TPHCM hướng dẫn Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt theo đúng quy định.

Sở Y tế cần chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án và vấn đề chuyên môn của Bệnh viện; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động khi thực hiện tổ chức lại theo quy định.

“Trong quá trình bàn giao, mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn đảm bảo xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn”, văn bản do UBND TPHCM ban hành nêu rõ.

TPHCM yêu cầu mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được đảm bảo xuyên suốt trong quá trình bàn giao (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, từ ngày 18/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai phòng khám vệ tinh, cũng như cử các chuyên gia thuộc khối ngoại tiêu hóa, nội hô hấp, nội tim mạch, nội thận - tiết niệu, lão khoa, nhi khoa và phụ sản sang Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hỗ trợ chuyên môn toàn diện.

Đây là bước đi chiến lược của ngành y tế thành phố trong lộ trình phát triển y tế cơ sở, tiến tới mục tiêu đưa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.